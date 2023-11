“Se tiró como kamikaze”: el empujón descalificador del brasileño Abel a Emanuelle Silva que sacó al patinador chileno de la lucha por el oro

Emanuelle Silva llegaba este domingo al Parque Estadio Nacional con la intención de llevarse una nueva medalla de oro en el patinaje. El chileno había obtenido la tercera plaza en los 1.000 metros sprint del patín carrera. Se subió al podio con un tiempo de un minuto, 24 segundos y 252 centésimas, y solo fue superado por los colombianos Juan Mantilla y Andrés Jiménez.

Todo indicaba que pelearía por la presea en la final. Sin embargo, el brasileño Guilherme Abel provocó la caída del patinador chileno con un claro empujón, quitándole las opciones sin opciones de luchar por su segundo oro en los actuales Juegos Panamericanos. Los jueces decidieron descalificar a Abel tras la acción sobre el chileno, por lo que este ganó el bronce y sumó su segunda medalla en Santiago 2023.

Sin embargo, luego de la carrera, el atleta nacional realizó sus descargos por lo vivido. “Desde que me levanté buscaba el oro. Estaba físicamente bien. Estas son cosas del deporte. El brasileño buscó la oportunidad con algo que yo no habría hecho. Hay códigos. Fue muy loco lo que hizo. Yo me perfilaba para buscar la medalla de oro”, dijo luego de la competencia.

“Nunca pensé en la medalla de plata, por eso dejé un poquito de espacio. Dejé el alma. Me da mucha rabia. Uno se manda cagadas siempre y la vida da oportunidades. Este no es el final. Me siento un ganador. Pararme ahí después del accidente fue eso. El roce que se dio con el colombiano es normal. Por eso busqué espacio, pero en ese momento el de Brasil se tiró de forma kamikaze y nada que hacer”, concluyó.