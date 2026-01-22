Lucas Pratto palpita la final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y la UC: “No importa quién esté en frente”

Lucas Pratto está de vuelta en Chile. El delantero debutó con Coquimbo Unido y anotó, vía penal, el tanto que le dio la victoria al equipo dirigido por Hernán Caputtó en la semifinal de la Supercopa, ante Deportes Limache por 3-2. Este domingo, a las 19 horas, se medirán ante la UC en la definición del certamen.

El Oso vive un paralelismo. Hace 16 años había debutado en Universidad Católica, también con gol y precisamente en el estadio Sausalito. El mismo escenario que lo vio festejar este miércoles. En aquel entonces era un delantero promisorio que buscaba dar el salto definitivo. Hoy, consagrado y con 37 años, vive la etapa final de su carrera. Una que tras su paso por San Carlos de Apoquindo tuvo éxito en clubes de renombre como Sao Paulo y, sobre todo, River Plate.

El ariete no mira hacia atrás. Ahora anticipa la final del domingo y poco toma en cuenta que el rival sea un club al que defendió y en el que ganó el título de Primera División en 2010. “No importa quién esté al frente, quiero que ganemos el domingo para que esta institución que confió en mí y que me abrió las puertas en una etapa de mi carrera de mis últimos años… así que espero que el domingo podamos ganar y salir campeón”, señaló tras el triunfo de Coquimbo.

Pratto y Alfonso Parot fueron compañeros en la UC. ANDRES PINA/ATON CHILE

Aun así, en la antesala de la semifinal, ya había anticipado que en caso de convertirle un gol al cuadro precordillerano su festejo será más contenido. “Yo siempre sigo los resultados de la liga chilena por mi pasado en Católica. Apenas me llamaron de Coquimbo, no lo dudé y dije que sí. Me vine apenas pude”, revelaba.

“En algún momento nos vamos a tener que cruzar, estamos en la misma liga. Mi cariño por Católica ya lo saben todos. No creo que si les hago un gol lo festeje. El respeto a la gente que siempre ha confiado en mí y ha tenido un cariño grande por mí; lo mínimo que puedo hacer es retribuirle sin celebrar el gol”, complementaba. Ese cruce llegará antes de lo que pudo imaginar el ariete.

“La UC me dio ese plus de entender que yo podía ser un jugador importante al nivel de Sudamérica. Obviamente, me ayudaron mucho mis compañeros y el club, pero ahí agarré una confianza que mantuve por muchos años y entendí lo que es jugar en un equipo gigante. Cuando llegué a Católica, me encontré con la exigencia, con la presión de un club que tenía que ganar domingo a domingo, que tenía que ser protagonista en todos los torneos, y tuvimos la suerte de hacer una gran Copa Libertadores. Para mí Católica fue un paso increíble; tengo siempre el recuerdo en el corazón”, cerraba.