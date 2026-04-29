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    Fin a la racha pirata: Coquimbo Unido se desfonda en Colombia y Tolima gana vida en la Copa Libertadores

    En Ibagué, el equipo pirata perdió por 3-0, sumando su primera caída en el grupo B del certamen. Un penal cometido por Gazzolo, que derivó en el 1-0 parcial, quebró el cotejo. Los pupilos de Hernán Caputto acabaron con un invicto que alcanzó ocho partidos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Deportes Tolima derrotó a Coquimbo Unido, en Colombia. Foto: @cdtolima

    Coquimbo Unido tropezó feo en Colombia. En su tercera presentación por el grupo B de la Copa Libertadores, el campeón chileno cayó con claridad por 3-0 con Deportes Tolima.

    Dar el batacazo en Lima, ante Universitario, le dio otra perspectiva a la escuadra de Hernán Caputto en el certamen continental. Este martes visitó Ibagué, a un elenco que arrancó mal la ronda de grupos (un punto en dos juegos) y que se jugaba una de sus últimas chances de reinsertarse en la pelea. Los antecedentes eran halagüeños para el Pijao: invicto como local ante rivales chilenos en copas (tras cuatro partidos).

    Rápidamente, Coquimbo asumió su rol en el partido, cediéndole la iniciativa al local (el más necesitado). Con el 4-2-3-1 característico, que a veces pasa a ser 4-4-2, se concentró en su terreno, aguardando generar un contragolpe para aprovechar los espacios, teniendo a Cristián Zavala en la derecha y a Alejandro Azócar por la izquierda. Tolima gozó de la tenencia de la pelota, sin embargo no fue preciso en el último tercio.

    En la dispareja cancha del estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, los colombianos llevaban el trámite. Registraron el 75% de posesión durante el primer tiempo. Pero no dieron con el arco. De hecho, apenas sumaron un remate a portería. En los 22′, fue un intento de Brayan Rovira (exvolante de la UC) que rechazó Diego Sánchez. Fue una de las pocas veces que el local exigió al “Mono”.

    Con Nicolás Johansen, el centrodelantero, siendo el primero en corretear a los zagueros, los piratas no tuvieron tantas opciones para generar transiciones rápidas. Eso sí, tampoco sufrieron demasiado en su portería pese al dominio casi monopólico, pero estéril, del elenco vinotinto y oro.

    Para el segundo periodo, se aguardaba por otra propuesta de los coquimbanos, en el afán de equiparar las acciones y no estar tan atomizado en su lado del campo. Buscando nuevas respuestas, Caputto hizo ingresar a Guido Vadalá, reemplazando a Benjamín Chandía.

    En una acción que dejó dudas, el árbitro brasileño Anderson Daronco sancionó penal para Tolima, por una supuesta infracción de Benjamín Gazzolo sobre Kelvin Florez. De todas formas, el zaguero pecó de imprudente al barrerse dentro del área, con el riesgo que implicaba un eventual contacto. En los 59′, ejecutó Sebastián Guzmán y puso el 1-0 para los colombianos. Fue el punto de quiebre.

    Caputto iba a responder con el ingreso de Lucas Pratto. Pero antes de que el Oso entrara al partido, Tolima pegó de nuevo para llegar al 2-0. En los 66′, Luis Sandoval definió de zurda por encima del golero pirata, quien salió apresuradamente. Luego, en los 77′, Jersson González anotaría el tercero, para sellar la victoria.

    Con la caída en Colombia, el campeón nacional acaba con un invicto que duró ocho partidos, en todos los torneos (cinco triunfos y tres empates). La última derrota de los aurinegros había sido el 14 de marzo, 0-1 con Universidad de Chile, por la Liga de Primera. El grupo B de la Libertadores tiene ahora a tres elencos con cuatro puntos: Nacional, Tolima y Coquimbo. El Bolso tiene un partido menos, ante Universitario.

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