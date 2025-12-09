VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El primer torneo de 2026: cómo se jugará la nueva Supercopa de cuatro equipos con Coquimbo, la UC, Huachipato y Limache

    El certamen pasará de enfrentar a los campeones de la Liga de Primera y Copa Chile a ser un cuadrangular.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El primer torneo de 2026: cómo se jugará la nueva Supercopa de cuatro equipos con Coquimbo, la UC, Huachipato y Limache. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    La temporada 2026 del fútbol chileno comenzará con un experimento inédito. La Supercopa, históricamente concebida como un duelo único entre el campeón de la Liga de Primera y el monarca de la Copa Chile, dejará atrás su formato tradicional para transformarse en un mini torneo de cuatro equipos que abrirá el calendario.

    La decisión, acordada entre la ANFP y el operador televisivo Warner, replica el modelo que popularizó la Supercopa de España, con semifinales, final y un trofeo que ahora tiene más actores en escena. El cambio fue aprobado en el último Consejo de Presidentes.

    Los clasificados para esta primera edición renovada ya están definidos. Coquimbo Unido, flamante campeón de Primera División, encabeza el cuadro como el equipo de mejor rendimiento de la temporada. Universidad Católica, que cerró el año con un segundo puesto obtenido en un desenlace de campeonato marcado por la tensión, se suma como el otro representante del torneo local.

    A ellos se agregan los finalistas de la Copa Chile, Deportes Limache y Huachipato, quienes aseguraron su presencia por adelantado. La final entre tomateros y acereros, programada para el 10 de diciembre en el estadio El Teniente, definirá el orden de los emparejamientos, pero no alterará los nombres ya inscritos en la Supercopa.

    El nuevo formato funciona con una lógica clara, los campeones y subcampeones del torneo de Primera División se cruzarán con los finalistas de la Copa Chile. El ganador del campeonato se medirá ante el subcampeón del certamen copero, mientras que el vicecampeón de la liga enfrentará al monarca de la Copa Chile. Solo si alguno de los clubes repite presencia, por ejemplo, siendo campeón de liga y a la vez finalista del torneo copero, se abre paso al tercer lugar del torneo local como reemplazo.

    En este caso, la llave de semifinales ya tiene un esqueleto: Coquimbo Unido deberá jugar ante quien resulte segundo en la Copa Chile, mientras que Universidad Católica enfrentará al ganador de la final entre Limache y Huachipato. Los duelos están programados para mediados de enero, justo antes del inicio oficial del Campeonato Nacional.

    El rediseño del torneo no solo busca aumentar la competitividad, sino también reforzar la visibilidad del fútbol chileno en un mes habitualmente dominado por fichajes, amistosos y especulación. Para Warner era imperativo que haya más competencia en los próximos años.

    En la UC, el ajuste al formato fue recibido como un doble premio. Así lo adelantó Juan Tagle, presidente de Cruzados, quien celebró tanto la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores como el derecho a disputar esta renovada Supercopa. “Qué lindo cierre de un año histórico”, escribió en su cuenta de X, destacando además la inauguración del Claro Arena.

    “Ayer no solo entramos a fase de grupos de la Copa Libertadores, sino también el derecho a jugar la Supercopa con Coquimbo, Limache y Huachipato en enero”, añadió el abogado.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoSupercopaUniversidad CatólicaLa UCDeportes LimacheHuachipatoCoquimbo Unido

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street

    Bruselas investiga a Google por usar contenidos de medios sin compensación adecuada para entrenar su IA

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Elías de la Cruz, de Contempora: “La siniestralidad en transporte de mercadería ha aumentado fuerte por el robo de contenedores”

    Pablo Antolín, experto en pensiones de la Ocde: “El gran tema del próximo año (en Chile) va a ser cómo se van a implementar los fondos generacionales”

    Documento de Horizontal y Espacio Público entrega 12 propuestas para alcanzar un crecimiento económico sostenible en Chile

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    4.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    5.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Servicios

    Temblor hoy, martes 9 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 9 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    SHOA descarta tsunami en Chile tras sismo percibido frente a costa japonesa

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    DMC emite aviso meteorológico para ocho regiones de Chile por probabilidad de tormentas eléctricas en algunos sectores

    Tránsito parcial en la Autopista Central tras accidente entre un camión y un automóvil
    Chile

    Tránsito parcial en la Autopista Central tras accidente entre un camión y un automóvil

    Detienen a conductor de bus que se fugó tras volcar en la Ruta 68: 25 personas resultaron lesionadas

    Ricardo Blanco cierra su mandato de presidente de la Suprema marcado por crisis de confianza en el Poder Judicial

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street
    Negocios

    Futuro dueño de Sky Airline y matriz de Gol y Avianca trabaja en una posible apertura en bolsa en Wall Street

    Elías de la Cruz, de Contempora: “La siniestralidad en transporte de mercadería ha aumentado fuerte por el robo de contenedores”

    Pablo Antolín, experto en pensiones de la Ocde: “El gran tema del próximo año (en Chile) va a ser cómo se van a implementar los fondos generacionales”

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos
    Tendencias

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué la OMS rechazó la petición de Bolivia y Colombia de sacar la hoja de coca de la lista de sustancias peligrosas

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Pablo Milad aborda la elección del nuevo técnico de la Roja y deja una advertencia: “No tenemos grandes figuras”
    El Deportivo

    Pablo Milad aborda la elección del nuevo técnico de la Roja y deja una advertencia: “No tenemos grandes figuras”

    PF de Arturo Vidal se lanza contra Fernando Ortiz tras la derrota de Colo Colo ante Audax Italiano

    “El tumor sigue creciendo”: el preocupante diagnóstico que retiró a Caruso Lombardi del fútbol

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe
    Finde

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”
    Cultura y entretención

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole

    ¿Lograrán los niños Wara Wara despertar al gigante?  Los espectáculos de calle se tomarán las calles de Santiago y de otras ciudades de Chile

    Bruselas investiga a Google por usar contenidos de medios sin compensación adecuada para entrenar su IA
    Mundo

    Bruselas investiga a Google por usar contenidos de medios sin compensación adecuada para entrenar su IA

    Milei cumple dos años en el poder con mejora en su imagen y ambiciosa agenda legislativa

    Japón levanta el aviso de tsunami tras terremoto de 7,5 que dejó 30 heridos

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile