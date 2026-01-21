SUSCRÍBETE POR $1100
    El interminable olfato goleador de Fernando Zampedri instala a la UC en la final de la Supercopa

    Un entretenido duelo subió el telón de la temporada 2026 del fútbol chileno. En Sausalito, la Católica de Daniel Garnero superó por 4-2 a Huachipato, en un encuentro que se definió en los minutos finales. El Toro, una vez más, apareció con su capacidad anotadora. Hizo un doblete. El domingo, los cruzados enfrentarán a Coquimbo Unido o Limache.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    El interminable olfato goleador de Fernando Zampedri instala a la UC en la final de la Supercopa. Foto: Photosport

    Arrancó la temporada 2026 del fútbol chileno. La renovada Supercopa subió el telón de un año que promete más actividad. Y Universidad Católica partió ganando. En Sausalito, los cruzados superaron 4-2 a Huachipato en la primera semifinal de este mini torneo, que entregará un campeón el próximo domingo.

    La UC apostó por tomar la Supercopa como parte de la pretemporada y llegó sin amistosos. Era el debut absoluto del renovado equipo elaborado por Daniel Garnero. En rigor, no tan renovado, porque la base es la de 2025. Entonces, había curiosidad en observar si la propuesta del DT argentino iba a cambiar o no, en nombres y en esquema.

    Dos de los refuerzos fueron titulares: Bernardo Cerezo y Matías Palavecino. Con la 10 en la espalda, asumió el rol de enganche, ese que tanto quería Garnero desde el año pasado. Cristián Cuevas fue el puntero derecho, mientras que Clemente Montes lo hizo por la izquierda. Arriba, Fernando Zampedri, finalizando el 4-2-3-1.

    En la primera mitad, la UC fue de más a menos, al revés que su rival. Los cruzados arrancaron con ímpetu, tomando la iniciativa. Parándose bien arriba, recuperaba la pelota en campo rival. Una incipiente declaración de intenciones de lo que aspira el entrenador. Huachipato no se hallaba en la cancha. En los 11′, Palavecino intentó con un tiro libre, pero se fue elevado. La más clara sucedió en los 19′, con un cabezazo de Zampedri que obligó a una gran atajada de Rodrigo Odriozola.

    Gracias al trabajo de Montes, la UC privilegió el ataque por la izquierda, donde era más profunda. En el otro lado, el tándem Cerezo-Cuevas no fluía. Paulatinamente, el partido fue cambiando. Porque Católica se fue entrampando. Puede ser lógico, al ser el primer juego del año, pero el cuadro estudiantil fue perdiendo claridad y chispa. A su vez, los siderúrgicos fueron despertando. Tomaron aire, emparejando de a poco las acciones.

    Foto: Photosport.

    En los 33′ avisó Lionel Altamirano, con un tiro desviado luego de un mal rechazo de Mena. Cerca del descanso, el goleador acerero facturó. En los 40′, llegó un sorpresivo 1-0. Primer tiro al arco y anotación del argentino, al primer palo de Bernedo, aprovechando una falla defensiva.

    La UC fue perdiendo claridad. De cara al complemento, no cesó en su intención de atacar, pero no lo hacía de una manera limpia. También hay que poner en contexto que se trata del primer juego del año. Con una cuota de fortuna, llegó el empate. Jhojan Valencia, quien no fue influyente, saca un tiro que contiene a medias Odriozola. El rebote lo captura Zampedri. Gol de goleador. Un regalo para el hexagoleador del fútbol chileno.

    Los goles de Huachipato se produjeron gracias a fallas en la defensa cruzada. En el 1-0 parcial, el yerro fue de Ampuero. Para el 2-1, fue compartido. Inexplicablemente, Cerezo deja un forado por su banda, que aprovecha Cris Martínez. Saca un centro y el balón impacta en una mano de Daniel González. Penal. Altamirano ejecuta y anota. El exlateral de Ñublense “pagó el noviciado”. No fue su estreno más pulcro.

    Garnero movió el tablero, metiendo tres cambios (debutaron Jimmy Martínez y Justo Giani). La nunca bien ponderada pelota detenida devolvió a la Católica al partido. Tiro libre de Palavecino y Montes conecta con la cabeza para un remate ajustado, en los 74′. Igualdad en el marcador. El partido, propio de una pretemporada, era una moneda al aire.

    Esa moneda cayó en el lado de la UC. Cuando en el ambiente había aroma a tanda de penales, apareció el artillero, el capitán, el killer del fútbol chileno. En los 90′, Zampedri anota el 3-2 tras un rechazo corto en la línea de meta, luego de una pirueta de Giani. Y en los descuentos, el debutante Justo Giani cerró la goleada cerrando un contragolpe, con el arco a su merced.

    El rival de los cruzados se definirá este miércoles, cuando Coquimbo Unido y Deportes Limache se enfrenten en el mismo Sausalito, a las 19.00 horas. El debut oficial del campeón, ahora con Hernán Caputto al mando.

    Ficha del partido

    Huachipato: R. Odriozola; M. León, R. Malanca, R. Caroca, L. Velásquez; S. Silva (72′, N. Vargas), C. Sepúlveda (90′+5, L. Arriagada); E. Cañete (59′, K. Altez); M. Gutiérrez, L. Altamirano (72′, M. Rodríguez) y C. Torres (59′, C. Martínez). DT: J. García.

    U. Católica: V. Bernedo; B. Cerezo (70′, T. Asta-buruaga), D. González, B. Ampuero (82′, J. I. Díaz), E. Mena; G. Medel, J. Valencia (70’, J. Martínez); C. Cuevas (70′, J. Giani), M. Palavecino (90′+3, D. Valencia), C. Montes; y F. Zampedri. DT: D. Garnero.

    Goles: 1-0, 40′, Altamirano, define al primer palo de Bernedo tras mal rechazo; 1-1, 56′, Zampedri, aprovecha rebote de Odriozola ante remate de Valencia; 2-1, 67′, Altamirano, de penal; 2-2, 74′, Montes, cabezazo tras tiro libre de Palavecino; 2-3, 90′, Zampedri, captura rechazo corto en la línea tras pirueta de Montes; 2-4, 90′+6, Giani, remata con el arco libre.

    Árbitro: F. Jiménez. Amonestó a Cañete, Altez (H); Medel, J. Valencia (UC).

    Estadio Sausalito. Asistieron 8 mil personas, aprox.

