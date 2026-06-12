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    Ojo de la llave

    El presidente José Antonio Kast sorprendió en la visita de David Cameron; las gestiones del exministro Muñoz para recuperar su visa y las complicaciones que se avecinan para los embajadores por una reforma en el Congreso.

    Por 
    Equipo de Política
    Ojo de la llave

    1. Kast, el fotógrafo: la distendida dinámica en la visita de David Cameron

    La reunión entre el Presidente José Antonio Kast y el exprimer ministro británico David Cameron estuvo marcada por conversaciones sobre relaciones bilaterales, economía, seguridad y el escenario geopolítico internacional. Sin embargo, una vez concluida la cita oficial, el ambiente en La Moneda dio paso a una escena bastante más distendida.

    La presencia de Cameron -hoy miembro de la Cámara de los Lores y una de las figuras más reconocidas del conservadurismo británico de las últimas décadas- despertó interés entre varios ministros y asesores de Palacio, quienes aprovecharon la ocasión para solicitar un registro personal junto a la visita.

    Fue entonces cuando Kast asumió un rol poco habitual. Celular en mano, el Mandatario ofició de fotógrafo para algunas de las imágenes que distintas autoridades quisieron conservar del encuentro. Entre ellas estuvo la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, quien posteriormente compartió una de las fotografías en sus redes sociales, señalando que había sido capturada por el Mandatario.

    La dinámica se repitió con otros integrantes del gobierno y colaboradores que también aprovecharon la visita del político inglés para inmortalizar el momento. El Presidente accedió con buen humor a encargarse de esos registros.

    2. Las gestiones del exministro Muñoz para recuperar su visa a Estados Unidos

    Tras salir del gobierno el exministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, hizo una delicada consulta a la embajada de Estados Unidos: ¿Cuándo podría recuperar su visa para viajar a ese país?.

    El exsecretario de Estado se contó entre los tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric sancionados por la administración de Donald Trump en febrero en el marco de la tramitación del cable chino. El Departamento de Estado notificó la decisión de retirarle las visas acusándolos de participar en acciones que habrían comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones y afectado la seguridad regional en el entendido de que el avance del proyecto de China Mobile implica un riesgo.

    Cercanos a Muñoz aseguran que la señal que ha recibido es positiva y que habría disposición a restituirle el permiso para entrar a Estados Unidos, donde reside una de sus hijas. El plan de la exautoridad es probar suerte en los próximos meses.

    El exsecretario de Estado se contó entre los tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric sancionados por la administración de Donald Trump en febrero.

    3. El boomerang de la reforma para acusar constitucionalmente embajadores

    Fue a partir de una seguidilla de polémicas protagonizadas por exembajador en España, Javier Velasco (Frente Amplio), que los diputados de la UDI presentaron, en octubre de 2022, una reforma para habilitar las acusaciones constitucionales en contra de personeros diplomáticos.

    A diferencia del Presidente de la República, ministros, delegados presidenciales, el contralor, jueces, generales de las FF.AA. y otros altos cargos, los embajadores quedaron fuera del catálogo de autoridades susceptibles de ser sometidas a un juicio constitucional, a pesar de que sus actuaciones pueden comprometer gravemente a la Nación.

    Aquella iniciativa de la UDI, sin embargo, nunca tuvo movimientos y quedó en el aire en manos de la Comisión de Constitución.

    Casi cuatro años de su ingreso y a raíz del caso que ahora complica al recién designado embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, esta reforma fue reflotada por el diputado Jaime Araya (indep. PPD), quien concurrió a la comisión que preside Jaime Mulet (Frevs) a solicitarle que ponga en tabla su discusión.

    “Los embajadores también tienen que estar sometidos al control constitucional del Congreso. Creo que es una anomalía de nuestro sistema que estén fuera... por lo tanto, presidente, agradecería su buena voluntad, en la medida que sea posible, de empezar a tramitar este proyecto de ley, que es de autoridad de la bancada de la Unión Demócrata Independiente”, dijo Araya aludiendo a la situación de Zaliasnik, quien históricamente ha sido cercano a la UDI.

    La solicitud también fue respaldada por la diputada Pamela Jiles (PDG).

    Santiago 9 de Mayo de 2023 Entrevista al abogado Gabriel Zaliasnik Foto: Juan Farias / La Tercera Foto: Juan Farias / La Tercera

    4. La jugada republicana para dar una muerte súbita a proyecto PC contra Ley Nain-Retamal

    Luego de que las diputadas comunistas Nathalie Castillo y Lorena Pizarro anunciaran la presentación de un proyecto que busca derogar algunas disposiciones de la llamada Ley Nain-Retamal, el presidente de la Comisión de Seguridad, Cristián Araya (republicano) adelantó que le dará una rápida tramitación.

    La iniciativa del PC, que aún no se da cuenta en la sala, no solo fue criticada por el oficialismo y el gobierno, sino también por legisladores del PS y el PPD.

    Consciente del amplio apoyo que aún concita la Ley Nain Retamal -que establece un estatuto de protección jurídica a policías y uniformados en tareas de seguridad interna-, Araya (republicano) pedirá que la moción sea derivada a la Comisión de Seguridad, para que “podamos votarlo con la máxima celeridad porque hace un daño tremendo que esté pululando por el éter del Congreso”.

    “Lo vamos a votar, lo vamos a rechazar y vamos a ver muy claramente quién es quién. Los que están por respaldar a Carabineros, a la PDI, a la Gendarmería y a las Fuerzas Armadas y los que no”, remarcó.

    Si esta iniciativa es rechazada por la comisión y luego por la sala, no podría volver a ser presentado un texto similar durante un año, según señala la Constitución.

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    La iniciativa del PC, que aún no se da cuenta en la sala, no solo fue criticada por el oficialismo y el gobierno, sino también por legisladores del PS y el PPD.

    5. SAE en pausa

    El Ministerio de Educación comandado por María Paz Arzola tenía contemplado presentar esta semana -el proyecto de ley para modificar el Sistema de Admisión Escolar (SAE), la herramienta utilizada para que las familias puedan postular centralizadamente a todos los colegios que reciben recursos del Estado, tanto públicos como particulares subvencionados.

    Sin embargo, el retraso de algunas definiciones internas retrasó todo. En principio, la idea era presentarlo el miércoles, pero ahora se trabaja con la semana que viene como horizonte, toda vez que desde el Ejecutivo se quiere evitar llegar a la semana distrital de fin de mes para no seguir postegando la discusión. En el Mineduc aún resta alcanzar acuerdos internos sobre qué tan optativo para los establecimientos educacionales hacer el proceso centralizado de selección.

    Más sobre:La Monedajose antonio kast

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