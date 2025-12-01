Erick Pulgar, bicampeón: la lista de chilenos que han ganado la Copa Libertadores con equipos extranjeros

Flamengo se quedó con la Copa Libertadores 2025. Ante una multitud en el Estadio Monumental de Lima, el Mengao superó al Palmeiras y se quedó con la cuarta corona continental de su historia. Un chileno formó parte de la consagración: Erick Pulgar. El mediocampista antofagastino consiguió un nuevo título en su exitosa estadía en el club más popular de Brasil.

Protagonizó la gran polémica del partido. Rozó la tarjeta roja, luego de darle un puntapié, en plancha, a Fuchs. Esto sucedió después de una falta en contra del uruguayo Giorgian De Arrascaeta. Palmeiras reclamó, pidiendo la expulsión del chileno. Para fortuna del exvolante de la Fiorentina, el juez argentino Darío Herrera solo lo amonestó. No recibió la llamada del VAR para revisar la acción a ras de campo. Se salvó.

El técnico del Verdao, Abel Ferreira, habló del patadón: “El árbitro fue amable, no quería arruinar la final (...) Aunque el rival, Flamengo, fue mejor en los 90′ era una falta clara para tarjeta roja. Un arbitro de este nivel y con VAR, no puede ser que no haya ido a revisar, porque mi jugador tiene toda la marca en la pierna. Fue extremadamente dudosa". Independiente a esta jugada, Pulgar terminó festejando.

Erick Pulgar, bicampeón de la Copa Libertadores

Con el del sábado, el otrora futbolista de Universidad Católica obtuvo su sexto título con el Rubro-Negro. Hasta hace poco, tenía en su palmarés dos Campeonatos Cariocas (2024 y 2025), una Copa Libertadores (2022), una Copa de Brasil (2024) y una Supercopa de Brasil (2025).

Pulgar ocupa un lugar relevante en el listado de futbolistas chilenos campeones de Libertadores con clubes extranjeros. Ahora es, nada menos, que bicampeón. Es el segundo futbolista nacional en conseguir dos veces el máximo cetro de Sudamérica con un elenco foráneo. Equipara a Benjamín Kuscevic.

El zaguero formado en la UC, hoy en el Fortaleza de Brasil, ganó dos con la camiseta del Palmeiras. La primera fue en 2020, cuando el Verdao venció al Santos por 1-0 en el Maracaná, en una edición marcada por la pandemia del Covid-19 (la final fue en enero de 2021, con aforo restringido). En la temporada siguiente, el cuadro paulista repitió. Le ganó 2-1 al Flamengo, en el Centenario de Montevideo, en el tiempo suplementario. Si bien Kuscevic no registró una gran presencia, tiene sus medallas de campeón, que le dan un plus a su palmarés personal.

Ahora Pulgar también es bicampeón. Su primera Libertadores fue en 2022, con la camiseta del Fla. En aquella oportunidad, los cariocas vencieron por 1-0 a Athletico Paranaense, en el estadio Monumental de Guayaquil. En esa edición, fueron tres los chilenos que se coronaron. Además del ex Bologna, lo hizo Arturo Vidal. El King fue el único de los nacionales presentes en el duelo, ingresando en el segundo tiempo. El tercero es Mauricio Isla. El Huaso dejó el club antes de finalizar la temporada (fichó en la UC), pero participó de la campaña.

El primer chileno en ganar la Copa Libertadores de América con un club del exterior fue Ignacio Prieto. El exfutbolista y entrenador tuvo un laureado paso por Nacional de Uruguay, entre 1968 y 1971. Precisamente, en este último año se coronó campeón continental con el Bolso. En una serie de tres partidos, venció en la final a Estudiantes de La Plata. En 1971, Prieto también logró la Copa Intercontinental con el Tricolor.

Chilenos campeones de la Copa Libertadores:

Jugador Club Año Ignacio Prieto Nacional (URU) 1971 Benjamín Kuscevic Palmeiras (BRA) 2020 y 2021 Arturo Vidal Flamengo (BRA) 2022 Mauricio Isla Flamengo (BRA) 2022 * Erick Pulgar Flamengo (BRA) 2022 y 2025

*Participó de la primera parte de la temporada 2022