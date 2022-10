Felipao, el último escollo para el gran sueño de Vidal: la Copa Libertadores

Uno de los grandes anhelos de Arturo Vidal en su carrera es lograr un título internacional a nivel de clubes. Y no se está con pequeñeces. Tras caer en la final de la Champions League de 2015 con la Juventus, ante el Barcelona, ganar la Copa Libertadores con Flamengo sería uno de los máximos reconocimientos en su exitosa carrera, en la final que se disputará en Guayaquil, a las 17.00 horas de Chile.

Justo cuando se discute quién es el mejor jugador en la historia del fútbol chileno, el talentoso volante podría alzarse como el tercer nacional en obtener el trofeo con un club extranjero, después de Ignacio Prieto con Nacional de Uruguay, en 1971, y Benjamín Kuscevic con Palmeiras, en las versiones de 2020 y 2021. Erick Pulgar también podría sumarse a la lista.

Porque en su llegada al gigante de Rio de Janeiro, el oriundo de San Joaquín dejó claras sus intenciones cuando firmó por el club más popular de Brasil: “Quiero ganar la Libertadores para Flamengo. Voy a trabajar de la mejor manera, quiero ganar muchas cosas y quiero tener la Libertadores. Hace mucho que quería jugar acá. El mejor equipo de Sudamérica. Para seguir ganando títulos en mi carrera, tenía que ser aquí”.

Presencia en duda

Pese a los deseos del mediocampista, su presencia en el encuentro decisivo todavía es una incógnita. Después de la final de la Copa de Brasil, el vigésimo cuarto trofeo en el palmarés del ex Inter de Milán, el departamento médico del Mengao confirmó una inflamación en la pierna derecha del jugador producto de un golpe que generó una infección interna que obligó a drenar la zona afectada.

El ex Barcelona fue intervenido quirúrgicamente el lunes y luego de eso fue dado de alta por el cuerpo médico del elenco carioca. Aunque ya no hay peligro de un recrudecimiento de la lesión, el hecho de tener ocho puntos de sutura representa un riesgo para la presencia del jugador ante el Furaçao. Sin embargo, en la interna, el mediocampista chileno no quiere perderse ese partido y se siente bien físicamente para afrontar esta nueva final en su carrera. Lo van a esperar hasta el final para formar parte de la lista de citados.

El factor Felipao

Al margen de los problemas físicos, Vidal tendrá que lidiar con un rival complicado como Athletico Paranaense, a cargo de un técnico avezado en estas instancias como Luiz Felipe Scolari. El longevo entrenador llega a su cuarta final de Copa Libertadores, torneo en el cual ya fue campeón en 1995 con Gremio y en 1999, al mando de Palmeiras. Precisamente, con el equipo paulista perdió su única definición, cuando perdió en los penales frente al Boca Juniors de Carlos Bianchi, la primera de las cuatro coronas del técnico argentino en la competición.

Si Felipao logra una nueva estrella con el elenco de Curitiba, será el único entrenador en la historia que lo haga con tres equipos diferentes. En todo caso, esta nueva definición tiene un gran simbolismo para el DT oriundo de Passo Fundo, en Rio Grande do Sul. El técnico, tras eliminar al campeón Palmeiras, ya avisó que esta es la última temporada antes de jubilarse.

“Ya tomé una decisión que, poco a poco, se puede ir modificando por una u otra situación que pueda pasar. No seré entrenador el próximo año. Yo puedo ir al Mundial de Clubes, pero puede ir alguien más del lado que comanda el equipo. Lo único que quiero es no preocuparme por nada y ganar la Libertadores. Será la coronación de toda una vida”, dijo Felipao antes de la final.

Pero el campeón del mundo tiene una estadística personal con Arturo Vidal, ya que ambos se han enfrentado dos veces en eliminaciones directas. Scolari fue el técnico de Brasil cuando el Scratch dejó en el camino a Chile en los penales en la Copa del Mundo 2014. Sin embargo, el chileno se tomó cierta revancha en este 2022, cuando Flamengo eliminó al mismo Paranaense en cuartos de la Copa de Brasil, antes de haberlo goleado 5-0 en el Brasileirao. Claro que ahora será una historia distinta.