Jorge Segovia rompe el silencio y aborda el descenso de Unión Española: “Asumo toda la responsabilidad”

El golpe del descenso aún se siente en Santa Laura. Tras una temporada marcada por errores deportivos y fallas logísticas, Unión Española perdió la categoría por primera vez desde el retorno a los torneos largos. Un escenario que abrió cuestionamientos internos y también un pronunciamiento esperado, el de Jorge Segovia.

A través de un mensaje escrito, el dueño del club asumió el revés. “Terminado el campeonato, asumo toda la responsabilidad por el descenso de Unión. Lo fácil sería culpar a otros; casas de apuestas, árbitros, directivos, jugadores… No voy a hacerlo”, afirmó en su cuenta de X.

Añadió que ya trabaja para que el equipo retorne a la división de honor: “Me comprometo desde ahora para hacer todo lo que esté en nuestra mano para volver a la Primera A”.

El mensaje de Segovia.

El reconocimiento del empresario llega en medio de un diagnóstico crudo de la dirigencia. El gerente general, Sabino Aguad, fue uno de los primeros en enfrentar el momento. “Para todos es un día demasiado triste… pocas palabras tenemos salvo pedir disculpas”, dijo tras la derrota ante O’Higgins. También abrió la ruta que imagina para 2026, con un presupuesto austero, un plantel con fuerte presencia juvenil y la continuidad del proyecto encabezado por Segovia.

El descenso tensionó la relación entre hinchas y propiedad. En la semana previa se instaló el rumor de una eventual venta del club, descartada por Segovia a El Deportivo. De todos modos, la dirigencia detecta un desgaste evidente. En las últimas fechas, los lienzos y reproches en Santa Laura reflejaron el malestar acumulado.

El golpe económico es inmediato. El club perderá cerca de $2.000 millones en ingresos. La mayoría del plantel mantiene contratos firmados bajo valores de Primera y sin cláusulas de salida automáticas. “La gran mayoría continúa”, advirtió Aguad.

Entre los jugadores, una de las voces fue la de Pablo Aránguiz. “Mi contrato se renovó automático… si sigo el próximo año, no pongan en duda que voy a dar todo para volver con Unión a donde debe estar”, afirmó.

El club apuesta a su cantera, una de las más activas en minutos Sub 21. Para la dirigencia, ese será un pilar para la reconstrucción. Aún no está claro si Gonzalo Villagra seguirá en la banca, aunque el exvolante insistió en el objetivo inmediato: “El próximo año este club tiene que volver a Primera”. La planificación arranca ahora. La dirigencia hispana deberá ajustar el presupuesto, definir el plantel y establecer un modelo deportivo que les permita competir en la B.