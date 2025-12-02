VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Los dardos de Pablo Galdames a los jugadores de Unión Española tras caer a la B: “Uno tiene que saber dónde está parado”

    El volante de Independiente, quien se formó en la escuadra hispana, lamentó la pérdida de la categoría de los Rojos tras una paupérrima campaña en la Liga de Primera.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    El reproche de Pablo Galdames tras el descenso de Unión Española. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Este domingo se concretó un doloroso descenso para los hinchas de Unión Española. La escuadra de Independencia selló su destino tras caer por 4-2 contra O’Higgins en el estadio Santa Laura.

    Un amplio listado de errores condenó a los Rojos que vivieron la segunda pérdida de categoría en su historia.

    Este duelo fue seguido desde el propio estadio por Pablo Galdames. El actual jugador de Independiente, quien se formó en la escuadra hispana, lamentó lo sucedido.

    Es difícil para toda la gente de Unión, lo he visto hoy día; cómo estaba el estadio, la gente se quedó hasta el final. Unión es familia, vi gente que veo hace 20 años, que viene al estadio siempre”, comenzó señalando el volante en diálogo con radio ADN.

    “Es duro, esperemos que la gente que tenga que hacerse responsable lo haga. Tanto en la vida como en el fútbol hay que innovar y dar pasos hacia adelante, y siento que Unión Española lo necesita. Cuando se toca fondo uno intenta levantarse con más fuerza, esperemos que Unión lo pueda hacer”, continuó.

    En cuanto a las responsabilidades, Galdames apuntó que “es un poco de todo. Uno como jugador sabe las cosas que hizo mal durante el año, pero como decía, hay que dar pasos hacia adelante, y Unión hace tiempo no los está dando”.

    Unión es muy grande y no sé si lo saben. Uno tiene que saber dónde está parado. Yo siempre lo digo afuera: Unión es el cuarto equipo más grande de Chile y la gente se ríe, pero es verdad. La gente se merece que la institución se pare y dé pasos hacia adelante”, profundizó.

    Ya pensando en la temporada 2026 en el ascenso, Galdames sostiene que “hay que mantener la base; lo comentaba recién con mi papá: el campeonato de segunda es durísimo, hay muchos equipos competitivos. Hay que hacer todo lo posible para subir rápido, porque ha pasado con varios equipos que no ascienden en la primera temporada y después cuesta mucho”.

    El lamento de Gonzalo Villagra

    Gonzalo Villagra, técnico interino que debió enfrentar el descenso de los hispanos, también mostró su frustración por no poder haber dejado al equipo en la Primera División.

    Es mi club, así que lo tomo con el mismo dolor que toda la gente que estuvo en el estadio y con quienes lo vieron desde sus casas. Lo siento igual que ellos”, lanzó de entrada tras el partido.

    “Hicimos nuevamente un buen primer tiempo. El equipo fue valiente, se atrevió, generó ocasiones de gol”, destacó. Aunque también “fue un partido que se transformó más en lucha. Lo que generamos fue más por deseo y coraje que por una expresión futbolística clara”.

    El DT valoró la actitud del plantel durante las semanas previas. “Todos quisieron estar. Se entrenaron impecable. Nadie cuestionó nada, más allá de la frustración lógica de quien no juega”, explicó. “Era un grupo muy sano, muy bueno, que lamentablemente no pudo conseguir lo que todos queríamos”, añadió.

    También tuvo palabras para Pablo Aránguiz, uno de los símbolos del equipo durante el año: “Ver lo que se ha convertido me pone orgulloso. Ha asumido un rol de liderazgo importante y ha sido una inspiración”.

