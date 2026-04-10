Fin a la era más exitosa de la UC: Juan Tagle deja la presidencia de Cruzados tras 10 años y nueve títulos

Fin a la era más exitosa de la UC: Juan Tagle anuncia que deja la presidencia de Cruzados tras 10 años y nueve títulos.

Remezón en Universidad Católica. Juan Tagle anuncia que no se presentará a la reelección en Cruzados. Finaliza su período al mando de la UC tras 10 años en la presidencia de la concesionaria. El abogado realizó el anuncio a través de una carta que fue publicada en los canales oficiales del cuadro precordillerano.

“Con mucha emoción y sentido de responsabilidad, quisiera anunciarles que luego de un proceso de reflexión personal y familiar, he tomado la decisión de no presentarme a la elección de directorio de la Sociedad, que se llevará a cabo en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas citada para el día 20 de abril próximo. Esta decisión considera además el legítimo interés de algunos de los accionistas más relevantes de Cruzados en cuanto a tomar un rol más preponderante en la administración del club”, señala de inicio el escrito.

“De esta manera, luego de haber participado por 16 años en el directorio de Cruzados, incluyendo 10 años como Presidente, a partir de la fecha señalada dejaré de ser Presidente de Cruzados y miembro de su directorio”, añade.

Compartimos carta firmada por el Presidente de Cruzados, señor @JuanTagleQ. pic.twitter.com/CbKlfUR4gj — Universidad Católica (@Cruzados) April 10, 2026

En la misiva, el aún timonel de Cruzados destaca los principales hitos deportivos. También menciona la construcción del Claro Arena. Sin embargo, tiene espacio para la autocrítica por los últimos años de Universidad Católica en el plano deportivo. “Siempre actué convencido de que la UC merece lo mejor y de que cada decisión fue tomada pensando en su crecimiento, su sostenibilidad y su proyección en el tiempo. Aprovecho también de pedir disculpas por los errores cometidos, siempre en la convicción de haber buscado lo mejor para el club”, establece.

“Como es natural en organizaciones dinámicas, los ciclos se renuevan. Les deseo el mayor de los éxitos a quienes liderarán este nuevo período. Su gestión será clave para continuar fortaleciendo esta institución, y contarán siempre con mi apoyo. Estoy convencido de que las bases construidas permitirán seguir avanzando con fuerza y ambición. Me despido con gratitud, orgullo y un profundo cariño por esta institución. Nunca soñé siquiera que tendría el privilegio de dirigir al club de mis amores por tantos años, y no me queda más que agradecer a Dios por habérmelo permitido”, finaliza la carta.

La era Tagle

Tagle fue electo presidente de Cruzados en 2016. Justo la UC había ganado el título del Clausura de aquella temporada. Luego, bajo su presidencia, empezó un período que estuvo plagado de éxitos deportivos. Universidad Católica sumó los títulos del Clausura 2016 y los torneos largos de 2018, 2019, 2020 y 2021. En ese intertanto añadió las Supercopas de 2016, 2019, 2020 y 2021.

Tras el tetracampeonato, el cuadro precordillerano cayó en un bucle de irregularidad del que no ha salido hasta este año. Campañas irregulares que significaron críticas a la gestión del abogado, quien en sus primeros cinco años sumaba prácticamente solo momentos positivos. En 2017 no lograron realizar una buena temporada, pero volvieron los éxitos un año después.

En el último tiempo el abogado no ha descartado postular a la presidencia de la ANFP, que en noviembre de este año tiene elecciones. “Sé que eso también es una posibilidad. Hay personas que me lo han planteado”, señaló a El Deportivo a mediados de 2025.

Al mismo tiempo, cuando fue reelecto hace un año, Tagle reconocía que era difícil que completara este último período. “Más bien me imagino menos tiempo. No es como si fuera el presidente de la República que tiene cuatro años asegurados. Aquí el directorio en algún minuto puede decir, ‘sabe que, es bueno que haya otro presidente’. O yo también puedo decir, ‘estoy cansado, tengo tal problema’. Hay gente muy capaz que va a poder sucederme, accionistas que han ido aumentando su participación, que ponen recursos importantes y están muy motivados. La continuidad del proyecto está asegurada”, anticipaba.