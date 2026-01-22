Coquimbo Unido aprovecha los enormes errores de Limache para ganar con remontada y meterse en la final de la Supercopa

Coquimbo Unido va por un nuevo título. El campeón de la Liga de Primera debió esforzarse al máximo para vencer 3-2 en la segunda semifinal de la Supercopa, disputada en Viña del Mar. Solo dos errores fatales de su rival, cerca del final, permitieron la remontada y el triunfo 3-2. Los piratas disputarán la corona, el próximo domingo, ante la UC.

Lo cierto es que, al menos en los minutos iniciales, fue el equipo tomatero el que se vio con mayor ímpetu para llegar al gol. El juego por las bandas, con los desbordes de Joaquín Montecinos y Daniel Castro, le dieron mayor volumen ofensivo a los de la Región de Valparaíso.

Al otro lado, el campeón de la Liga de Primera intentaba triangular en tres cuartos de cancha, siempre con la intención de crearse espacios y hacer un fútbol más directo que complicara a su rival.

De esa manera ocurrió a los 7 minutos. Benjamín Chandía filtró un pase preciso para Nicolás Johansen que ingresó solo al área limachina que, de no mediar el cruce salvador de Alfonso Parot que envió la pelota a tiro de esquina, hubiera enfrentado al delantero argentino con el golero Matías Bórquez.

Pelota detenida que trajo consecuencias, bajo el mismo argumento que llevó al éxito al monarca pirata. Juan Cornejo sirvió desde la izquierda, Francisco Salinas escapó de la marca para desviar el balón con la cabeza y anotar el 1-0, cuando recién se jugaba el octavo minuto de partido.

Pese a la temprana desventaja, el subcampeón de la Copa Chile no se desesperó, menos renunció al ataque. A los 20’, Montecinos escapó en la derecha y su centro fue despejado a medias por el golero Diego Mono Sánchez. Entonces, la pelota quedó en posesión de Jean Meneses, quien marcó con ajustado remate desde el borde del área.

Tras minutos de incertidumbre y análisis de las imágenes del VAR, el árbitro Mathías Riquelme habilitó la conquista, después de considerar que la presencia del adelantado Daniel Castro no interfiere en el campo visual del golero Sánchez.

En el final de la primera etapa, los tomateros estuvieron cerca de anotar el segundo. El centro de Meneses sobró a la zaga y al arquero aurinegro, antes de Cornejo repeliera de emergencia el peligro, en el segundo palo.

Notable remontada

En la segunda parte, el equipo de la Región de Valparaíso retomó la vehemencia que insinuó en el final del periodo anterior. La sociedad entre Castro, Meneses y Montecinos comenzó a encontrar frutos, al menos en el juego.

Pero también en las cifras. A los 55’, una impetuosa falta del zaguero Matías Fracchia (ingresó a los 10’ por la lesión del zaguero Manuel Fernn´dez) sobre Popín derivó en el penal que el juez no dudó en cobrar. La misma víctima de la falta ejecutó con eficiencia y Limache lo dio vuelta, al menos de manera parcial.

Coquimbo Unido intentó reaccionar, pero las imprecisiones en ofensiva le impedían encontrar ese volumen de juego que le permitiera llegar al empate. Frente a esa franca impericia, la conquista de la igualdad solo pudo llegar gracias a un error limachino. Uno enorme, cometido por el golero Bórquez, quien intentó salir largo y dio con el balón en Guido Vadalá para que ingresara al arco en el 2-2, a los 72’.

Y el campeón fue por más. Una mala salida desde el fondo de Parot terminó en la falta del exjugador de la UC sobre Sebastián Galani provocó el cobro.

En primera instancia, el árbitro Riquelme dio tiro libre, pero tras ver las imágenes lo cambió por penal, lanzamiento que tomó el recién ingresado Lucas Pratto para el 3-2, a cinco del final, suficiente para meter al equipo en la final del domingo ante los cruzados.