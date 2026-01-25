Vuelve el campeonato: zoom a los 16 equipos de la Liga de Primera

La temporada 2026 del fútbol local comenzó con la nueva Supercopa. Después de la entrada, viene el plato principal. El próximo fin de semana arranca la Liga de Primera. El viernes 30, con el partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano, en el Estadio Nacional, comienza la 110ª edición del torneo de la máxima categoría del país.

Este año calendario proyecta una mayor cantidad de partidos, a raíz del acuerdo entre la ANFP y TNT Sports, por la millonaria deuda de la sede de Quilín con su principal socio. Por ello se explica el renovado formato de la Supercopa y la inclusión de otra competencia: la Copa de la Liga (que iniciará en marzo). La promesa es tener fútbol de enero a diciembre. Por lo menos, la pausa en el certamen principal disminuye en comparación con el año anterior. En 2025, el torneo arrancó 96 días después del fin de la edición 2024. En este caso, la Liga retorna luego de 54 días (finalizó el 7 de diciembre pasado).

¿Qué particularidades puede tener este nuevo torneo? Una de las principales es que el rival a vencer no es alguno de los grandes de Santiago. Es Coquimbo Unido, el “mejor campeón de la historia”, como reza en sus redes oficiales.

Los piratas afrontarán el campeonato desde otra perspectiva, porque jugarán con la pesada mochila de ser el monarca vigente, luego de un 2025 espectacular. Lo hace sin su principal gestor, porque el DT Esteban González se fue a México. Buscando un reemplazante lo más parecido al Chino, la directiva llegó a Hernán Caputto. Pese al temor de una estampida masiva, Coquimbo retiene a su base. Del once tipo que fue campeón, partieron cuatro: Bruno Cabrera (a Newell’s), Cristián Zavala (volvió a Colo Colo), Matías Palavecino (fichó en la UC) y Cecilio Waterman (ahora en Universidad de Concepción).

En ese escenario, la obligación recae en los cuadros de mayor convocatoria. Por esencia, siempre son candidatos. Pero ahora la necesidad de volver a ser el mejor es notoria. Si bien el Cacique levantó la copa recientemente, con Jorge Almirón, un nefasto 2025 lo ubica en otra dimensión. Solo enfocado en torneos domésticos, Fernando Ortiz cuenta con la presión de ser protagonista. Debutará visitando a Limache.

Universidad Católica enderezó el rumbo con Daniel Garnero el año pasado, logrando una clasificación a la Copa Libertadores, impensado al cabo de la primera rueda. Con un plantel más robusto en cantidad de variantes, los cruzados son candidatos naturales. El estreno será visitando a Deportes La Serena.

Por nombres, la U es favorito. Con un ataque poderoso (Eduardo Vargas, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero), la tarea de Paqui Meneghini amalgamar la riqueza de plantel del equipo azul. Hay un dato no menor: desde el año 2000 que los azules no ganan un torneo largo.

En la siguiente nota se exhiben las formaciones tipo (probables) de los 16 cuadros de la división de honor, considerando que se trata de una fotografía del momento, ya que el libro de pases sigue abierto.

Los 16 equipos de Primera: