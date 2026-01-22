SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    El laboratorio guaraní de Daniel Garnero: las claves de la renovada UC que buscará la Supercopa ante Coquimbo Unido

    El equipo estudiantil transformó la táctica fija en una de sus principales armas ofensivas. Ante Huachipato, en la semifinal de la Supercopa, nuevamente fue un arma clave para sentenciar la remontada del elenco precordillerano. Más de una decena de los goles convertidos en la etapa del técnico transandino han sido a través del balón detenido.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El laboratorio guaraní de Daniel Garnero: las claves de la renovada UC que buscará la Supercopa en Viña del Mar. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Minuto 74. Huachipato estaba arriba en el marcador y la UC no encontraba el camino al empate. Desde el 2-1 convertido por Lionel Altamirano, el equipo de Daniel Garnero no se había creado ocasiones claras que le permitieran igualar el encuentro. Hasta que un tiro libre lanzado por Matías Palavecino fue conectado por Clemente Montes, que con un certero cabezazo logró superar a Rodrigo Odriozola. El tanto encaminó a los cruzados a lo que fue su primer triunfo de la temporada, por 4-2. Este domingo, a las 19 horas, buscará el título ante Coquimbo Unido.

    Era el decimocuarto tanto estudiantil que nace de táctica fija en el período del técnico argentino. Los números respaldan la tendencia. Córners y tiros libres trabajados pasaron a ser un recurso sistemático en Universidad Católica desde el segundo semestre del año pasado. En total, la UC ha convertido 29 veces en ese período. Es decir, el 48% de las anotaciones del cuadro de la franja en la epoca de Garnero han nacido del balón detenido.

    El paso del exvolante por el fútbol paraguayo marcó su forma de entender el juego. En un medio donde la pelota detenida y el juego aéreo tienen un peso cultural y estratégico, el entrenador incorporó ese aprendizaje de manera directa en Universidad Católica. El resultado fue un equipo pragmático, con énfasis en la táctica fija como una vía prioritaria para generar ventajas.

    El registro incluye el gol de Fernando Zampedri a Unión La Calera, los tantos de Daniel González y Diego Corral frente a Colo Colo, el de Clemente Montes a Deportes Iquique, las conquistas de Tomás Asta-Buruaga y Branco Ampuero ante el Cacique, y el cabezazo de Diego Valencia frente a Cobresal. A eso se suman ejecuciones directas, como el tiro libre convertido por Eduard Bello ante Ñublense, que definió un triunfo por 1-0.

    El desglose completo muestra goles de pelota parada frente a Unión La Calera, Colo Colo (en Santa Laura y en Macul), Deportes Iquique, Unión Española, Cobresal, Everton y Palestino. Una recurrencia que Garnero ha explicado sin rodeos.

    “Es una herramienta más. En Paraguay se utiliza muchísimo, pero lo considero una herramienta muy importante dentro del juego. Estadísticamente hay muchos partidos que se definen por jugadas de pelota parada. La idea es darle herramientas a los futbolistas para que decidan de la mejor manera”, señaló.

    La UC de Garnero ha transformado el balón detenido en su principal arma. ANDRES PINA/ATON CHILE

    Nuevos roles

    El laboratorio de Garnero no se limitó al eje ofensivo. En el mediocampo, Jhojan Valencia asumió un rol clave, combinando equilibrio posicional con la responsabilidad en la ejecución de balones detenidos. El colombiano Eduard Bello, mientras estuvo, también fue utilizado como lanzador. Ahora, en la semifinal de la Supercopa, añadió a Matías Palavecino como otro elemento para ese rol. El mediocampista respondió de inmediato con una asistencia.

    Cristián Cuevas fue uno de los casos más llamativos. Reconvertido a volante, el Cimbi sumó asociación, llegada al área y presencia en partidos grandes, como en el triunfo ante Colo Colo en el Monumental. Ante Huachipato sorprendió como puntero derecho.

    En el mercado, el club incorporó cinco refuerzos para el primer equipo: Matías Palavecino, Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Juan Ignacio Díaz. Todos llegan para sumar variantes en un calendario más exigente, marcado por la Copa Libertadores.

    Palavecino aparece como el refuerzo de mayor impacto en la previa. Viene de ser una de las figuras de Coquimbo Unido campeón y su perfil apunta a cubrir la falta de conducción en el mediocampo. Martínez se proyecta como una alternativa de rotación con experiencia local, mientras que Giani ofrece polifuncionalidad ofensiva. Este martes debutó con un gol y siendo clave en otra conquista (chilena y posterior tanto de Zampedri).

    En la defensa, el libreto también potenció a los zagueros. Asta-Buruaga, Ampuero y González encontraron en la pelota parada una vía concreta para aportar en ataque. Dos de ellos marcaron ante Colo Colo y Ampuero lo hizo frente a Unión Española. Ahí, Cerezo y Díaz fortalecen una defensa que deberá afrontar alta carga de partidos.

    Con ese respaldo deportivo, la planificación del plantel para 2026 apuntó a mantener la base y ampliar alternativas. Cruzados priorizó las renovaciones. Así firmaron Fernando Zampedri, Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena, Jhojan Valencia, Darío Melo, Clemente Montes y Cristián Cuevas, asegurando continuidad en posiciones estructurales.

    La dirigencia, en tanto, dio por cerrado el plantel. No llegará un extremo por izquierda, pese a que fue una posición evaluada. Tampoco continuará Eduard Bello. “Hoy al menos estamos contentos con el plantel que tenemos y ahí se termina esa búsqueda”, afirmó José María Buljubasich.

    Zampedri como eje del sistema

    El principal beneficiado de este modelo fue Fernando Zampedri. El delantero argentino continúa siendo el referente ofensivo del equipo, pero bajo este esquema encontró una mayor cantidad de balones dirigidos a su zona de influencia, especialmente en acciones detenidas.

    El gol de cabeza frente a Unión La Calera, en el debut de Garnero, fue una señal temprana. En el período con el actual entrenador, el Toro anotó ante los cementeros, Iquique, Colo Colo, Unión Española, Everton, Palestino y Huachipato.

    Dentro del plantel, el diagnóstico es compartido. “Necesitamos que le llegue siempre la pelota para que haga goles”, resumió Gary Medel. El Pitbull también destacó aspectos del trabajo del entrenador. “La simpleza. Habla bastante con los jugadores y en lo humano es extraordinario. Él y su cuerpo técnico”, explicó.

    FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaCruzadosDaniel GarneroFernando ZampedriJojhan ValenciaCristián CuevasGary MedelSupercopa

