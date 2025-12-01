“Que les dolió este tuit a las Z”: Ramses Bustos revive polémica con hinchas de Colo Colo tras descenso de Unión Española

Unión Española vive su momento más crítico. Por segunda vez en su historia, los hispanos caen a Primera B, en el corolario de una campaña para el olvido. Los más afectados son sus hinchas, quienes dieron muestras genuinas de enojo y, sobre todo, de dolor. Hubo, incluso, adeptos de otras escuadras que solidarizaron con los de Independencia.

Sin embargo, también hubo quienes aprovecharon la desgracia hispana para saldar viejas cuentas. Entre ellos figuran varios hinchas de Colo Colo que no olvidan la afrenta de Ramses Bustos, exdelantero del equipo de colonia, quien en 2013 encontró una particular (y provocativa) forma de celebrar una victoria roja en Macul.

“Que les dolió este tuit a las Z”: Ramses Bustos revive polémica con los hinchas de Colo Colo tras descenso de Unión

“¡Qué fácil es ir a ganar al vertedero!“, posteó el exdelantero, añadiendo un emoji de carcajada, varias banderas de España y corazones en los mismos colores. La particular denominación aludía, por cierto, al estadio Monumental.

Qué fácil es ir a ganar al vertedero 😂

🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸❤️💛 — Ramses Bustos (@ramsesbustos) December 3, 2023

Fue esa circunstancia la que tuvo a los hinchas albos por dos años esperando la oportunidad para tomarse revancha. Por esa razón, apenas se sentenció la caída del equipo de Gonzalo Villagra ante O’Higgins, no fueron pocos los que tomaron el teclado para cobrarse revancha.

En las expresiones de los hinchas del Cacique hubo insultos y, sobre todo, burlas hacia Bustos.

El exdelantero, sin embargo, estuvo lejos de retroceder en sus peculiares consideraciones. Incluso, se atrevió a reafirmarlas. “Que les dolió este tuiteo a las Z, que aún después de años me siguen enviando mensajes... Si ya ganamos en el vertedero. Aguante la Unión, por siempre”, expresó, en otra declaración de guerra hacia los albos.

Que les dolió este twitteo las Z que aún después de años me siguen enviando mensajes … si ya ganamos en el vertedero aguante la Unión por siempre 🇪🇸 https://t.co/IgwvnJJrI7 — Ramses Bustos (@ramsesbustos) December 1, 2025

La nueva intervención no tardó en calentar los ánimos de los cibernautas adeptos al Cacique. Otra vez, el timeline del exfutbolista se llenó de sorna y de burlescas alusiones a su trayectoria.