Los goles de Zampedri y Giani que sentenciaron la clasificación de la UC a la final de la Supercopa
El Toro marcó a los 90 minutos ante Huachipato, mientras que el nuevo refuerzo lo hizo a los 90+6'.
El partido en los últimos minutos estaba golpe por golpe. Huachipato y Universidad Católica igualaban 2-2 en el estadio Sausalito, en el inicio de la Supercopa. En ese intercambio de llegadas, los cruzados fueron más efectivos y lograron dos tantos agónicos.
Tras un centro al área, el balón le cayó a Clemente Montes, quien intentó una chilena que fue sacada por un Carica en la línea, pero el rebote le cayó a Fernando Zampedri, que anotó el 3-2 a los 90 minutos para desatar el festejo de los hinchas estudiantiles.
El equipo entrenado por Jaime García se fue con todo en busca del empate en los descuentos, incluso con el arquero Rodrigo Odriozola metido en el área. Justo en ese momento, un mal centro le cayó al Toro, quien habilitó a Justo Giani, reciente refuerzo del elenco de la precordillera, que cruzó la mitad de la cancha en posición reglamentaria, se perfiló y marcó con el arco vacío el 4-2 sobre los acereros.
