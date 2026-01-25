SUSCRÍBETE POR $1100
    En Perú festinan con la goleada propinada a la U: “Universitario aplastó; fue claramente superior”

    Los medios incaicos destacaron la contundente derrota que sufrió Universidad de Chile en la Noche Crema: "La fiesta fue total", indicaron.

    Julián Concha 
    Julián Concha
    La U fue goleada por Universitario en la Noche Crema. Foto: @udechile (X).

    La U de Francisco Meneghini sufrió en su viaje a Lima. Universidad de Chile cayó contundentemente ante Universitario de Perú, por 3-0, en la Noche Crema, en un resultado que fue destacado por toda la prensa peruana. Los medios del país valoraron lo realizado por el conjunto incaico.

    El Comercio, por ejemplo, indicó: “¡Fiesta en el Monumental! Universitario goleó 3-0 a U. de Chile por Noche Crema 2026″, tituló en una de sus notas.

    “Universitario de Deportes venció 3-0 a Universidad de Chile en el Estadio Monumental por la ‘Noche Crema 2026′, este sábado 24 de enero de 2026. De esta manera, la fiesta fue total en la presentación del plantel dirigido por Jesús Rabanal”, escribió en su comentario.

    La República también fue tajante: “Universitario aplastó en su presentación: derrotó 3-0 a la U. de Chile por la Noche Crema 2026″, tituló.

    “Universitario derrotó 3-0 a la U. de Chile en el Estadio Monumental por la Noche Crema 2026. Los goles fueron obra de Martín Pérez Guedes, Álex Valera y José Rivera, quienes tuvieron un rendimiento más que preponderante, al igual que el resto de sus compañeros”, escribió.

    “Fiesta total”

    En tanto, RPP también valoró lo realizado por el conjunto peruano: “Universitario arranca fuerte: goleó 3-0 a U. de Chile en el Monumental por la Noche Crema 2026″, tituló el medio en su comentario.

    Fiesta total del tricampeón. La Noche Crema 2026 se vivió a lo grande de principio a fin, con el show previo, la presentación del plantel y el triunfo contundente de Universitario de Deportes, que le propinó este sábado un 3-0 a Universidad de Chile”, añadió.

    “El estadio Monumental lució un lleno total para la bienvenida a una nueva temporada. Las delegaciones de las diversas disciplinas de la ‘U’ fueron desfilando, mientras el público se deleitaba con el show de drones, fuegos artificiales y la banda musical”, detalló el medio sobre un evento que catalogaron como una “fiesta”.

    En tanto, para TV Perú fue una “Clara victoria de Universitario”. “Universitario de Deportes mostró solidez y contundencia al vencer por 3-0 a Universidad de Chile en el partido amistoso disputado en el estadio Monumental de Ate, en el marco de la tradicional Noche Crema”, indicó el medio.

    “En lo futbolístico, Universitario fue claramente superior durante los 90 minutos, generando constantes situaciones de gol y controlando el ritmo del partido. Si bien el elenco chileno intentó reaccionar en el complemento, no logró vulnerar a la defensa local”, añadió en su análisis.

    La teleserie de Lucas Assadi suma una nueva oferta y un lapidario sermón de Johnny Herrera

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

