Juveniles, Jorge Segovia y $ 2.000 millones menos: el complejo plan de Unión Española para volver a Primera División

El descenso de Unión Española, consumado tras caer ante O’Higgins y luego de una temporada marcada por los golpes estructurales, abre un vacío inmediato en la planificación del club. Lo asumió el propio gerente general, Sabino Aguad, al enfrentar a la prensa con un tono crudo: “Para todos es un día demasiado triste… pocas palabras tenemos salvo pedir disculpas”. Aun así, entre las explicaciones y autocríticas, dejó ver la ruta que deberá seguir la institución para intentar volver rápidamente a Primera División: austeridad, un plantel con varios jóvenes, y la continuidad del mando de Jorge Segovia.

Todo eso se juega en un escenario complejo. El plantel y presupuesto ha sido diseñado para Primera y el dueño, pese a no vivir en Chile, mantiene control directo sobre los movimientos estratégicos. El golpe deportivo, reconocen en Santa Laura, llegó sin un plan alternativo realmente consolidado.

Aguad fue directo: “Siempre pensamos que seguíamos en Primera”. Las reuniones con el técnico interino, Gonzalo Villagra, las proyecciones económicas y el armado del plantel estaban ajustados a un escenario que finalmente no ocurrió. En el plantel actual de los hispanos los sueldos se mueven entre los 5 millones de pesos y los 20 millones.

Las heridas

El gerente general también enumeró los factores que, en su análisis inicial, influyeron en la caída. La falta de estadio durante el primer tramo del torneo fue uno de ellos. El retiro anticipado de la antigua luminaria, sin tener instalada la nueva, dejó al equipo sin localía. A ese error logístico se sumaron incorporaciones que no rindieron. “Fallamos con los refuerzos, ya sea por lesiones o porque no se acostumbraron al club”, dijo.

La lista de fichajes del segundo semestre fue amplia y costosa, pero no suficiente. Unión trajo seis jugadores y cuatro terminaron como titulares. Aun así, varios de ellos sumaron lesiones que condicionaron el armado del equipo en momentos críticos: “Nos pasaron cosas que nunca me habían ocurrido… llegamos a jugar con seis Sub 21 porque todos los mayores estaban lesionados”, explicó.

Villagra, desde el análisis deportivo, coincide en que hubo demasiado por corregir. “Seguramente todos tenemos alguna cuenta que dar… para que esto ocurra tienen que haber pasado muchas cosas”, señaló tras el partido.

Pablo Aránguiz rompe en llanto tras lesionarse en la derrota de Unión Española. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

La administración del club

Uno de los momentos más tensos de la semana previa al descenso fue la aparición de rumores sobre una supuesta venta del club por parte de Jorge Segovia, quien al ser consultado por El Deportivo, negó la información. Aguad se sumó a los dichos del hispano. “Las conversaciones durante todo el año fueron al revés, cómo mejorar el estadio, cómo engrandecer el club”, señaló.

El dirigente defendió la figura del dueño con insistencia. “Decir que Segovia tiene la culpa es lo fácil… puso todos los recursos para tener un gran año”, lanzó. También planteó que la ausencia física del empresario se debe, en parte, a lo que considera un desgaste público de su imagen, aunque aseguró que conversa con él todos los días.

Pese a esa defensa, en Independencia reconocen que el vínculo entre hinchada y el propietario está tensionado. El clima en Santa Laura durante las últimas fechas reflejó el quiebre. Lienzos, reproches directos a la dirigencia y un ambiente de frustración acumulada por años de rendimientos decrecientes. Aguad hablar con algunos fanáticos.

La urgencia económica

El descenso implica un recorte inmediato. Casi $2.000 millones menos por concepto de televisión. A ello se suma que los contratos actuales fueron firmados bajo valores de Primera División y muchos jugadores no tienen cláusulas de salida automáticas. Eso deja al club en una posición frágil.

Aguad fue claro. “Bajar a la B significa casi dos mil millones menos… y la gran mayoría del plantel continúa”. El dilema es doble. Deben evaluar qué jugadores quieren seguir en el ascenso y determinar cómo financiar una campaña competitiva sin comprometer la estabilidad del club.

Uno que dio señales fue Pablo Aránguiz. “Mi contrato con el club se renovó automático, me toca volver a presentarme cuando volvamos de las vacaciones. Yo soy un agradecido con el club, me formaron desde los 13 años y le tengo un respeto enorme a su gente y a todas las personas que han pasado por la institución”, afirmó el volante.

“Me dieron la posibilidad de volver cuando en otros equipos no lo estaba pasando bien. Si el otro año sigo en el club, que por contrato es así, no pongan en duda que voy a dar el todo para volver con Unión a donde debe estar”, añadió.

Por ahora, no hay más anuncios categóricos. La directiva pidió una semana para ordenar el diagnóstico y comenzar a hablar de nombres propios. “Sería muy fácil decir hoy que vamos a armar un plantel maravilloso para volver… no puedo, porque no sé cómo vamos a afrontar la parte económica”, insistió el gerente.

La apuesta juvenil

Unión Española es uno de los clubes que más minutos Sub 21 acumula. Para Aguad, esa es una señal positiva: “Tenemos un futuro promisorio de jugadores del club”.

Villagra, en la misma línea, rechaza que la presencia de juveniles sea una debilidad que los haya sentenciado al descenso: “Lo entendemos como algo positivo. Somos un club que históricamente ha trabajado bien las divisiones inferiores”.

Sin embargo, la recurrencia a los jóvenes tuvo dos caras. Por un lado, abrió espacio a nombres. Por otro, estuvo marcada por la falta de alternativas disponibles en varios encuentros por las lesiones reiteradas.

El rol del interinato

Villagra asumió el golpe emocional. “Lo tomo con el mismo dolor que todos… el club sigue estando y va a seguir estando”, expresó. El exvolante, histórico de la institución, también enfrentó momentos tensos frente a los hinchas en el estadio.

El interino no tiene asegurada su continuidad. La dirigencia no ha definido si será considerado para el proyecto 2025. Sí enfatizó que el club debe fijarse un objetivo único: “El próximo año este club tiene que volver a Primera”.

La directiva habló de siete días para ordenar el mapa completo. Lo primero será definir el presupuesto, luego resolver el futuro del plantel y, finalmente, establecer un modelo deportivo que les permita competir en la Primera B.

Villagra lo sintetizó. “Hay que enfrentar la adversidad. Todos debemos hacer nuestro análisis para ver qué podemos hacer mejor”. La reconstrucción, advierten en Independencia, recién comienza.