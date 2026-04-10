SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Fin a la era más exitosa de la UC: Juan Tagle deja la presidencia de Cruzados tras 10 años y nueve títulos

    El abogado anuncia que no se presentará a la reeleccíón. "Esta decisión considera además el legítimo interés de algunos de los accionistas más relevantes en cuanto a tomar un rol más preponderante en la administración del club”, señaló. Ahora tiene vía libre para evaluar nuevos desafíos como ir a la ANFP o a la Federación de Fútbol de Chile.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Fin a la era más exitosa de la UC: Juan Tagle anuncia que deja la presidencia de Cruzados tras 10 años y nueve títulos. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Remezón en Universidad Católica. Juan Tagle anuncia que no se presentará a la reelección en Cruzados. Finaliza su período al mando de la UC tras 10 años en la presidencia de la concesionaria. El abogado realizó el anuncio a través de una carta que fue publicada en los canales oficiales del cuadro precordillerano.

    “Con mucha emoción y sentido de responsabilidad, quisiera anunciarles que luego de un proceso de reflexión personal y familiar, he tomado la decisión de no presentarme a la elección de directorio de la Sociedad, que se llevará a cabo en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas citada para el día 20 de abril próximo. Esta decisión considera además el legítimo interés de algunos de los accionistas más relevantes de Cruzados en cuanto a tomar un rol más preponderante en la administración del club”, señala de inicio el escrito.

    “De esta manera, luego de haber participado por 16 años en el directorio de Cruzados, incluyendo 10 años como Presidente, a partir de la fecha señalada dejaré de ser Presidente de Cruzados y miembro de su directorio”, añade.

    En la misiva, el aún timonel de Cruzados destaca los principales hitos deportivos. También menciona la construcción del Claro Arena. Sin embargo, tiene espacio para la autocrítica por los últimos años de Universidad Católica en el plano deportivo. “Siempre actué convencido de que la UC merece lo mejor y de que cada decisión fue tomada pensando en su crecimiento, su sostenibilidad y su proyección en el tiempo. Aprovecho también de pedir disculpas por los errores cometidos, siempre en la convicción de haber buscado lo mejor para el club”, establece.

    “Como es natural en organizaciones dinámicas, los ciclos se renuevan. Les deseo el mayor de los éxitos a quienes liderarán este nuevo período. Su gestión será clave para continuar fortaleciendo esta institución, y contarán siempre con mi apoyo. Estoy convencido de que las bases construidas permitirán seguir avanzando con fuerza y ambición. Me despido con gratitud, orgullo y un profundo cariño por esta institución. Nunca soñé siquiera que tendría el privilegio de dirigir al club de mis amores por tantos años, y no me queda más que agradecer a Dios por habérmelo permitido”, finaliza la carta.

    La era Tagle

    Tagle fue electo presidente de Cruzados en 2016. Justo la UC había ganado el título del Clausura de aquella temporada. Luego, bajo su presidencia, empezó un período que estuvo plagado de éxitos deportivos. Universidad Católica sumó los títulos del Clausura 2016 y los torneos largos de 2018, 2019, 2020 y 2021. En ese intertanto añadió las Supercopas de 2016, 2019, 2020 y 2021.

    Tras el tetracampeonato, el cuadro precordillerano cayó en un bucle de irregularidad del que no ha salido hasta este año. Campañas irregulares que significaron críticas a la gestión del abogado, quien en sus primeros cinco años sumaba prácticamente solo momentos positivos. En 2017 no lograron realizar una buena temporada, pero volvieron los éxitos un año después.

    En el último tiempo el abogado no ha descartado postular a la presidencia de la ANFP, que en noviembre de este año tiene elecciones. “Sé que eso también es una posibilidad. Hay personas que me lo han planteado”, señaló a El Deportivo a mediados de 2025.

    Al mismo tiempo, cuando fue reelecto hace un año, Tagle reconocía que era difícil que completara este último período. “Más bien me imagino menos tiempo. No es como si fuera el presidente de la República que tiene cuatro años asegurados. Aquí el directorio en algún minuto puede decir, ‘sabe que, es bueno que haya otro presidente’. O yo también puedo decir, ‘estoy cansado, tengo tal problema’. Hay gente muy capaz que va a poder sucederme, accionistas que han ido aumentando su participación, que ponen recursos importantes y están muy motivados. La continuidad del proyecto está asegurada”, anticipaba.

