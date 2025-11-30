En vivo: Unión Española, Iquique y Limache se juegan la vida para evitar el descenso en la Liga de Primera

Los resultados que pueden asegurar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique en esta fecha

Si Limache se lleva los tres puntos ante La Calera, automáticamente enviará a los hispanos y a los Dragones Celeste a la Primera B, independientemente si estos ganas sus respectivos duelos. Un empate de los tomateros, y que los otros dos no ganen, también desencadenaría en el mismo desenlace. Si Limache pierde, y los otros dos igual, también bajarían porque se mantiene la diferencia de cuatro puntos a falta de una fecha.