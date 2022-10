Trombosis de vena subclavia parcial: la historia detrás del complejo diagnóstico de María José Moya

María José Moya sufre un duro golpe. La patinadora más importante de Chile no podrá competir en los World Skate Games, que se desarrollarán en Argentina. Una trombosis de vena subclavia parcial la marginará de la competencia. “A pocas horas que empiecen los World Skate Games, y con mucha tristeza, les comento que estaré ausente de esta tan esperada cita en el patinaje mundial”, comunica a través de su cuenta en Instagram.

El diagnóstico, que fue confirmado por El Deportivo, no lo menciona. Opta por una forma más general de referirse al inconveniente. “Problemas de salud me dejan sin poder competir en este campeonato del mundo. Pero, sin duda, (estoy) agradecidísima de Argentina y sobre todo de San Juan y toda su gente”, produce. También extiende su gratitud al equipo médico que la atención”, sostiene.

Luego, da cuenta de sus próximos pasos. “Solo queda cuidarme, seguir con mi tratamiento y esperar regresar a casa”, plantea. Ese enfoque es clave, pues su reintegro deportivo tardará, al menos, un par de meses.

Diagnóstico errado

La situación adquiere ribetes polémicos. Una comunicación firmada por Alfredo Riquelme, técnico de la selección nacional, da cuenta de los síntomas que Moya acusó en los Juegos Odesur de Paraguay. “La deportista María José Moya Sepúlveda, seleccionada nacional de Patinaje Carrera, en competencia en ODESUR, medalla de plata en los 200 metros meta contra meta, acusa hinchazón del brazo derecho en tres ocasiones. Con los médicos del TEAM CHILE a cargo del área de la salud y bienestar de los deportistas chilenos Dr. Álvaro Valenzuela, Dr. Luis Salazar, el día 4 de octubre del 2022, entre las 10 am y las 12 am, en el circuito de ruta, observaron el brazo de la deportista y su diagnóstico fue un cuadro alérgico medicando con desloratadina una cada 12 horas por 3 días. No cabe duda que realizaron una mala evaluación y muy básica. Posteriormente, el brazo continuó con síntomas de hinchazón. Por este motivo al día siguiente la deportista se acerca nuevamente al área médica ubicada en el hotel Granados Park Asunción. La atiende el Dr. Gonzalo Fernández, repitiendo el mismo procedimiento médico, agregando dos ibuprofenos de 600 mg y 2 desloratadinas más”, relata.

“El Dr. Fernández le recomendó realizar un control en Chile. La deportista le manifestó que seguía con su preparación en Argentina al campeonato del mundo y no regresaba a Chile hasta el 8 de noviembre. Por esta razón, viajamos a Argentina a continuar con la preparación para el último campeonato del año. Aterrizando, su malestar del brazo mostró claros síntomas de un cuadro de trombosis. Por esta razón tuvimos que ir a urgencias del hospital, en donde María José Moya fue hospitalizada de urgencia, después de algunos exámenes (ECO DOPPLER VASCULAR VENOSO DE MIEMBRO SUPERIOR, ECOCARDIOGRAMA,). Se llegó al diagnóstico de TROMBOSIS DE VENA SUBCLAVIA DERECHA. Por la urgencia médica, no se alcanzó a activar seguros. Cabe resaltar que no podía esperar más tiempo ya que su integridad vital estaba en riesgo”, continúa.

“En hospitalización se realizaron algunos exámenes y estudios que adjuntaré, al momento algunos resultados de exámenes aún no están listos. Apenas me los envíen se los haré llegar. Para concluir, las recomendaciones médicas fueron muy claras: la deportista no puede realizar actividad física. Con esto, queda fuera de la competencia del campeonato del mundo”, agrega .

En el Coch, en todo caso, descartan tajantemente la teoría de una evaluación equivocada. “No existe tal diagnóstico errado, es algo que hemos vuelto a confirmar con nuestro equipo médico. No hay ninguna apreciación médica al indicar algo así. Le deseamos a María José una pronta recuperación y ella sabe que cuenta con los profesionales del COCH para lo que necesite”, manifiestan.

María José Moya y Emanuelle Silva. Foto: Team Chile.

Diagnóstico favorable

Alejandro Orizola, médico del Comité Olímpico de Chile, pone la señal de calma en el caso de Moya. “Es un cuadro que está controlado. Las causas pueden ser múltiples, básicamente traumatismos, que es lo que más se produce en el deporte, o espontáneas, por algún medicamento”, explica el facultativo.

Orizola enfatiza en que la carrera de Moya no está en riesgo. “Cuando es diagnosticado a tiempo, porque se produce en horas, no en semanas o meses, se maneja y se trata. Hubo otro caso. En general, los trombos son fenómenos que se producen rápidamente. Hay que seguir un manejo, un tratamiento, anticoagulación. Eso limita la vuelta al deporte, sobre todo cuando son de contacto. El problema radica en el tema de la recuperación, en los tiempos. Es difícil precisarlos. No tengo los antecedentes, pero, en términos generales, se puede hablar de un par de meses”, añade. “Puede entrenar, pero una rodada, un golpe le podría producir un sangramiento”, advierte.

El profesional agrega que el problema es usual. “La trombosis es un fenómeno bastante más frecuente que lo que se cree. Hay factores que no son traumáticos que pueden producirla, medicamentos que pueden favorecerlo, situaciones de inamovilidad”, detalla.

“No amenaza la carrera. La va a obligar a tener una para”, enfatiza Orizola, quien recuerda el caso del futbolista paraguayo Ever Cantero.