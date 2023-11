La justificación de Joaquín Niemann tras no lograr medalla en Santiago 2023

Joaquín Niemann se va de Santiago 2023 sin medallas. Pese a su gran jornada dominical, el rendimiento en los días anteriores le impidió al deportista nacional haber conseguido el objetivo que se había planteado antes de la competencia. “Si alguien me pudiera explicar por qué el golf es así, que me avisen. Un día puedes estar muy bien y luego tener una jornada no tan buena. Eso es lo entretenido de esto. Hay que entender los días que fueron malos y poder disfrutar los buenos”, señaló tras el cierre de la competencia.

El talagantino se despide de los Juegos Panamericanos en el sexto puesto de la general con un balance total de -15. A dos golpes del bronce conseguido por el estadounidense Dylan Menante, a cinco de la plata del colombiano Sebastián Muñoz y a seis de Abraham Ancer, quien se llevó el oro en estos Juegos Panamericanos. “Fue bueno tener la chance en los últimos dos hoyos. Yo me ilusioné, el público se había ilusionado también y fue entretenido. Me hubiera gustado irme con una medalla pero estoy contento”, agregó.

Joaquín Niemann no pudo subirse al podio en Santiago 2023. Foto: Felipe Quintana/Santiago 2023 vía Photosport

En esa línea, aseguró que junto a Guillermo Pereira se habían planteado luchar por el primer lugar. Algo que finalmente estuvo lejos de suceder. “Me voy con el bichito de que me hubiera gustado irme con una medalla, pero creo que con Mito lo dimos todo. Nuestro objetivo era ganar el oro y no pudimos ganar ninguna. Claro que el deporte da revanchas y en una de esas en los Juegos Olímpicos podemos hacer algo”, dijo.

También tuvo palabras para el campo del Prince Wales Country de La Reina. “En un evento como este, con la cantidad de jugadores buenos que trajimos, me hubiera gustado presentar, siendo chileno, esto de mejor forma. Este club siempre muestra una cancha en buenas condiciones y esperamos cosas buenas. Esta vez, no sé si por el clima o la preparación, la cancha no estuvo en las mejores condiciones. Es algo para aprender”, aseveró.

Finalmente, se refirió al apoyo de la gente, indicando que es algo nuevo sentirse tan alentado en la disciplina. “No es normal escuchar los ceacheis en la cancha de golf. El público estuvo muy lindo. Había mucha gente que nunca vio golf y esa es la gran misión que tenemos. Los Panamericanos ayudan a traer personas nuevas al deporte”, cerró.