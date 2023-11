Delegación brasileña acude a Carabineros por amenazas contra patinador que empujó a Emmanuelle Silva en plena carrera

La delegación brasileña acude a la comisaria de la Villa Panamericana. En el último día de competencias en los Juegos Panamericanos, parte de la comitiva se acercó a Carabineros para denunciar amenazas que habría recibido el patinador Guilherme Abel Rocha, luego del empujón que le propinó al chileno Emmanuelle Silva en la carrera por el oro.

De acuerdo a lo consignado por radio Bio-Bio, la situación se da por los comentarios que muchos individuos han escrito en las redes sociales del deportista internacional. Fueron tantos los mensajes, que el brasileño decidió desactivar la opción de que le escribieran en sus publicaciones de Instagram.

Emanuelle Silva luego de recibir el empujón. Foto: REUTERS/Iván Alvarado

Cuando el patinador nacional se enteró, también envió un mensaje, pidiendo que no continúen las amenazas. “Quiero decirles que estoy bien, son cosas del deporte y gracias a Dios no pasó a mayores. Son cosas que nosotros vivimos día a día”, señaló Silva.

“Mi compañero de Brasil no lo está pasando bien. Le han llegado muchos mensajes de lo que pasó y si me pueden ayudar para que eso no siga ocurriendo. Él lo está pasando muy mal. Nos topamos siempre en los campeonatos, me pidió disculpas y todo bien, son cosas del oficio”, agregaba el ganador en la jornada sabatina.