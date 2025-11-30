El desconsolado llanto de Pablo Aránguiz en pleno partido entre Unión Española y O’Higgins por la Liga de Primera

Una escena que conmovió a todos los hinchas de Unión Española que llegaron hasta el estadio Santa Laura. El partido estaba 1-1, gracias a los golazos de Gonzalo Castellani para el dueño de casa, y Martín Sarrafiore para O’Higgins. Justo después del empate del cuadro celeste, cuando el local intentaba desnivelar otra vez el marcador en Independencia, el capitán de los rojos, Pablo Aránguiz, se quedó tendido en el suelo.

Parecía que el volante solo estaba reclamando una falta, pero no. Había sufrido una lesión de gravedad, porque no podía moverse y sus compañeros evidenciaban mucha preocupación. Entró el cuerpo médico del local, pero el mediocampista se veía muy afectado. Hasta que, finalmente, hicieron gestos de cambio hacia la banca conducida por Gonzalo Villagra. Aránguiz, quien era una de las figuras de un duelo muy entretenido hasta ese minuto, tenía que ser reemplazado en pleno primer tiempo, cuando su equipo, que pelea por no descender, más lo necesitaba.

En ese momento, el futbolista hispano logró ponerse de pie cerca de la medialuna del área visitante. Se llevó las manos al rostro y rompió en un llano desconsolado que sobrecogió a los aficionados presentes en la Catedral. El exjugador de Cobreloa sollozaba mientras era subido a la camilla, ya que ni siquiera podía caminar.

“Olé, olé, olé, Pablooo, Pablooo”, coreaban desde las tribunas del Santa Laura, recinto al que llegó mucho más público del habitual para apoyar a su equipo que lucha por la permanencia en Primera División. Sin descubrirse el rostro, un abatido Aránguiz salía en camilla del campo de juego para ser atendido por los médicos de Unión Española.

Pablo Aránguiz se va llorando en camilla tras lesionarse en el duelo entre Unión Española y O'Higgins. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

Una baja importantísima no solo para el partido frente al equipo de Francisco Meneghini, donde era el mejor de la cancha, sino también para la última fecha, cuando el equipo propiedad del empresario español Jorge Segovia visite al campeón Coquimbo Unido, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Eso sí, los hispanos no dependen de sí mismos para evitar el descenso, ya que un triunfo de Limache los hace perder la categoría automáticamente.