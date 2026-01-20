Daniel Garnero explica el mercado de fichajes de la UC: “Todo lo que buscábamos no daba el presupuesto”.

Este martes, a las 19 horas, la UC y Huachipato definen al primer finalista de la Supercopa. El campeón de la Copa Chile y el segundo de la Liga de Primera se ven las caras en un duelo que abre la temporada del fútbol nacional. Justo antes del partido, Daniel Garnero abordó las metas del cuadro estudiantil y valoró la instancia a la que llega su equipo.

“Llegamos a mitad de año y teníamos objetivos claros y muy dificiles. El plantel era reducido y logramos las metas. En esta etapa estamos tratando nivelar y equiparar el plantel. Necesitamos cantidad y calidad de jugadores”, dijo.

El DT explicó porque Universidad Católica llega al encuentro sin duelos amistosos de preparación. “Vamos a tener un calendario muy apretado y necesitamos una base física. Optamos por eso. No vamos a estar lo fino que necesitamos pero el año va a ser muy largo”, comentó.

Garnero dando instrucciones. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

También se refirió al armado del plantel. “En eso de equiparar el plantel, es mejor traer uno más, pero no estaba la posibilidad de traer alguien. Todo lo que buscábamos no daba el presupuesto. Hoy hay un tema con los juveniles, que es muy importante y necesario. Los chicos se tienen que preparar para ganarse ese lugar”, dijo.

Luego se refirió a la búsqueda de resultados. “Ojalá obtengamos los resultados que obtuvimos el semestre pasado. Tenemos la intención de buscar un objetivo mayor. Buscamos futbolistas que nos den otro volumen de juego y buscar los interpretes”, señaló.

Finalmente, se refirió a la importancia de la Supercopa. “Pasa en todas las ligas que la Supercopa se define en los primeros partidos en plena preparación, pero son las reglas del juego. Si tienes la posibilidad de ganar un título en dos partidos es porque algo bueno hiciste el año pasado”, cerró.