SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Sin partido por el tercer lugar: la ANFP confirma la programación de la Supercopa que da el vamos a la temporada 2026

    A partir del 20 de enero se disputará el certamen entre los campeones y subcampeones de la Copa Chile y la Liga de Primera.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Sin partido por el tercer lugar: la ANFP confirma la programación de la Supercopa que da el vamos a la temporada 2026. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Se acerca la temporada 2026. La ANFP confirmó la programación de la Supercopa que se disputará en formato de cuadrangular en Viña del Mar. El certamen tendrá al campeón de la Liga de Primera, Coquimbo Unido, al ganador de la Copa Chile, Huachipato, y a los subcampeones, Universidad Católica y Deportes Limache.

    Pese a que la idea original en Quilín era jugar cuatro duelos en el estadio Sausalito, finalmente se declinó de la chance de tener un encuentro por el tercer lugar. Serán ambas semifinales y la final.

    La programación, en tanto, indica que la UC y abre los fuegos enfrentando a Huachipato. El duelo se disputará el martes 20 de enero, a las 19 horas. Un día después, el miércoles 21, a la misma hora, Coquimbo enfrentará a Limache.

    La final está prevista para el domingo 25 de enero a las 19 horas.

    La decisión de que sean cuatro equipos, acordada entre la ANFP y el operador televisivo Warner, replica el modelo que popularizó la Supercopa de España y busca aumentar la cantidad de partidos que se juegan durante el año. El cambio fue aprobado en el Consejo de Presidentes.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoANFPSupercopaSupercopa 2026Deportes LimacheUniversidad CatólicaLa UCHuachipatoCoquimbo UnidoCoquimboEstadio Sausalito

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    Las frases y dichos del Presidente Boric que marcan sus últimas entrevistas previo a dejar La Moneda

    AMUCH alerta deficiente combate al comercio ambulante: solo la mitad de los municipios tiene ordenanza para la materia

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN

    Así fue como se negoció en el Senado la Ley Naín-Retamal que terminó favoreciendo a Claudio Crespo en el caso Gatica

    A contrarreloj: Ministerio de Transportes abre nueva licitación para lograr entrada en vigencia de Ley Uber antes del 11M

    Lo más leído

    1.
    Juan Martín Lucero rescinde con Fortaleza y se acerca a la U con el mayor salario del fútbol chileno

    Juan Martín Lucero rescinde con Fortaleza y se acerca a la U con el mayor salario del fútbol chileno

    2.
    Pisa suelo italiano: los detalles del millonario salto de Felipe Loyola desde Independiente al fútbol europeo

    Pisa suelo italiano: los detalles del millonario salto de Felipe Loyola desde Independiente al fútbol europeo

    3.
    Manuel Pellegrini repasa a Florentino Pérez tras el despido de Xabi Alonso del Real Madrid

    Manuel Pellegrini repasa a Florentino Pérez tras el despido de Xabi Alonso del Real Madrid

    4.
    El dardo de Sebastián “Bigote” Rodríguez tras su partida de la U: “Hubo una situación atípica”

    El dardo de Sebastián “Bigote” Rodríguez tras su partida de la U: “Hubo una situación atípica”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Este jueves se publican los resultados de preselección del FUAS: revisa las próximas fechas

    Este jueves se publican los resultados de preselección del FUAS: revisa las próximas fechas

    El nuevo requisito que se exigirá al solicitar o renovar la licencia de conducir

    El nuevo requisito que se exigirá al solicitar o renovar la licencia de conducir

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves
    Chile

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las frases y dichos del Presidente Boric que marcan sus últimas entrevistas previo a dejar La Moneda

    AMUCH alerta deficiente combate al comercio ambulante: solo la mitad de los municipios tiene ordenanza para la materia

    Antofagasta escala posiciones entre las mineras más valiosas del mundo y supera a Anglo American
    Negocios

    Antofagasta escala posiciones entre las mineras más valiosas del mundo y supera a Anglo American

    Corte Suprema de Estados Unidos vuelve a dejar en suspenso fallo por aranceles de Trump

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Sin partido por el tercer lugar: la ANFP confirma la programación de la Supercopa que da el vamos a la temporada 2026
    El Deportivo

    Sin partido por el tercer lugar: la ANFP confirma la programación de la Supercopa que da el vamos a la temporada 2026

    Juan Martín Lucero rescinde con Fortaleza y se acerca a la U con el mayor salario del fútbol chileno

    Tomás Asta-Buruaga agradece el apoyo de Daniel Garnero tras su renovación en la UC: “El profe empujó esta vuelta”

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus
    Cultura y entretención

    Chile irrumpe en el Festival de Berlín con Maite Alberdi, Matapanki y La Casa de los Espíritus

    “Por primera vez empezaba a tener fe”: Euphoria estrena intenso trailer de su tercera temporada

    Elena Roger se presenta en shows en Santiago y Viña del Mar

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN
    Mundo

    Cómo las amenazas de Trump a Groenlandia ponen a prueba a la OTAN

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender