Sin partido por el tercer lugar: la ANFP confirma la programación de la Supercopa que da el vamos a la temporada 2026.

Se acerca la temporada 2026. La ANFP confirmó la programación de la Supercopa que se disputará en formato de cuadrangular en Viña del Mar. El certamen tendrá al campeón de la Liga de Primera, Coquimbo Unido, al ganador de la Copa Chile, Huachipato, y a los subcampeones, Universidad Católica y Deportes Limache.

Pese a que la idea original en Quilín era jugar cuatro duelos en el estadio Sausalito, finalmente se declinó de la chance de tener un encuentro por el tercer lugar. Serán ambas semifinales y la final.

La programación, en tanto, indica que la UC y abre los fuegos enfrentando a Huachipato. El duelo se disputará el martes 20 de enero, a las 19 horas. Un día después, el miércoles 21, a la misma hora, Coquimbo enfrentará a Limache.

La final está prevista para el domingo 25 de enero a las 19 horas.

La decisión de que sean cuatro equipos, acordada entre la ANFP y el operador televisivo Warner, replica el modelo que popularizó la Supercopa de España y busca aumentar la cantidad de partidos que se juegan durante el año. El cambio fue aprobado en el Consejo de Presidentes.