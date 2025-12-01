Gonzalo Villagra aborda el golpe del descenso de Unión Española: “Es mi club y lo tomo con el mismo dolor que todos”.

Unión Española consumó el segundo descenso de su historia tras la caída ante O’Higgins. En medio de un ambiente cargado de frustración, el técnico interino Gonzalo Villagra enfrentó su labor más difícil desde que retornó al club: explicar el golpe de perder la categoría.

“Es mi club, así que lo tomo con el mismo dolor que toda la gente que estuvo en el estadio y con quienes lo vieron desde sus casas. Lo siento igual que ellos”, fue su primera reflexión.

Villagra destacó que el equipo volvió a mostrar un buen arranque, aunque insuficiente. “Hicimos nuevamente un buen primer tiempo. El equipo fue valiente, se atrevió, generó ocasiones de gol”, señaló.

En el segundo tiempo, reconoce que el duelo se desordenó: “Fue un partido que se transformó más en lucha. Lo que generamos fue más por deseo y coraje que por una expresión futbolística clara”, admitió.

Unión Española perdió la categoría. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Múltiples factores

Consultado por las causas del descenso, Villagra evitó personalizar. “Seguramente todos los que estamos tenemos alguna cuenta que dar. Para que esto haya ocurrido, tuvieron que pasar muchas cosas”, señaló.

Entre los elementos externos, negó que el uso de juveniles o la participación en la Copa Sudamericana puedan considerarse excusas. “El hecho de jugar con muchos juveniles se puede ver como algo negativo, pero para nosotros es algo positivo. Y competir internacionalmente es un objetivo del club, no una justificación”, sostuvo.

Tampoco quiso atribuir la caída a arbitrajes: “Sería buscar excusas. No me gusta transmitir eso”.

Un grupo golpeado

El DT valoró la actitud del plantel durante las semanas previas. “Todos quisieron estar. Se entrenaron impecable. Nadie cuestionó nada, más allá de la frustración lógica de quien no juega”, explicó. “Era un grupo muy sano, muy bueno, que lamentablemente no pudo conseguir lo que todos queríamos”, añadió.

También tuvo palabras para Pablo Aránguiz, uno de los símbolos del equipo durante el año: “Ver lo que se ha convertido me pone orgulloso. Ha asumido un rol de liderazgo importante y ha sido una inspiración”.

El exmediocampista, parte de títulos y momentos históricos del club, reconoció el dolor de estar ahora en el lado opuesto. “Como jugador me tocó vivir momentos dulces y difíciles. El club sigue y va a seguir estando. Y el próximo año hay una misión clara, todos tenemos que empujar para que Unión vuelva”, apuntó.

Sobre su futuro, evitó cualquier definición: “No he pensado en nada más que en los partidos que teníamos. No he conversado sobre continuidad. Lo que correspondía era enfocarse en esto”.