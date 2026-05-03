Otra jornada de ensueño para Javier Correa le permite a Colo Colo ser el único líder de la Liga de Primera.

La Liga de Primera se puso al día. Y Colo Colo quedó solo en la cima. En el estadio Monumental, los albos vencieron 3-1 a Coquimbo Unido, en un partido correspondiente a la fecha 9 y que había sido postergado por la presencia de los piratas en la Copa Libertadores. Los albos deben agradecerle a Javier Correa, otra vez el salvador.

El equipo de Fernando Ortiz tenía a la mano la chance de quedar en solitario como el líder del campeonato. En esa dirección, el DT modificó la oncena titular, tratando de darle más potencia ofensiva a su escuadra. Borró el 4-3-3 que alineó ante la U. de Concepción, la semana pasada, para dibujar un 3-5-2. Arturo Vidal volvió al equipo, como el líbero (y siendo capitán, ante la baja de Fernando De Paul). Arriba, doble 9. Correa y Maximiliano Romero, juntos desde el arranque.

Los piratas, por su parte, ofrecieron cambios pensando en el desgaste de la Libertadores. Hernán Caputto dejó en la banca a seis titulares: Salinas, Azócar, Galani, Camargo, Zavala y Johansen. Oportunidad para Guido Vadalá y Lucas Pratto, quienes llegaron con el cartel de refuerzos top a inicios de año.

Al no tener un jugador con características de enlace, Colo Colo apeló al juego directo y a la amplitud que debían otorgarle sus carrileros (Fernández, a la derecha; y Ulloa, por la izquierda). De los tres mediocampistas que formaban el triángulo, Felipe Méndez eran quien asumía, a cuentagotas, el rol de generador. Le costó fluir al Cacique, ante las dos líneas de cuatro marcadas que planteó Coquimbo en el retroceso.

Las ocasiones de gol más claras del local no llegaron desde la elaboración. Más bien, fueron situaciones aisladas. En los 13′, un cabezazo de Villagra casi se mete, pero Pratto rechazó desde la línea de gol. Luego, en los 31′, Correa tuvo el 1-0 en sus pies. A puro empuje, se sacó a los zagueros aurinegros y quedó de cara al marco, pero el Mono Sánchez evitó el tanto con un certero achique.

El campeón nacional, que tuvo durante la primera mitad un planteo conservador y de contragolpe, tuvo una opción en los pies de Pratto, pero el remate del Oso fue muy recto y generó la respuesta de Gabriel Maureira, el joven portero albo. Antes del descanso, se produce un quiebre por el accionar del VAR. El árbitro Héctor Jona chequea un eventual penal de Escobar a Correa. El juez decreta la pena máxima, porque el lateral tenía tomado al 9. Ejecutó Maxi Romero y anotó el 1-0.

Colo Colo estaba sacando el resultado, pero con un rediseño de equipo (el 3-5-2) que no convencía. Para el complemento, el desarrollo del juego se fue complicando para los albos. Con una actitud más propositiva y adelantando las líneas, Coquimbo mejoró y empezó a hacerle daño a un Cacique aletargado. De hecho, la zaga colocolina mostró fisuras en el tramo inicial de la segunda mitad.

Antes de los 60′, la visita tuvo tres chances. Una de ellas fue el 1-1 de Guido Vadalá (56′). Una jugada colectiva deja a Luis Riveros libre por la derecha y saca un centro rasante para que el 10 argentino empalme de cara al marco. Nada que hacer Maureira.

La respuesta de Ortiz, ante la igualdad, fue incluir a Claudio Aquino y sacar a Vidal. Volvió la línea de cuatro en defensa. Mantuvo el doble 9. La sensación en el ambiente era que Coquimbo estaba mejor en el partido. En los 73′, se salvó el local, tras un remate de Juan Cornejo que dio en un poste. A esas alturas, Caputto ya había cambiado a todo su ataque.

El plus de Colo Colo es contar con individualidades que pueden marcar la diferencia. Tal como ante la U de Conce, Javier Correa fue el héroe de la jornada. En la recta final, el argentino hizo un doblete para solucionarle los problemas a su escuadra. Primero, en los 84′, con un tiro cruzado. Después, en los 86′, le pica el balón a Sánchez. Los cambios resultaron en el local, sobre todo la entrada de Claudio Aquino, quien pide pista.

Nuevamente con Correa como bandera, el equipo blanco gana y es el único puntero de la Liga de Primera con 24 puntos, tres más que Deportes Limache. Podrá no tener un juego convincente, pero Colo Colo mira a todos desde arriba.

Maxi Romero hizo el 1-0 parcial, de penal. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Ficha del partido

Colo Colo: G. Maureira; J. Villagra, A. Vidal (63′, C. Aquino), J. Sosa; M. Fernández, A. Madrid (78′, Y. Cuevas), T. Alarcón, F. Méndez, D. Ulloa; M. Romero (78′, F. Marchant) y J. Correa (90′+1, J. Méndez). DT: F. Ortiz.

Coquimbo Unido: D. Sánchez; D. Escobar, E. Hernández, M. Fernández, J. Cornejo; D. Glaby (80′, S. Galani), S. Cordero; L. Riveros (71′, A. Azócar), G. Vadalá (71′, P. Rodríguez), B. Chandía (64′, C. Zavala); y L. Pratto (64′, N. Johansen). DT: H. Caputto.

Goles: 1-0, 45′+5, Romero, de penal; 1-1, 56′, Vadalá, empalma tras centro rasante de Riveros; 2-1, 84′, Correa, con un remate cruzado; 3-1, 86′, Correa, define ante la salida de Sánchez.

Árbitro: H. Jona. Amonestó a Alarcón (CC); Hernández, Fernández, Zavala (COQ).

Estadio Monumental. Asistieron 32.324 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.