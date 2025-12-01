BLACK SALE $990
    Polémica en Santa Laura: delegado presidencial Gonzalo Durán expulsa a hinchas de O’Higgins en duelo de Unión Española

    La autoridad de la Región Metropolitana, confeso hincha del cuadro hispano, protagonizó un confuso momento en el recinto de Independencia.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Gonzalo Durán fue captado increpando a unos hinchas de O'Higgins en el duelo ante Unión Española. Foto: captura de pantalla/RedGol.

    El descenso de Unión Española a la Primera B crispó los ánimos en el estadio Santa Laura. El conjunto hispano, siendo uno de los clubes más tradicionales del fútbol chileno, no pudo hacer valer la historia y cayó por 4-2 ante O’Higgins, certificando la pérdida de la categoría por segunda vez en sus 128 años de existencia (la otra había sido durante la temporada 1997).

    La debacle que se vivió en la cancha también se hizo sentir en las tribunas. En primer lugar, la hinchada local detonó fuegos de artificio y lanzó bengalas a la cancha cuando el inminente descenso tocaba la puerta. A su vez, realizaron duros cánticos en contra de la dirigencia, representada en la figura de Jorge Segovia, el propietario de la institución.

    En línea con esos incidentes en la galería del reducto de Plaza Chacabuco, en otro sector del recinto de Independencia también se produjo un confuso momento, principalmente, por la persona que lo protagonizó: se trata de Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana.

    La autoridad de gobierno, quien es un confeso hincha del club hispano por su pasado como alcalde de la comuna, fue captado por una cámara del sitio RedGol al momento en el que increpaba a unos hinchas celestes que estaban en calidad de infiltrados en el sector de los locales.

    En el citado registro, se percibe cómo el delegado se para de su asiento, se dirige hasta una de las salidas, y le pide a los fanáticos rivales que abandonen el estadio, con un tono de evidente molestia. En aquel airado intercambio, tuvo que intervenir una funcionaria de Carabineros de Chile para apaciguar los ánimos, mientras llegaban otros hinchas de la UE a sacarlo del entuerto.

