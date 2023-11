Joaquín Niemann: “Me encanta jugar golf en Chile; sé que les gustaría tenernos más seguido”

Este sábado, en la tercera ronda del golf paralímpico, ni Joaquín Niemann (-8) ni Mito Pereira (-8) pudieron escalar a la cima, quedando a ocho golpes de distancia de los líderes cuando solo faltan 18 hoyos por jugarse. Situación desfavorable para los nacionales, quien pese a aquello tuvieron una jornada de rockstars en el Prince Of Wales Country Club. Más de 3.000 personas los siguieron durante el día, grabando todas sus salidas desde el tee y cada vez que intentaron sumar birdies desde el green. El colombiano Sebastián Muñoz y el mexicano Abraham Ancer lideran la competición.

Una postal que evidencia la locura que se vive en el país por el golf, pero que contrasta totalmente al día que El Deportivo entrevistó a Niemann, cuando quedaban 48 horas para su debut en Santiago 2023. El escenario era el mismo, pero la postal totalmente opuesta. El talagantino, acompañado de su caddie Gary Matthews, su entrenador Eduardo Miquel y de Mito Pereira, práctica con tranquilidad sobre el campo de La Reina. Aún no hay fotos ni caminatas rodeadas de gente. Recorre los últimos nueve hoyos de la cancha revisando la velocidad de los tiros y redescubriendo una cancha que conoce desde pequeño. Solo bajo la vista de algunos curiosos que miran a lo lejos cómo el mejor golfista de la historia de Chile prepara su gran aparición en la capital.

En ese contexto es que conversa con El Deportivo de su año en el LIV, de lo que significa jugar en Chile y de cómo espera entrar a los majors en 2024, pese a que su liga no reparte puntos en el OGWR. Es una conversación amena y directa con un jugador que admite estar viviendo cambios.

¿Emocionado por volver a jugar en Chile?

Siempre me encanta jugar golf en Chile, poder estar con el público, que yo sé que le gustaría tenernos acá más seguido. Y creo que hacerlo en esta instancia, en unos Juegos Panamericanos, lo hace aún más especial. Nuestra meta es poder ganar la medalla de oro.

¿Lo ilusiona estar en París 2024?

Yo creo que vamos a entrar a los Juegos Olímpicos. Por eso también voy a ir a Australia a jugar dos torneos a fines de noviembre (Australian PGA y Australian Masters) para agarrar puntos en el ranking mundial. Para mí poder jugar por una medalla olímpica es el mayor honor que puede tener un chileno.

¿Y cómo hará para entrar a los majors sin poder sumar puntos?

Está difícil, pero creo que los majors van a buscar una solución. Yo creo que una de las posibilidades es que le den cupo a los cinco o diez mejores del LIV, de los cuales hoy en día no estoy dentro, ya que no fue mi mejor año golfístico. Sé que hay varias otras formas. Puedo clasificar al US Open y al The Open por los clasificatorios y teniendo buenos resultados ahí poder entrar a los demás.

A Santiago llega justo luego de terminar su temporada en el LIV, ¿cómo la evalúa?

El equipo jugó muy bien, pero en lo personal no jugué mi mejor golf. No tuve los resultados que quería. Me hubiese gustado ganar y estar peleando el número uno de la temporada, pero sé que tengo el golf para estar ahí. Solo tengo que seguir trabajando y buscando.

¿Qué le falta para encontrar ese nivel?

No sé si me faltan muchas cosas, pero también estoy en una etapa nueva, de irme del PGA al LIV. Tuve que ajustar mi calendario, mi forma de practicar, tengo compromisos por ser capitán del equipo y estoy tratando de ordenar todo eso un poco más. Creo que me agarró un poco chico y son tantas prioridades que he estado tratando de ordenarme, además de varias cosas personales. Pero creo que ya sé más o menos para donde va la dirección en la que quiero ir. Esta es la mentalidad que tengo ahora. Trabajar duro que hasta que los resultados aparezcan.

¿Pero está contento?

Sigo haciendo lo que más me gusta, vivo del golf. También me gustar poder compartir con un equipo en el que todos queremos ser mejores, en donde los cuatro apuntamos a la misma dirección. Es una motivación extra y que hace mucho más entretenido el estar de viaje. Antes eras solo tú.