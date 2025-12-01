BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Erick Pulgar, bicampeón: la lista de chilenos que han ganado la Copa Libertadores con equipos extranjeros

    El mediocampista antofagastino obtuvo por segunda vez el máximo cetro del continente, nuevamente con la camiseta del Mengao. Igualó a Benjamín Kuscevic, como los únicos jugadores nacionales con dos Libertadores en elencos del exterior.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Erick Pulgar, con el trofeo de la Copa Libertadores, junto al colombiano Jorge Carrascal.

    Flamengo se quedó con la Copa Libertadores 2025. Ante una multitud en el Estadio Monumental de Lima, el Mengao superó al Palmeiras y se quedó con la cuarta corona continental de su historia. Un chileno formó parte de la consagración: Erick Pulgar. El mediocampista antofagastino consiguió un nuevo título en su exitosa estadía en el club más popular de Brasil.

    Protagonizó la gran polémica del partido. Rozó la tarjeta roja, luego de darle un puntapié, en plancha, a Fuchs. Esto sucedió después de una falta en contra del uruguayo Giorgian De Arrascaeta. Palmeiras reclamó, pidiendo la expulsión del chileno. Para fortuna del exvolante de la Fiorentina, el juez argentino Darío Herrera solo lo amonestó. No recibió la llamada del VAR para revisar la acción a ras de campo. Se salvó.

    El técnico del Verdao, Abel Ferreira, habló del patadón: “El árbitro fue amable, no quería arruinar la final (...) Aunque el rival, Flamengo, fue mejor en los 90′ era una falta clara para tarjeta roja. Un arbitro de este nivel y con VAR, no puede ser que no haya ido a revisar, porque mi jugador tiene toda la marca en la pierna. Fue extremadamente dudosa". Independiente a esta jugada, Pulgar terminó festejando.

    Erick Pulgar, bicampeón de la Copa Libertadores

    Con el del sábado, el otrora futbolista de Universidad Católica obtuvo su sexto título con el Rubro-Negro. Hasta hace poco, tenía en su palmarés dos Campeonatos Cariocas (2024 y 2025), una Copa Libertadores (2022), una Copa de Brasil (2024) y una Supercopa de Brasil (2025).

    Pulgar ocupa un lugar relevante en el listado de futbolistas chilenos campeones de Libertadores con clubes extranjeros. Ahora es, nada menos, que bicampeón. Es el segundo futbolista nacional en conseguir dos veces el máximo cetro de Sudamérica con un elenco foráneo. Equipara a Benjamín Kuscevic.

    El zaguero formado en la UC, hoy en el Fortaleza de Brasil, ganó dos con la camiseta del Palmeiras. La primera fue en 2020, cuando el Verdao venció al Santos por 1-0 en el Maracaná, en una edición marcada por la pandemia del Covid-19 (la final fue en enero de 2021, con aforo restringido). En la temporada siguiente, el cuadro paulista repitió. Le ganó 2-1 al Flamengo, en el Centenario de Montevideo, en el tiempo suplementario. Si bien Kuscevic no registró una gran presencia, tiene sus medallas de campeón, que le dan un plus a su palmarés personal.

    Ahora Pulgar también es bicampeón. Su primera Libertadores fue en 2022, con la camiseta del Fla. En aquella oportunidad, los cariocas vencieron por 1-0 a Athletico Paranaense, en el estadio Monumental de Guayaquil. En esa edición, fueron tres los chilenos que se coronaron. Además del ex Bologna, lo hizo Arturo Vidal. El King fue el único de los nacionales presentes en el duelo, ingresando en el segundo tiempo. El tercero es Mauricio Isla. El Huaso dejó el club antes de finalizar la temporada (fichó en la UC), pero participó de la campaña.

