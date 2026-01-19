¿Alargue o penales? Cómo se jugará la Supercopa que reúne a la UC, Huachipato, Coquimbo y Limache en Viña del Mar

Comienza la temporada 2026 en el fútbol chileno. Este martes, se juega el primer partido de la renovada Supercopa. Los clasificados para esta edición están definidos. Coquimbo Unido, campeón de Primera División, encabeza el cuadro como el equipo de mejor rendimiento de la temporada. Universidad Católica, que cerró el año con un segundo puesto obtenido en un desenlace de campeonato marcado por la tensión, se suma como el otro representante del torneo local.

A ellos se suma Huachipato, monarca de la Copa Chile, y Deportes Limache, el otro finalista del tradicional torneo. La programación, en tanto, indica que la UC y abre los fuegos enfrentando a los acereros. El duelo se disputará el martes 20 de enero, a las 19 horas. Un día después, el miércoles 21, a la misma hora, Coquimbo enfrentará a Limache. La final está prevista para el domingo 25 de enero a las 19 horas.

El rediseño del torneo no solo busca aumentar la competitividad, sino también reforzar la visibilidad del fútbol chileno en un mes habitualmente dominado por fichajes, amistosos y especulación. Para TNT era imperativo que haya más competencia en los próximos años tras su acuerdo con la ANFP.

En esta edición, de acuerdo a la información recabada por El Deportivo, otro cambio está en el formato de competencia. En caso de que haya empate, tanto en las semifinales como en la final, el ganador se definirá mediante tanda de penales. Ya no está el alargue en las bases, a diferencia de la edición de 2025.

“Estamos felices por vivir esta Supercopa 2026 en Viña del Mar, el escenario es ideal y la municipalidad ha demostrado un compromiso fundamental para la realización de este tremendo evento. Cuatro equipos muy competitivos han clasificado a esta etapa final y está la posibilidad que, doce años después, pueda haber un nuevo supercampeón de región”, señaló Yamal Rajab, gerente de ligas y competiciones.