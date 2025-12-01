Sabino Aguad fue el depositario de buena parte de la ira de los hinchas de Unión Española después de la derrota frente a O’Higgins. La caída ante los rancagüinos es un resultado histórico, aunque en el peor sentido posible: sentenció el segundo descenso del equipo de colonia a la Primera B, la segunda categoría del fútbol chileno.

El gerente deportivo de los hispanos asumió una tarea poco grata: la de dar la cara. Lo hizo, riesgosamente incluso, en la tribuna, donde recibió los reproches de los fanáticos por la gestión que desembocó en el desastre deportivo. Y repitió el ejercicio minutos después en la sala de prensa del estadio Santa Laura.

¿Con un palo a Parisi? La férrea defensa de Sabino Aguad a Jorge Segovia tras el descenso de Unión Española

Ante el periodismo, el personero asumió un rol particular: realizó una férrea defensa a Jorge Segovia, el dueño del club. “Yo creo que hubo una destrucción de imagen de él, una destrucción con poco fundamento. Estás pidiendo que se presente aquí una persona a la que le destruyeron la imagen. No entremos en ese detalle porque estaríamos hablando de eso en el momento en que bajamos a la B”, planteó, frente a una consulta relacionada con la ausencia del propietario en uno de los momentos deportivos más tristes de la historia institucional.

Jugadores de Unión Española en la caída ante O'Higgins. (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

En esa línea, Aguad optó por la autocrítica, siempre en la línea de la defensa de Segovia. “Somos nosotros, al final, los que nos equivocamos. Somos nosotros, al final, los culpables. Él pregunta qué hay que hacer. Y dice ‘listo, vamos’. A mí me sorprendió. Yo pensé que me iba a encontrar con una persona que me iba a decir ‘no, no, no’. Y, al revés. Entonces, la responsabilidad para mí fue enorme. Por eso en una entrevista radial dije ‘aquí no son culpables los entrenadores o los jugadores. Es mi culpa. Él por lo menos, en lo que respecta a mi persona, dijo ‘vamos adelante, vamos con todo’. Entonces, seguir echándole la culpa…“, apuntó.

En su singular planteamiento, el ejecutivo aludió a Franco Parisi. “Hubo un candidato presidencial que no estuvo en Chile y nadie dijo nada. Y se volvió a presentar. Y ahí sí estuvo. Entonces, ¿por qué el dueño de un club tiene que estar aquí, presencialmente? Sí, sería ideal. Estoy de acuerdo en que sería ideal, pero, insisto, es una persona a la que le han destruido la imagen. Entonces, es complicado, muy complicado que él pueda estar acá. Asumo la culpa”, sentenció.