Chile se queda sin medallas en el golf: la ronda de perfecta de Joaquín Niemann no le alcanza para meterse en el podio

La ilusión de ver a Mito Pereira y Joaquín Niemann con una medalla panamericana en Santiago 2023 no se hizo realidad. Los chilenos se quedaron abajo del podio principalmente por una tercera ronda en donde se les escaparon los líderes. El de Talagante fue el que más cerca estuvo, finalizando sexto en la tabla tras un domingo en donde anotó una tarjeta de -7, la más baja del día.

Ese debe ser el mayor lamento de Niemann a estas horas del día. Haber encontrado el golf perfecto cuando la distancia con los líderes ya era muy alta. Comenzó el torneo con una gran ronda de -5, pero el viernes y el sábado los aciertos se escondieron, logrando pasadas de dos y uno bajo par respectivamente. Números que lo dejaron fuera de la batalla por la punta, ya que este domingo comenzó a ocho golpes de Abraham Ancer y Sebastián Muñoz.

El dos veces ganador del PGA hizo todo lo posible para reducir aquello, dando con una ronda perfecta. Tuvo siete birdies y ningún bogey en sus últimos 18 hoyos, logrando la tarjeta más baja de la jornada junto al colombiano Ricardo Celia, quien finalizó en la cuarta plaza, un golpe por delante del chileno.

Niemann por su parte se despide de Santiago 2023 en el sexto puesto de la general con un balance total de -15. A dos golpes del bronce conseguido por el estadounidense Dylan Menante, a cinco de la plata del colombiano Sebastián Muñoz y a seis de Abraham Ancer, quien se llevó el oro en estos Juegos Panamericanos.

Por el lado de Mito Pereira el balance final tampoco es muy distinto. Firmó rondas con tarjetas de cuatro bajo par en las primeras dos jornadas, pero despué no encontró los golpes. El sábado quedó igualado con el campo y este domingo solo logró bajar en uno la exigencia de la cancha, finalizando en la décima posición.

Pese a llegar como favorito a Santiago, Mito dejó claro en una entrevista con La Tercera lo cambiante que puede ser el juego semana a semana. Algo que se comprobó en el Prince Of Wales Country Club. “El golf no es como otros deportes en donde lo más probable es que cierta gente saque medalla sí o sí. En el golf puede pasar cualquier cosa, nadie tiene una medalla asegurada. Hay que jugar bien para estar arriba”, expuso.

La reflexión de Niemann

Tras finalizar sexto, Joaquín Niemann conversó con los medios nacionales y entregó sus sensaciones en torno a la semana panamericana. “Me voy con un bichito de que me hubiese gustado irme con una medalla, pero nada, creo que lo dimos todos. Nuestro objetivo era sacar medalla de oro, no se pudo pero este deporte da revanchas y quizás en los Juegos Olímpicos del próximo año podemos hacer algo”, remarcó.

Sobre sus jornadas tan dispares también tuvo palabras. “Este deporte un día puede ser muy bueno y el otro día no tan bueno. Eso es lo entretenido al final de este deporte, creo que hay que poder entender esos días, por qué fueron malos y poder disfrutar los buenos”, señaló.

Finalmente, habló del público presente en el Prince Of Wales Country Club, el cual según cifras oficiales llegó a ser de 5.000 personas en cada ronda del fin de semana. “No es habitual escuchar un “ce hache í” en la cancha, eso normalmente pasa en el estadio y creo que fue algo muy lindo del público. El mundo del golf es chico y hoy había mucha gente que nunca había visto golf en una cancha. Creo que esa es la gran misión que tenemos y creo que los Panamericanos ayudan a eso, a traer nueva gente al deporte”, remató.