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaANFPCruzadosJuan Tagle

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    $90 millones de compensación en disputa: el lío judicial que envuelve a Puente Alto con una funcionaria de 98 años

    Petro convoca a su embajadora en Quito tras el aumento del 100% de aranceles de Ecuador

    SAAM aprueba reparto de más de US$ 80 millones en dividendos y ratifica a su directorio en junta de accionistas

    Alondra Bravo lanza “¿Qué me queda?” una declaración luminosa

    Presidente de Ripley: “Miramos el 2026 con prudencia y optimismo”

    Sebastián Sichel y Escuelas Protegidas: “Me gustaría que fuera un maletín de herramientas más que una obligación”

    Lo más leído

    1.
    Repasa la victoria de Nicolás Jarry ante el serbio Nerman Fatic en el Challenger de Madrid

    Repasa la victoria de Nicolás Jarry ante el serbio Nerman Fatic en el Challenger de Madrid

    2.
    “Ya no somos amigos”: Luis Musrri revela quiebre con Víctor Hugo Castañeda por diferencias en su último paso en la U

    “Ya no somos amigos”: Luis Musrri revela quiebre con Víctor Hugo Castañeda por diferencias en su último paso en la U

    3.
    Sergio Lavandero, candidato a la rectoría de la Universidad de Chile: “Estamos ante una realidad distinta que exige una revisión del contrato con Azul Azul”

    Sergio Lavandero, candidato a la rectoría de la Universidad de Chile: “Estamos ante una realidad distinta que exige una revisión del contrato con Azul Azul”

    4.
    “Ni el hincha más optimista de Riestra se imaginaba...”: en Argentina celebran el empate de Palestino en Buenos Aires

    “Ni el hincha más optimista de Riestra se imaginaba...”: en Argentina celebran el empate de Palestino en Buenos Aires

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    $90 millones de compensación en disputa: el lío judicial que envuelve a Puente Alto con una funcionaria de 98 años
    Chile

    $90 millones de compensación en disputa: el lío judicial que envuelve a Puente Alto con una funcionaria de 98 años

    Sebastián Sichel y Escuelas Protegidas: “Me gustaría que fuera un maletín de herramientas más que una obligación”

    Juzgado de Garantía confirmó medida cautelar para Javier Troncoso en caso de Julia Chuñil

    SAAM aprueba reparto de más de US$ 80 millones en dividendos y ratifica a su directorio en junta de accionistas
    Negocios

    SAAM aprueba reparto de más de US$ 80 millones en dividendos y ratifica a su directorio en junta de accionistas

    Presidente de Ripley: “Miramos el 2026 con prudencia y optimismo”

    Presidente de Entel critica regulación del sector y llama a retomar el camino que fomenta la libre empresa

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar
    Tendencias

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    ¿Se va a la ANFP? Juan Tagle sale de la presidencia de la UC tras 10 años
    El Deportivo

    ¿Se va a la ANFP? Juan Tagle sale de la presidencia de la UC tras 10 años

    El gallito de la ANFP con las autoridades para que Colo Colo, la U y la UC dejen de jugar a las 18 horas en día laboral

    Fernando Gago revela cuándo volverán Charles Aránguiz y Juan Martín Lucero a la formación estelar de la U

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Alondra Bravo lanza “¿Qué me queda?” una declaración luminosa
    Cultura y entretención

    Alondra Bravo lanza “¿Qué me queda?” una declaración luminosa

    Cueca, ironía y rock& roll: las claves de XCLNT, el notable disco de Los Tres grabado en Abbey Road

    Mon Laferte lanza canción para la serie La Casa de los Espíritus: escúchala aquí

    Petro convoca a su embajadora en Quito tras el aumento del 100% de aranceles de Ecuador
    Mundo

    Petro convoca a su embajadora en Quito tras el aumento del 100% de aranceles de Ecuador

    Netanyahu acusa a Pedro Sánchez de “hostilidad” hacia Israel y excluye a España de un centro en Gaza

    Conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad: Las claves sobre estas negociaciones de alto riesgo

    Cuando restringir empeora los atracones
    Paula

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis