El primer torneo de 2026: cómo se jugará la nueva Supercopa de cuatro equipos con Coquimbo, la UC, Huachipato y Limache.

La temporada 2026 del fútbol chileno comenzará con un experimento inédito. La Supercopa, históricamente concebida como un duelo único entre el campeón de la Liga de Primera y el monarca de la Copa Chile, dejará atrás su formato tradicional para transformarse en un mini torneo de cuatro equipos que abrirá el calendario.

La decisión, acordada entre la ANFP y el operador televisivo Warner, replica el modelo que popularizó la Supercopa de España, con semifinales, final y un trofeo que ahora tiene más actores en escena. El cambio fue aprobado en el último Consejo de Presidentes.

Los clasificados para esta primera edición renovada ya están definidos. Coquimbo Unido, flamante campeón de Primera División, encabeza el cuadro como el equipo de mejor rendimiento de la temporada. Universidad Católica, que cerró el año con un segundo puesto obtenido en un desenlace de campeonato marcado por la tensión, se suma como el otro representante del torneo local.

A ellos se agregan los finalistas de la Copa Chile, Deportes Limache y Huachipato, quienes aseguraron su presencia por adelantado. La final entre tomateros y acereros, programada para el 10 de diciembre en el estadio El Teniente, definirá el orden de los emparejamientos, pero no alterará los nombres ya inscritos en la Supercopa.

El nuevo formato funciona con una lógica clara, los campeones y subcampeones del torneo de Primera División se cruzarán con los finalistas de la Copa Chile. El ganador del campeonato se medirá ante el subcampeón del certamen copero, mientras que el vicecampeón de la liga enfrentará al monarca de la Copa Chile. Solo si alguno de los clubes repite presencia, por ejemplo, siendo campeón de liga y a la vez finalista del torneo copero, se abre paso al tercer lugar del torneo local como reemplazo.

En este caso, la llave de semifinales ya tiene un esqueleto: Coquimbo Unido deberá jugar ante quien resulte segundo en la Copa Chile, mientras que Universidad Católica enfrentará al ganador de la final entre Limache y Huachipato. Los duelos están programados para mediados de enero, justo antes del inicio oficial del Campeonato Nacional.

El rediseño del torneo no solo busca aumentar la competitividad, sino también reforzar la visibilidad del fútbol chileno en un mes habitualmente dominado por fichajes, amistosos y especulación. Para Warner era imperativo que haya más competencia en los próximos años.

En la UC, el ajuste al formato fue recibido como un doble premio. Así lo adelantó Juan Tagle, presidente de Cruzados, quien celebró tanto la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores como el derecho a disputar esta renovada Supercopa. “Qué lindo cierre de un año histórico”, escribió en su cuenta de X, destacando además la inauguración del Claro Arena.

“Ayer no solo entramos a fase de grupos de la Copa Libertadores, sino también el derecho a jugar la Supercopa con Coquimbo, Limache y Huachipato en enero”, añadió el abogado.