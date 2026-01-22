SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Lucas Pratto palpita la final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y la UC: “No importa quién esté en frente”

    El delantero anotó en su retorno al país. Este domingo, en Viña del Mar, se define el primer título de la temporada.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Lucas Pratto palpita la final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y la UC: “No importa quién esté en frente”. ANDRES PINA/ATON CHILE

    Lucas Pratto está de vuelta en Chile. El delantero debutó con Coquimbo Unido y anotó, vía penal, el tanto que le dio la victoria al equipo dirigido por Hernán Caputtó en la semifinal de la Supercopa, ante Deportes Limache por 3-2. Este domingo, a las 19 horas, se medirán ante la UC en la definición del certamen.

    El Oso vive un paralelismo. Hace 16 años había debutado en Universidad Católica, también con gol y precisamente en el estadio Sausalito. El mismo escenario que lo vio festejar este miércoles. En aquel entonces era un delantero promisorio que buscaba dar el salto definitivo. Hoy, consagrado y con 37 años, vive la etapa final de su carrera. Una que tras su paso por San Carlos de Apoquindo tuvo éxito en clubes de renombre como Sao Paulo y, sobre todo, River Plate.

    El ariete no mira hacia atrás. Ahora anticipa la final del domingo y poco toma en cuenta que el rival sea un club al que defendió y en el que ganó el título de Primera División en 2010. “No importa quién esté al frente, quiero que ganemos el domingo para que esta institución que confió en mí y que me abrió las puertas en una etapa de mi carrera de mis últimos años… así que espero que el domingo podamos ganar y salir campeón”, señaló tras el triunfo de Coquimbo.

    Pratto y Alfonso Parot fueron compañeros en la UC. ANDRES PINA/ATON CHILE

    Aun así, en la antesala de la semifinal, ya había anticipado que en caso de convertirle un gol al cuadro precordillerano su festejo será más contenido. “Yo siempre sigo los resultados de la liga chilena por mi pasado en Católica. Apenas me llamaron de Coquimbo, no lo dudé y dije que sí. Me vine apenas pude”, revelaba.

    “En algún momento nos vamos a tener que cruzar, estamos en la misma liga. Mi cariño por Católica ya lo saben todos. No creo que si les hago un gol lo festeje. El respeto a la gente que siempre ha confiado en mí y ha tenido un cariño grande por mí; lo mínimo que puedo hacer es retribuirle sin celebrar el gol”, complementaba. Ese cruce llegará antes de lo que pudo imaginar el ariete.

    “La UC me dio ese plus de entender que yo podía ser un jugador importante al nivel de Sudamérica. Obviamente, me ayudaron mucho mis compañeros y el club, pero ahí agarré una confianza que mantuve por muchos años y entendí lo que es jugar en un equipo gigante. Cuando llegué a Católica, me encontré con la exigencia, con la presión de un club que tenía que ganar domingo a domingo, que tenía que ser protagonista en todos los torneos, y tuvimos la suerte de hacer una gran Copa Libertadores. Para mí Católica fue un paso increíble; tengo siempre el recuerdo en el corazón”, cerraba.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UCCoquimbo UnidoUniversidad CatólicaLucas PrattoSupercopa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Exministro Delgado critica respuesta del gobierno a incendios en el sur: “Desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces”

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Economía de EE.UU. creció más de lo previsto el tercer trimestre y anotó su mayor alza en dos años

    Postergación de cuotas y facilidades crediticias: la respuesta de los bancos ante la emergencia por incendios

    Lo más leído

    1.
    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    Emiliano Vecchio confirma su salida de Unión Española: “El club no cumplió con nada de lo que habíamos pactado”

    2.
    Lo trataron de “baixinho”: Jorge Sampaoli pierde el control en Brasil tras burlas del técnico rival hacia su estatura

    Lo trataron de “baixinho”: Jorge Sampaoli pierde el control en Brasil tras burlas del técnico rival hacia su estatura

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    145 brigadistas mexicanos llegan a Chile para enfrentar incendios forestales
    Chile

    145 brigadistas mexicanos llegan a Chile para enfrentar incendios forestales

    Admisión 2026: Mineduc destaca aumento en la cantidad de jóvenes de menores ingresos que acceden a universidades

    Aumentan a 878 la cifra de viviendas destruidas por incendios forestales y se mantienen 18 siniestros en combate

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia
    Negocios

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Incendios en Ñuble y Biobío podrían generar más de US$120 millones en daños agrícolas

    Economía de EE.UU. creció más de lo previsto el tercer trimestre y anotó su mayor alza en dos años

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata
    Tendencias

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”
    El Deportivo

    Cristián Zavala da la vuelta al mundo tras bochorno ante Peñarol: “Pateó el peor penal de la historia y finge lesión”

    Lucas Pratto palpita la final de la Supercopa entre Coquimbo Unido y la UC: “No importa quién esté en frente”

    La Liga de Primera se transmitirá por la televisión abierta: TNT Sports y Canal 13 anuncian acuerdo

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660
    Cultura y entretención

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Legado de Gabriela Mistral: diputados oficiarán a editoriales y buscan extender sus derechos de autor por una década

    Oscar 2026: Una batalla tras otra y Pecadores lideran las nominaciones

    Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta “un largo camino por recorrer” para acuerdo en Ucrania
    Mundo

    Trump señala tras reunirse con Zelensky que falta “un largo camino por recorrer” para acuerdo en Ucrania

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    Trump lanza la Junta de Paz para Gaza y apunta a su expansión global

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer