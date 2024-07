Maximiliano Luksic: “La gente me va a tener que juzgar a mí, no a mi familia. Espero que puedan separar esas aguas”

En una pequeña oficina en la Ciudad Empresarial, sin mayores adornos que un par de mesas de trabajo y un mapa de la comuna de Huechuraba, donde ha ido marcando algunas zonas con plumón rojo, se instaló hace pocas semanas Maximiliano Luksic (36). Desde ahí dirige su primera incursión en la política, que lo tiene como candidato a esa alcaldía como independiente en cupo UDI.

A principios de mayo, Luksic sorprendió al anunciar que, tras cinco años, dejaría la dirección ejecutiva de Canal 13 para “emprender nuevos desafíos profesionales fuera del mundo privado”. Pero más sorprendió cuando se supo que sería para entrar a la política. Hoy, el tercer hijo del empresario Andrónico Luksic asegura que es una definición de vida.

Con jeans, camisa blanca y chaqueta azul, y dos pulseras de plata en su muñeca derecha -una de las cuales se la regaló su abuela materna, fallecida hace poco-, cuenta las motivaciones para su giro y los prejuicios que-dice- debe enfrentar por ser quien es.

¿Cómo y cuándo definió ser candidato?

Mi candidatura viene por el deterioro que he visto en la política, por la polarización. Eso a mí me ha afectado, como me imagino que a muchos chilenos y, viendo eso, y que las soluciones no se estaban dando a nivel político, dije: “Bueno, ¿cómo quiero aportar? ¿Cómo podemos hacer una diferencia?”. Algunas personas pueden pensar que este paso es loco, pero para los que me conocen no lo es, porque siempre he estado ligado al servicio. Mi carrera ha estado ligada a esa temática desde lo que fue la hotelería, estar en un canal de televisión. Entonces, me gusta. Nunca me ha gustado la frase que uno se merece los políticos que tiene. Uno tiene que aportar, tiene que meterse en la política. No hay que dejarla de lado.

Entrevista a Max Luksic, empresario, candidato a Alcalde por la comuna de Huechuraba por ChileVamos. Foto: Andrés Pérez

¿Y por qué Huechuraba?

Toqué las puertas de la coalición que son los 6 partidos que me han dado el apoyo y yo tenía afán de ser concejal. No quería saltarme ninguna fila. Pero los partidos en las conversaciones me hicieron ver que tengo la experiencia. Vengo con años de experiencia laboral y eso se valora. Dado eso, se dio la alcaldía. Y Huechuraba era una comuna que a mí me interesaba porque, siendo vecino de Vitacura, siempre me ha llamado la atención y tiene todo el potencial de ser una comuna referente. Ahora, al final los que deciden esto son las vecinas y los vecinos de la comuna, y espero que me den la oportunidad.

¿Y qué le preocupa del deterioro de la política?

Bueno, que hay gente que se ha salido por los conflictos, por la falta de altura de miras. Me pasaba que, teniendo conversaciones con diferentes actores, veía que antes había conversación, había diálogo, y en el último tiempo esas conversaciones pasaron a ser cortísimas, porque la ideología se estaba imponiendo. Pero no hay que dejar de lado la política, necesitamos personas que se interesen, que den el paso. Es fácil criticar. Hay muchas personas que lo hacen y, bueno, yo decidí pasar a la acción. Quiero ponerme a disposición de las personas, quiero trabajar porque amo mi país, amo Chile y qué mejor que dar un paso así. También agradecer a mi familia, a todo lo que he tenido a disposición, y quiero traer todas mis herramientas, lo que he aprendido y trabajar para un mejor país. En este caso, aportar a la comuna de Huechuraba.

¿Cuánto se proyecta en la política?

Como dije cuando renuncié a Canal 13, este es mi nuevo trabajo, y eso será ojalá hasta el final. Yo quiero contribuir, y qué mejor manera que hacerlo desde una municipalidad, que es la primera línea y donde, si las cosas se hacen bien, las ayudas llegan. Y también se facilita porque no tienes el problema de los parlamentarios, de la pelea ideológica. En un municipio, el norte es uno solo: el bienestar económico, social y cultural de las personas. Y eso hace mucho más fácil trabajar con personas que no sean de tu sector. Yo en eso no tengo problemas.

¿Entonces está empezando una carrerapolítica de frentón?

Estoy partiendo una carrera política, por supuesto.

¿Y con qué horizonte? ¿Es una decisión de vida?

Esta es mi nueva carrera, mi nueva vida.

¿Qué pasa si no resulta electo en Huechuraba? ¿Probaría otra cosa en política?

Sí, bueno, Dios quiera que las vecinas y los vecinos me den la oportunidad y estamos trabajando para eso. Pero si no pasa tengo un compromiso con Huechuraba, y voy a quedarme trabajando en la comuna porque quiero aportar. Esta comuna puede crear integración. Es una de las pocas comunas que tiene más de 700 compañías, entre las que suman Ciudad Empresarial y El Rosal. Se puede hacer colaboración público-privada, que es súper importante y lo he visto poco. Ese trabajo se hace desde el municipio, con los concejales y las vecinas y vecinos de la comuna. La gente en ningún minuto ha dicho, bueno, llegando un Luksic acá te van pedir que le regales todo… nadie me ha pedido que le regale nada. Lo único que piden es herramientas, tener oportunidades de trabajo, de crecer.

¿Por qué se lanza a la política alguien que tiene múltiples oportunidades empresariales?

Porque la política es la manera de que un país crezca, es el vehículo que las personas eligen para ser escuchadas, para que los problemas se solucionen. He visto tantos chilenos que se están yendo del país por esta crisis de la política y uno dice bueno, va a llegar algún minuto en que esto se arreglará. Pero yo preferí entrar a la acción. Porque realmente quiero contribuir, poner toda mi capacidad, todas mis herramientas a disposición. Sabiendo de dónde vengo, teniendo las oportunidades que tuve, este es mi granito de arena, esta es mi manera de agradecer esa vida que me han dado.

Foto: Andres Perez

Política...

Aunque su padre ha utilizado su cuenta en X para hacer duras críticas al gobierno e incluso al Presidente, el de Maximiliano -o Max- es el primer paso político de un miembro de su familia, que por años se ha mostrado más bien prescindente en lo público. En este caso, además, marcando preferencia al ir en la lista de Chile Vamos.

-Es verdad, voy como independiente al alero de una coalición de derecha a centro.

¿Su familia lo apoyó en esta decisión?

Sí, como te dije, mi familia me apoya. En eso siempre mi familia ha sido súper abierta. Nunca nos han obligado a decir, este es tu camino, tú tienes que hacer esto. Siempre nos han dado la oportunidad para elegir qué es lo que quiere hacer con su vida, qué camino tomar.

¿Y esa decisión no contamina de alguna forma la opción más prescindente que ha tenido su familia en términos políticos?

Pero este soy yo, no es la familia Luksic la que está hablando. La gente me está conociendo y me va a tener que juzgar a mí, no a mi familia. Espero que puedan separar esas aguas. Acá soy yo el que está tomando esta decisión, yo el que está exponiéndose, el que está trabajando. Ahora, esto no significa que no esté súper agradecido de las oportunidades que ha generado mi familia, desde empleo, crecimiento al país, las diferentes fundaciones, la filantropía.

¿Por qué Chile Vamos? ¿Se considera una persona de derecha?

Soy independiente. No estoy militando en un partido, pero voy por la coalición que va de la derecha al centro y que me representa en el sentido del progreso, la libertad, la seguridad, crecimiento, y el trabajo público-privado.

¿Cómo votó en los plebiscitos constitucionales?

En el primero rechacé y el segundo, si no me equivoco, voté a favor.

Y entre Boric y Kast, ¿votó por Kast?

En la presidencial voté por Kast.

¿Por qué entonces no fue por Republicanos?

También toqué la puerta de Republicanos y cuento con su apoyo en esta candidatura.

¿Quién es su candidato presidencial ahora? ¿Evelyn Matthei?

Voy a votar por esa coalición. A Evelyn Matthei la conozco por otros ámbitos, y me representa por lo que ha hecho como alcaldesa, su capacidad de diálogo, de gestión, su liderazgo. Así que por supuesto me siento más afín de ella. El día de mañana habría que ver en segunda vuelta, cuáles son las propuestas de cada candidato. Pero ella es una muy buena líder.

¿Cree, como ha dicho el gobierno, que ha sido una oposición mezquina con Boric?

Todas las oposiciones, de lado y lado, han obstruido de cierta manera. Y la actual oposición, si ha sido dura, no es nada comparado con lo que fue la oposición anterior. Lo que hay que sacar de todo esto es cómo colaboramos conjuntamente. Sea quien sea la oposición tiene por supuesto que fiscalizar, pero hay que contribuir, hay que trabajar en conjunto y ceder para el bien del país. Eso le ha faltado a todos los sectores.

¿Cómo ve el gobierno de Boric? Su papá ha sido muy crítico en X, incluso se ha enfrentado directamente al Presidente, y este le ha contestado.

Todos tenemos nuestras opiniones personales. Yo las mías. Se agradeció al principio el discurso del Presidente de que era importante la colaboración pública-privada y el rol de las empresas, pero eso nunca pasó a la acción. Uno lo ha visto también en su discurso: yo lo escuché hacer la analogía de un partido de fútbol, de ver el Estado con los empresarios como un equipo de fútbol, y no me gustó la analogía, porque te ve como adversario y nunca hemos sido adversarios, sino que trabajamos en conjunto. Ojalá que en el gobierno se den cuenta de que es un trabajo colaborativo. He visto una gestión débil en base a eso y hoy tenemos un país estancado, con poco crecimiento. La permisología nos tiene totalmente estancados. Hay que buscar maneras de colaborar y crecer conjuntamente.

¿Entendió alguna vez esa frase del Presidente de “más Narbona y menos Craig”?

Jaja… Mira, yo a lo único que puedo llegar con esta frase, es que necesitamos más Narbona, más Craig, más López, más Soto, más todos. Más allá de lo que haya querido decir el Presidente, me quedo con que es mejor que trabajemos todos juntos.

¿El Presidente se refería a su familia?

No sé si se refería a mi familia, pero me quedo con que los necesitamos a todos. A los pequeños, medianos y grandes empresarios para empujar a Chile.

...Y negocios

Está hace dos meses instalado en Huechuraba, porque salió el 16 de mayo del canal. ¿Cuál es su diagnóstico sobre la comuna?

Es una comuna muy representativa de Chile, eso me encanta. Existen diferentes niveles socioeconómicos, lo rural, urbano, sectores como Ciudad Empresarial donde no solo conviven diferentes empresas, también condominios, sectores como El Barrero, La Pincoya, Pedro Fontova y Los Libertadores, y muchas áreas verdes. La comuna tiene desafíos, como en todos lados. Yo tengo diferencias con el alcalde (Carlos Cuadrado, PPD), que creo que ha hecho un buen trabajo, pero varios vecinos me han comentado que se han sentido abandonados. Y se ve que el tema de seguridad no lo han abordado. Por ejemplo, ha habido un crecimiento del año 2023 a 2024 de un 33% de homicidios, 63% en encerronas y portonazos, 22% en robos. Entonces, ¿por qué tenemos que ser reactivos? Hay que prevenir y tomar acción.

¿Cuáles serían sus prioridades de ser electo?

Por supuesto, la seguridad hay que abordarla inmediatamente, está el tema de salud, de educación, de vivienda, esas son prioridades que transversalmente la comuna te las comenta. Y te diría también el emprendimiento, el trabajo, lo público y privado que también se ha dejado de lado, de poder hacer más con los actores privados que están acá. Lo que yo sueño, es que esta comuna sea un referente en la Región Metropolitana en seguridad, en integración pública-privada, en integración social; se puede lograr. Y la disposición está, lo he recibido, uno lo percibe, está esa disposición.

19 Julio 2024 Entrevista a Max Luksic, empresario, candidato a Alcalde por la comuna de Huechuraba por ChileVamos. Foto: Andres Perez

¿Cómo es su competencia contra Carolina Rojas, quien es la concejal que va hoy día de candidata? Ella lleva un montón de tiempo trabajando en la comuna.

Nos hemos topado, pero no nos conocemos más allá de una conversa. Pero yo respeto a todas las personas que tengan esta vocación pública. El respeto es mutuo, porque es un trabajo, es una vocación. Y, por supuesto, que vamos a tener que discutir ideas, y al final el que va a decidir esto van a ser los vecinos de la comuna.

De esta competencia se dice que es emblemática. Una hija de una asesora del hogar, contra un Luksic...

A eso me refería antes, de vuelta el ataque a las personas, prejuicios, y sin nunca habernos conocido, sin nunca haber tenido una conversa, ¿por qué generar esos conflictos? Cuando al final lo que yo estoy haciendo es querer aportar, igual como cualquier persona que tenga vocación. Y eso es lo que tenemos que cambiar, ojalá, de aquí para adelante como país. Ir a las conversaciones con altura de miras. Y realmente conocernos, darnos la oportunidad, lo que me ha pasado en la comuna caminando; me conocen y no es la persona que tenían en la cabeza. Eso es lo tenemos que cambiar.

¿Y por qué se dan estos prejuicios? ¿Ha habido casos de personas que han utilizado mal la política viniendo desde el mundo de los negocios?

Como en todos lados, no se da solamente en la política ni en el mundo privado, hay personas que han hecho las cosas bien y personas que han hecho las cosas mal, de sector a sector, de lado a lado. Eso va generando desconfianza, pero yo estoy convencido de que en este país existe más gente que quiere hacer las cosas bien que las que quiere hacer las cosas mal.

¿Hay que separar la política de los negocios?

¿En qué sentido?

Por ejemplo, al expresidente Piñera se le criticó mucho en su primer gobierno la existencia de conflictos de interés, y la concentración de poder económico y político. ¿Son compatibles las dos cosas o no?

Conflictos de interés, todos tenemos. No me pueden decir que solamente los empresarios, porque también los políticos. Y eso lo hemos visto. Pero, ¿por qué uno no puede aportar? Yo vengo del mundo privado, con herramientas, con formación, y quiero ponerme a disposición. Entonces no lo veo incompatible. Lo que sí hay que ser es transparente hacia las personas.

¿Cómo se establecen líneas divisorias?

Eso es la ley. Como alcalde, voy a siempre cumplir la ley, y voy a estar del lado de los vecinos de Huechuraba, y mi gestión va a ser transparente para que esto se compruebe.

¿Cómo se enfrenta el escepticismo que existe hacia las personas que vienen de familias de grandes fortunas y que deciden entrar a la política?

El prejuicio siempre está, y es algo que como sociedad ojalá podamos sobrepasar y decidamos conocer a las personas. Me ha pasado, por supuesto, recorriendo la comuna, que uno se imagina que va a llegar alguien que no se puede tocar, pero después me conocen, me ven normalmente. Y conversamos y se dan cuenta de que no somos tan diferentes. Al final somos personas, queremos aportar, así que se rompen esos prejuicios. Y eso como sociedad, y en la política, es importante hacerlo: tenemos que empezar a trabajar conjuntamente, pensando en el presente. No estar mirando tanto para atrás, ni con tanta pelea ideológica. Créeme que para mí no ha sido fácil exponerme de la manera que me estoy exponiendo, es algo que, para mi familia no es menor. Pero bueno, es necesario hacerlo si uno realmente tiene esta vocación.