Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U

En Universidad de Chile se agotó la paciencia. Tanto los dirigentes de Azul Azul como los fanáticos de la institución comienzan a soltarle la mano al proceso de Francisco Meneghini. “Paqui ya se va”, cantaron los casi 20 mil hinchas que presenciaron la igualdad de Universidad de Chile frente a Universidad de Concepción, en el Estadio Nacional, por la Liga de Primera.

A esta altura, los números del argentino le quitan todo el respaldo del que gozaba en su arribo a la institución. Registra apenas una victoria (frente a Colo Colo, en el Monumental) en siete partidos oficiales. La semana pasada cayó ante Palestino, derrota que marcó la sorpresiva eliminación de la Copa Sudamericana. Ese duro golpe deportivo traerá consecuencias económicas: Azul Azul dejará de recibir US $ 900 mil por meterse en el certamen continental.

Entre los directivos, la continuidad de Paqui ya no genera consenso. La unanimidad que registró en su llegada, frente a Renato Paiva, el portugués que se transformó en su competidor por la banca, ya no existe. Si bien Manuel Mayo, el gerente deportivo, insiste en que la situación aún se puede revertir, lo cierto es que varios directores de la concesionaria piden a gritos un cambio en la dirección técnica. “El técnico ya fue. Su proceso ya fue”, dicen al ser consultados por El Deportivo. Según la cláusula del contrato firmado entre las partes, a Paqui se le puede despedir antes de julio, previo pago de tres salarios ($ 159 millones).

Este miércoles, a primera hora, en las oficinas del Centro Deportivo Azul se realizaron una serie de reuniones para analizar el futuro del estratega en el club. La tabla de posiciones, al menos, le da un respiro al proceso del transandino. Más allá del pésimo arranque que registran, están a solo cinco unidades de Colo Colo, el líder de la Liga de Primera. Además, el torneo está sumamente parejo y no hay ningún equipo “escapado” en la parte alta de la tabla, lo que mantiene vivas las opciones de pelear el título.

Paqui, de momento, no piensa en dejar la institución. “No es mucho lo que se puede decir. Entiendo la molestia de la gente, porque los resultados no son positivos. Pero siento que podemos revertir esta situación, porque confío en el plantel, confío en el trabajo y debemos comenzar a dar vuelta esto en el duelo con Coquimbo”, dijo el extécnico de O’Higgins.

“Converso con la gerencia deportiva diariamente (Manuel Mayo) y tengo la misma relación desde que comenzamos; ahora hablamos de lo que pasó en la última jugada y ahora debemos pensar en Coquimbo”, complementó.

Puntos más o puntos menos, en el club miran con precupación la involución que ha sufrido el equipo que hace menos de seis meses brillaba bajo las órdenes de Gustavo Álvarez. El plantel, que se reforzó con delanteros de jerarquía para poner fin a la larga sequía de títulos del Torneo Nacional, no logra encontrar el rumbo. A eso, se le suma que jugadores como Fabián Hormázabal y Javier Altamirano, que destacaron en la temporada 2025, y que les valió para asegurar millonarias renovaciones, no logran repetir sus actuaciones que, incluso, los llevaron a la Selección.

Aránguiz, Lucero y Rivero: las lesiones que hacen tambalear el proceso de Meneghini en la U

En el club ya cuestionan hasta la planificación de los entrenamientos de Paqui. ¿La razón? La U registra cinco lesionados en siete partidos oficiales.

Ante Universidad de Concepción, el último afectado fue Charles Aránguiz, el cual tuvo que salir en el minuto 27 del primer tiempo por una dolencia muscular. Será evaluado en las próximas horas para saber el tiempo exacto de recuperación.

“Charles es uno de nuestros líderes, pero tenemos un plantel que nos pueda dar variantes y encontrar otro once”, aseguró Meneghini en rueda de prensa. El problema es que el Príncipe no es al único que debe reemplazar, también están afuera dos de los jugadores con los sueldos más altos, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, y la estrella joven de los azules, Lucas Assadi, entre otros, aunque en este último caso la lesión fue de tipo traumático, no muscular.

Meneghini es cuestionado por la dirigencia de Azul Azul. Foto: Andrés Piña/Photosport. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El otro error de Paqui

El ‘caso Rivero’ generó ruido dentro de la concesionaria, pues hay dudas sobre si el delantero rioplatense llegó lesionado al Centro Deportivo Azul o en óptimas condiciones. La respuesta oficial que recibió el directorio es que el uruguayo pasó los exámenes médicos con holgura y que la sinovitis que lo ha mantenido al margen durante las últimas fechas la sufrió en el primer amistoso de la temporada ante Universitario de Deportes.

Sin embargo, esto tampoco satisface a quienes gerencian a los estudiantiles, pues creen que se debió apurar la operación, ya en los próximos días comienza la Copa de la Liga y al menos habrá un par de semanas sin campeonato nacional. Hoy se evalúa si puede llegar al choque con Coquimbo Unido (sábado, 18 horas) o definitivamente pasa a pabellón.

A Rivero se le sumó Juan Martín Lucero. La otra gran contratación de este año y uno de los sueldos más altos del plantel y del fútbol chileno. El ex Colo Colo presentó un desgarro en el muslo de la pierna izquierda y estará fuera de las prácticas por al menos un par de semanas. Por otra parte, Bianneider Tamayo -que se desgarró en el choque ante Palestino- quedó descartado para los próximos 21 días.

Todo esto ha hecho que se apunte al trabajo que está realizando el preparador físico de Meneghini, Gonzalo Fellay, ya que parte de la regencia no considera normal que existan tantas lesiones musculares cuando el torneo recién lleva seis fechas. Además, muchos alegan que también es responsable del sobrepeso de Lucas Assadi, mientras se recupera de la esguince en el tobillo izquierdo. El volante ofensivo está tres kilos por sobre su peso normal.

Por ahora, Meneghini y su cuerpo técnico viven horas cruciales para su futuro en la U. De momento, el duelo ante Coquimbo Unido será vital para su permanencia y aunque un triunfo no lo ratificará definitivamente, le dará un tanque de oxígeno para seguir trabajando en el Centro Deportivo Azul e intentar alcanzar los lugares de avanzada.