    Sabino Aguad admite la incertidumbre en Unión Española tras el descenso: “Es fácil prometer que volveremos, pero no puedo”

    El gerente general del cuadro hispano le ofrece disculpas a los hinchas, reconoce errores en la gestión del año y avierte que el club enfrenta un escenario deportivo y económico complejo. El descenso obliga a una reestructuración cuyo alcance recién comenzará a definirse esta semana.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Sabino Aguad admite la incertidumbre en Unión Española tras el descenso: "Es fácil prometer que volveremos, pero no puedo".

    Unión Española vive uno de los días más duros de su historia. Tras 28 años en la máxima categoría, el club hispano consumó su segundo descenso. Minutos después del pitazo final, Sabino Aguad, gerente general del club, enfrentó los micrófonos y entregó una autocrítica inicial junto a las primeras señales del complejo camino que viene.

    “Primero, pedir disculpas a todos los hinchas. Para todos es un día demasiado triste y pocas palabras tenemos”, comenzó. Aguad reconoció que el análisis profundo deberá hacerse en los próximos días, pero adelantó factores que, a su juicio, incidieron en la debacle. “No haber tenido estadio nos pasó la cuenta. Fallamos con los refuerzos del inicio, ya sea por lesiones o porque no se acostumbraron. Tuvimos errores durante el año”, dijo.

    El dirigente detalló que el plantel enfrentó limitaciones permanentes. “Fuimos el único equipo que en los 29 partidos jugó al menos 90 minutos con un Sub 21. Cerca del 40% de los jugadores de cancha eran jóvenes del club. Hay futuro, pero también hubo situaciones que nos sobrepasaron”, afirmó.

    Unión Española perdió la categoría. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    El gerente no esquivó el impacto económico del descenso. “Bajar a la B significa casi 2 mil millones de pesos menos al año en televisión. Tenemos un plantel con sueldos de Primera y la gran mayoría continúa. Hoy no puedo prometer que armaremos un equipo para volver el próximo año; sería fácil decirlo, pero no sé cómo vamos a afrontar lo económico ni qué jugadores querrán seguir”, advirtió.

    Sobre la agitada semana previa, marcada por versiones sobre la supuesta venta del club y del estadio, Aguad fue categórico. “Nunca hubo nada de eso. Las conversaciones con Jorge Segovia siempre han sido al revés. Cómo mejorar el estadio, cómo engrandecer el club”, señaló. En esa línea, realizó una férrea defensa a la figura del español, a quien calificó como el “salvador” de Unión Española.

    Respecto a su propio rol, el gerente defendió el trabajo realizado. “En el segundo semestre fuimos el equipo que más incorporó. Tres adultos y tres Sub 21. De los seis, cuatro fueron titulares. No fue fácil traer jugadores, todos tenían contratos y nadie quería venir a un equipo peleando el descenso”, sostuvo.

    Consultado por cómo se reconstruye el vínculo con una hinchada golpeada, Aguad insistió en que las respuestas concretas llegarán pronto. “Es lógico que la gente esté molesta. Yo fui a hablar con ellos porque es lo mínimo. Pero necesitamos una semana para ordenar el panorama, ver quién sigue, cómo queda el presupuesto y qué decisiones se pueden tomar”, planteó.

