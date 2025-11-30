En vivo: Unión Española, Iquique y Limache se juegan la vida para evitar el descenso en la Liga de Primera
Tomateros, hispanos y Dragones Celestes luchan por escapar de la caída a la segunda categoría del fútbol chileno.
Minuto a minuto
Unión La Calera 0-0 Deportes Limache
Unión Española 0-0 O’Higgins
Everton 0-0 Deportes Iquique
La formación titular de Iquique en su visita a Everton
La formación titular de Unión Española para recibir a O’Higgins
La formación titular de Limache para enfrentar a La Calera
Los resultados que pueden mantener con vida a Unión Española e Iquique de cara a la última fecha
Si ambos elencos ganan, y Limache pierde, estrecharían a un punto la diferencia que los separa del cuadro tomatero. Si empatan, tienen que esperar que los de la Quinta Región caigan.
Los resultados que pueden asegurar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique en esta fecha
Si Limache se lleva los tres puntos ante La Calera, automáticamente enviará a los hispanos y a los Dragones Celeste a la Primera B, independientemente si estos ganas sus respectivos duelos. Un empate de los tomateros, y que los otros dos no ganen, también desencadenaría en el mismo desenlace. Si Limache pierde, y los otros dos igual, también bajarían porque se mantiene la diferencia de cuatro puntos a falta de una fecha.
¿Cómo se ubican en la Liga de Primera?
14° Deportes Limache: 25 puntos (-9)
15° Unión Española: 21 puntos (-21)
16° Deportes Iquique: 21 puntos (-26)
Los partidos que pueden definir el descenso a la Primera B
La ANFP programó los tres partidos de los complicados con la permanencia a la misma hora. Deportes Limache tendrá que visitar a Unión La Calera; Unión Española será local de O’Higgins, y Deportes Iquique viaja a Viña del Mar para medirse ante Everton.
Una fecha clave para la zona de descenso
Deportes Limache, Unión Española y Deportes Iquique se juegan la vida en su misión por asegurar la permanencia.
¡Bienvenidos a El Deportivo!
Damos inicio a una nueva transmisión en simultáneo de la Liga de Primera.