    El primer chileno en ganar la Copa Libertadores de América con un club del exterior fue Ignacio Prieto. El exfutbolista y entrenador tuvo un laureado paso por Nacional de Uruguay, entre 1968 y 1971. Precisamente, en este último año se coronó campeón continental con el Bolso. En una serie de tres partidos, venció en la final a Estudiantes de La Plata. En 1971, Prieto también logró la Copa Intercontinental con el Tricolor.

    Chilenos campeones de la Copa Libertadores:

    JugadorClubAño
    Ignacio PrietoNacional (URU)1971
    Benjamín KuscevicPalmeiras (BRA)2020 y 2021
    Arturo VidalFlamengo (BRA)2022
    Mauricio IslaFlamengo (BRA)2022 *
    Erick PulgarFlamengo (BRA)2022 y 2025

    *Participó de la primera parte de la temporada 2022

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalCopa LibertadoresErick PulgarFlamengoPalmeirasBenjamín KuscevicIgnacio PrietoArturo VidalMauricio IslaChilenos campeones de la Copa Libertadores

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con más de 300 mil personas inscritas, hoy comienza la rendición de la PAES Regular 2025

    Parisi recalca que “no somos ni fachos ni comunachos” tras consulta del PDG donde se impuso el voto nulo

    Patricia Bullrich renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    IVA cero en medicamentos: cuando la solución fácil es solo una aspirina

    Pobreza, corrupción y estado de emergencia: los desafíos del próximo presidente de Honduras

    Lo más leído

    1.
    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    Exfuncionaria de la PDI que quedó parapléjica en el estallido social acusa presunta “omisión ilegal” en su ascenso

    2.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    3.
    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    Jara descarta tono “confrontacional” como estrategia contra Kast y niega tesis de “golpe de Estado” contra Piñera

    4.
    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    5.
    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Tragedia en San Carlos: cuatro integrantes de una familia mueren en accidente vehicular

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Cómo llegaron los moáis a su sitio en la Isla de Pascua, según un reciente estudio

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 1 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Con más de 300 mil personas inscritas, hoy comienza la rendición de la PAES Regular 2025
    Chile

    Con más de 300 mil personas inscritas, hoy comienza la rendición de la PAES Regular 2025

    Parisi recalca que “no somos ni fachos ni comunachos” tras consulta del PDG donde se impuso el voto nulo

    Patricia Bullrich renuncia al Ministerio de Seguridad de Argentina para asumir como senadora

    IVA cero en medicamentos: cuando la solución fácil es solo una aspirina
    Negocios

    IVA cero en medicamentos: cuando la solución fácil es solo una aspirina

    Más allá de la cobranza: los otros afectados con los prefijos telefónicos por spam y cómo se han reinventado

    Quiénes son los futuros dueños de Banmédica y los protagonistas de la adquisición

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo en una fiesta de cumpleaños que dejó al menos 4 muertos en California

    Por qué los gatos domésticos le maúllan más a los hombres que a las mujeres, según un reciente estudio

    En qué país podría exiliarse Nicolás Maduro si huye de Venezuela, según analistas

    Chile se prepara para enfrentar los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción 2025
    El Deportivo

    Chile se prepara para enfrentar los Juegos Sudamericanos Escolares de Asunción 2025

    Andrés Rojas y Patricio Vidal ganan el Clasificatorio Escolar Zona Centro Sur de rodeo

    Erick Pulgar, bicampeón: la lista de chilenos que han ganado la Copa Libertadores con equipos extranjeros

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos
    Cultura y entretención

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Mira acá la imitación de Stefan Kramer a Cristián Castro y el Profesor Artés en la Teletón 2025

    Revive el truco de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al público del Estadio Nacional

    Pobreza, corrupción y estado de emergencia: los desafíos del próximo presidente de Honduras
    Mundo

    Pobreza, corrupción y estado de emergencia: los desafíos del próximo presidente de Honduras

    Reguladores en Estados Unidos investigarán a banqueros que apoyaron a Jeffrey Epstein

    El “Tigre” que agita a la derecha en Colombia: quién es Abelardo de la Espriella, el abogado que podría ser presidente

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón