El Rey de América: Flamengo conquista la Copa Libertadores y Vidal cumple su sueño

Apenas pisó suelo carioca y se vistió con los colores del Flamengo, Arturo Vidal expuso una de las motivaciones que le hizo firmar por uno de los más poderosos de Sudamérica, luego de una extensa y exitosa estadía en la élite europea. “Quiero ganar la Copa Libertadores, es un sueño”, manifestó el seleccionado nacional, en julio pasado. Tres meses después, ese anhelo se cumplió. El Fla es el mejor de este lado del mundo. Venció 1-0 al Athletico Paranaense, en Ecuador, con el King en la cancha. Erick Pulgar no tuvo actividad.

La lógica se impuso en el Monumental Isidro Romero Carbo, la casa del Barcelona de Guayaquil. El Mengao era uno de los principales candidatos a quedarse con el trono del continente, debido a su plantel estelar. Un equipo de Champions jugando la Libertadores. Durante su campaña, además, dio muestra de un fútbol lírico, como por ejemplo el baile que le dio a Vélez, en Buenos Aires, con un descomunal Pedro. Ese cartel lo tenía que demostrar ante el Furacao de Felipao Scolari.

El fútbol de toque contra el pragmatismo. El desenlace de la Copa (tercero consecutivo solo de brasileños) tuvo un choque de estilos que costó que encendiera. Será por la relevancia del choque, no obstante el partido se abrió a medida que pasaron los minutos y que ciertos sucesos le dieran ingredientes especiales. El Fla de Dorival Júnior, que llegó al duelo con 17 goles más que Paranaense a lo largo del certamen (32 vs. 15), mantuvo a su once de gala, ese que el DT reservó para los encuentros de Libertadores y Copa de Brasil. En ese sentido, Arturo Vidal inició en la banca. El Rey llegó con dificultad, luego del tratamiento que debió tener luego de un traumatismo en la pierna derecha, lo que incluyó un drenaje en la zona.

El Athletico tuvo las mejores ocasiones en el inicio. La estrategia de Felipao era bloquear a Flamengo, incluso con marca personal en toda la cancha. Después de la media hora de partido, ya sin Filipe Luís en el campo (salió lesionado) el Fla le tomó la mano al partido, con sus centrales adelantados y teniendo al rival en su terreno. El punto de quiebre sucedió en los 43′, con la expulsión del zaguero Pedro Henrique, tras recibir doble amonestación. Ahí, las opciones del Paranaense se redujeron considerablemente.

Con uno más en la cancha, Flamengo encontró la llave para las compuertas que levantaron los de Coritiba. Éverton Ribeiro, el cerebro del mediocampo carioca, saca un centro bajo y éste es conectado por Gabriel Barbosa, quien aparece libre por el otro lado y anota el 1-0. El popular Gabigol convirtió en su tercera final (2019, 2021 y 2022). Con esto, el panorama le regalaba un horizonte prístino al Mengao.

La diferencia de un gol mantenía en partido al Athletico, pese a que el Flamengo era más. En los 51′, Gabigol tuvo el 2-0 pero falló mano a mano con el meta Bento. Los cariocas no sellaban la victoria y, ante eso, cualquier acercamiento del Furacao, por esporádico que sea, generaba algo. Los 20 minutos finales fueron para Vidal.

El seleccionado nacional entró por Thiago Maia y desde su entrada se notó que tenía un duelo aparte. No precisamente con los rivales, sino que con los hinchas ecuatorianos presentes en el estadio. Ante cada toque del chileno caían las pifias, recordando el episodio de Byron Castillo y la pugna vía escritorio que inició la federación chilena. Incluso, los forofos locales “festejaron” cuando el ex Inter recibió amarilla.

El epílogo fue peligroso para el Rubro-Negro, porque el marcador seguía abierto. Con sus limitaciones, el Paranaense fue a buscar el empate. Los centrales del Fla sacaron todo por arriba. En los 90′, el ex Wanderers David Terans tuvo un tiro libre, pero el golero Santos controló sin dar rebote.

Con una cuota de suspenso, Flamengo alcanza por tercera vez la Copa Libertadores. Antes lo había ganado en 1981 y 2019. Alcanza en cantidad de trofeos a Olimpia, Nacional, Sao Paulo, Palmeiras, Gremio y Santos. En el palmarés personal, Arturo Vidal logra el título 25 de su carrera, estirando su diferencia como el futbolista chileno con más trofeos. Por su lado, Erick Pulgar alcanza la primera corona en clubes de su carrera.

De esta manera, el de San Joaquín y el antofagastino se unen a la lista de los nacionales campeones de Libertadores en equipos extranjeros, que integra Ignacio Prieto (en 1971, con Nacional de Uruguay) y Benjamín Kuscevic (en 2020 y 2021, con Palmeiras).

Ficha del partido

Flamengo 1: Santos; Rodinei, David Luiz, L. Pereira, Filipe Luís (20′, A. Lucas); E. Ribeiro, T. Maia (71′, A. Vidal), Joao Gomes; G. De Arrascaeta (83′, V. Hugo); Gabriel Barbosa (83′, E. Cebolinha) y Pedro. DT: D. Júnior.

Athl. Paranaense 0: Bento; Khellven, P. Henrique, T. Heleno, Abner; Fernandinho; H. Moura (75′, D. Terans), V. Bueno (57′, A. Canobbio), A. Santana (46′, M. Felipe); V. Roque (65′, Pablo) y Vitinho (57′, Rómulo). DT: L. F. Scolari.

Goles: 1-0, 45′+4′, Gabriel Barbosa, conecta centro bajo de Éverton Ribeiro.

Árbitro: P. Loustau (ARG). Amonestó a De Arrascaeta, Vidal (F); P. Henrique, A. Santana, Rómulo (AP). En los 43′, expulsa a Pedro Henrique (AP) por doble amarilla.

Estadio Monumental Isidro Romero, Guayaquil.