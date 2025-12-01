Parisi recalca que “no somos ni fachos ni comunachos” tras consulta del PDG donde se impuso el voto nulo

Luego de que se conocieran los resultados de la consulta interna llevada a cabo por el Partido de la Gente (PDG) para definir su postura de cara a la segunda vuelta presidencial, es que Franco Parisi, se refirió al respecto recalcando su dicho de “no somos ni fachos ni comunachos”.

En la votación llevada a cabo durante la jornada del domingo por el PDG un 78% de la militancia se inclinó por anular, un 20% por Kast y un 2% por Jara.

Tras esto es que en horas de la madrugada Parisi publicó en redes sociales que "Si los fachos dicen que somos comunachos y los comunachos dicen que somos fachos, es justamente porque no somos ni fachos ni comunachos”.

Además añadió que “somos clase media y ponemos en el centro las buenas ideas para la gente!”.

Cabe recordar que tras la votación desde el PDG apuntaron que “este resultado refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje”.