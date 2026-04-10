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    Fernando Gago revela cuándo volverán Charles Aránguiz y Juan Martín Lucero a la formación estelar de la U

    El entrenador transandino contó los progresos de ambos jugadores, siendo el caso más optimista el del delantero.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Gago aclaró cuándo vuelven Aránguiz y Lucero: Andres Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Dos de los grandes ausentes en el proceso que inició Fernando Gago en la banca de la U son Charles Aránguiz y Juan Martín Lucero. Ambos jugadores se lesionaron el ms pasado y llevan varias semanas sin jugar.

    Por lo mismo, el cuerpo técnico del transandino decidió darles todo el tiempo que fuera necesario para que se recuperen totalmente de sus dolencias antes de volver al equipo estelar. La idea del adiestrador es no apurar a las mencionadas figuras para que estén en plena forma para el Clásico Universitario, ante Universidad Católica que se jugará el próximo 25 de abril.

    El caso de Aránguiz es el más complejo. El Príncipe sufrió un desgarro en el bíceps femoral del muslo derecho en el duelo ante Universidad de Concepción, el pasado 9 de marzo, y no ha podido entrenar con normalidad. Y aunque está en la etapa final de su recuperación, Pintita no lo ha incluido en las prácticas del plantel mayor.

    La aparición de Lucas Barrera y los minutos que sumó Marcelo Díaz en la goleada ante Deportes La Serena, le dan cierta tranquilidad al DT para los compromisos que vienen. De hecho, el nacido en Puente Alto seguirá en “modo recuperación” esta semana y no viajará a Chillán para el compromiso con Ñublense.

    “Charles está en el último proceso de la recuperación y ya creemos que en la semana que viene se podría incorporar a algunos entrenamientos... No tengo certeza en el día que ya va a estar, porque hay que ver la sensación del jugador. Pero siempre soy claro cuando un jugador viene de una lesión: trato de que no se lesione nunca más y hay que ir viendo día a día y no tenemos un plazo específico", aseguró Gago en rueda de prensa.

    Foto: Photosport

    Lucero busca su reivindicación

    El 24 de marzo, Juan Martín Lucero sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y no pudo estar en el estreno de Fernando Gago en la Liga de Primera. Tras varias semanas de recuperación, el ariete argentino ya está listo para sumar minutos e ingresará en la nómina de los convocados para el compromiso de este domingo.

    “Está en el proceso ya último de su recuperación. Así que está muy bien”, detalló el técnico. Con ello, la institución cerró el polémico capítulo del “kinesiólogo argentino”, el cual explotó la semana pasada cuando Lucero recurrió a su compatriota Adrián Atienza para un tratamiento alternativo y éste contradijo a los galenos estudiantiles en su diagnóstico en un video que subió y después bajó de sus redes sociales.

    Pero más allá de eso, el futbolista busca dejar atrás un opaco inicio, hasta ahora sólo ha participado en siete juegos, suma 348 minutos, y no ha marcado ni un gol con la camiseta azul, y para ello deberá quitarle el puesto a Eduardo Vargas. “No me baso en jugar en un sistema, pues entiendo las características de los jugadores. Hay jugadores que necesitan minutos y estar acompañados, son dos jugadores importantes para el plantel y más allá de cómo decidamos jugar, trataremos de que sea lo mejor para el equipo“, respondió Gago cuando se le preguntó si ambos goleadores podían jugar juntos en su esquema.

    Más sobre:La UUniversidad de ChileCharles AránguizFernando GagoLiga de PrimeraJuan Martín LuceroCampeonato ChilenoClásico Universitario

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