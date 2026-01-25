SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    La nueva U de Paqui Meneghini arranca con el pie izquierdo y sucumbe ante Universitario de Lima

    El primer partido de Universidad de Chile en 2026 fue un duro tropezón. En el marco de la Noche Crema, los azules cayeron por un expresivo 3-0 ante el elenco peruano, que fue mucho más punzante en ofensiva. En el segundo tiempo, cuando la derrota estaba consumada, se produjo el estreno de Juan Martín Lucero.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La nueva U de Paqui Meneghini arranca con el pie izquierdo al caer con Universitario. Foto: @udechile

    Hasta que debutó Universidad de Chile en 2026. Este sábado tuvo su primer partido en la nueva era encabezada por Francisco ‘Paqui’ Meneghini. En el marco de la Noche Crema, los azules sucumbieron ante Universitario de Deportes y cayeron por un expresivo 3-0, en el imponente estadio Monumental de Lima. Esto sucede a menos de una semana de abrir la Liga de Primera, contra Audax Italiano.

    Se debió esperar más de la cuenta para ver en acción la incipiente propuesta que elabora el ex DT de O’Higgins, luego de la suspensión del amistoso contra Racing, a causa de los incendios que han afectado la zona sur del país, particularmente en la Región del Biobío. El multicampeón peruano era el primer escollo de la U, uno de los planteles más fuertes del fútbol nacional. Quizás, el más potente. Sin esperar demasiado, Meneghini alineó de entrada a una formación estelar, salvo por la ausencia del lesionado Gabriel Castellón.

    La primera modificación fue en el esquema. Los laicos salieron con un nítido 4-2-3-1. Cristopher Toselli fue el arquero, mientras que la línea de cuatro fue con Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia y Felipe Salomoni. En el eje, Lucas Romero junto a Charles Aránguiz. Más adelante, Javier Altamirano por la derecha, Lucas Assadi en el centro (como una suerte de enganche), y Eduardo Vargas cargado en la izquierda. Arriba, Octavio Rivero como centrodelantero.

    Si bien es cierto que se trata del primer juego, no es menos cierto que el desempeño de la U deja algunas cosas a considerar (e inquietudes). Los chilenos comenzaron sufriendo ante los ataques cremas. La primera estirada de Toselli llegó a los 25 segundos. Al instante, el golero apareció para contener un remate directo. Los azules debían acostumbrarse a defender con cuatro, post Álvarez. Después del sofocón inicial, la U empezó a manejar más el balón y se fue tornando más repartido el trámite del encuentro.

    Las ocasiones de gol en la primera mitad fueron del local. En los 13′, un tiro impacta en el travesaño, luego de una falla defensiva. La U de Chile mostraba menos vértigo respecto a la idea de juego que pregonaba su exentrenador. Buscaba cuidar más el balón, cuando lograba controlarlo. Rivero era el primero en salir a presionar, aunque ofensivamente no influía. Vargas tuvo una, con una acción personal, sin embargo no llegó a definir ante la salida del meta Romero.

    Universitario rompió la paridad al filo del entretiempo. El argentino naturalizado peruano Martín Pérez Guedes sacó un gran remate en la entrada del área, colocándola en un rincón. La estirada de Toselli hizo más espectacular la imagen. La acción de gol surgió de un mal control de Altamirano.

    Para el complemento, Paqui mantuvo la estructura, pero hizo cambio de arquero: Ignacio Sáez reemplazó a Toselli (aparentemente, fue una decisión técnica). Se mantuvo Vargas por la izquierda y Altamirano por la derecha. Al menos, así arrancaron. La U chilena se mostró feble en defensa. La U peruana fue más punzante, tanto así que encontró el 2-0 rápidamente. En los 55′, Álex Valera hizo el segundo para los limeños, luego de un centro atrás que nadie despejó. Fue Eduardo Vargas quien llegó hasta su área siguiendo a Andy Polo, pero no lo alcanzó.

    Con una mayor desventaja, Meneghini hizo tres cambios: Poblete por Romero, Guerrero por Altamirano, y Ramírez por ‘Turboman’. Con esto, cambió de esquema, pasando a defender con tres, soltando a los laterales e instalando a Maxi Guerrero abierto por la derecha. Assadi pasó a la izquierda y Rivero se mantuvo en posición de 9. El uruguayo veía pasar la pelota.

    La derrota en el país vecino se hizo más pronunciada cuando en los 67′ llegó el 3-0. El ecuatoriano José Carabalí mete un pase bajo hacia el área y José “Tunche” Rivera conecta para vulnerar nuevamente la portería del juvenil Ignacio Sáez. Con ese escenario, hizo su estreno de azul Juan Martín Lucero, el gran nombre que fichó el club en este mercado. Con la 18 en la espalda, el ex Colo Colo reemplazó a Assadi.

    El elenco del chuncho arranca 2026 con el pie izquierdo, luego de hacer un interesante mercado de fichajes. Tarea para Paqui Meneghini.

