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    O’Higgins se impone en casa ante Boston River en otra brillante noche de copas y se afianza en la Sudamericana

    En una gran presentación ante su público, el elenco de Lucas Bovaglio venció por 2-0 al cuadro uruguayo y se consolida en el segundo lugar del Grupo C.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Martín Sarrafiore anotó el primer gol y asistió en el segundo. Foto: Jorge Loyola/Photosport.

    O’Higgins se está acostumbrando a hacer de sus noches coperas en Rancagua un recuerdo inolvidable para sus hinchas. Ya lo hizo este año en sus dos partidos de Libertadores (Bahía y Tolima) y ahora lo repite en sus dos presentaciones en la Sudamericana (Millonarios y Boston River). En todas, no solo ganó, sino que lo consiguió jugando muy bien. La noche de este martes no fue la excepción y se impuso por 2-0.

    Tempranamente, el elenco celeste impuso sus términos ante el elenco uruguayo, que apostó por esperar en su campo. Sin embargo, esa propuesta duró cinco minutos, ya que los pupilos de Lucas Bovaglio abrieron la cuenta a través de Martín Sarrafiore, quien anotó con un espectacular remate de media distancia.

    La visita se vio obligada a salir un poco más para acercarse en el marcador. Así fue como generaron algunas ocasiones de riesgo. A los 16’, Yair González sacó un disparo desde unos 25 metros que obligó a una notable intervención de Omar Carabalí para evitar el empate.

    Con un mediocampo muy aceitado, donde Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bryan Rabello, Francisco González y Sarrafiore juegan prácticamente de memoria, el Capo de Provincia se hizo fuerte y retomó el control del balón tras un pequeño bajón. Justamente, una combinación entre Rabello y González estuvo a nada de ser el 2-0, pero el meta Bruno Antúnez lo evitó en los 40′.

    Dos minutos más tarde, Arnaldo Castillo falló en el área un cabezazo en inmejorable posición, dejando con el grito ahogado a los cerca de 7 mil espectadores que desafiaron los altos precios de las entradas para estar en El Teniente.

    El broche de oro

    Con la idea de Bovaglio cada vez más clara, el elenco rancagüino salió en el complemento a liquidar el encuentro, aprovechando cada una de las sociedades de mitad de cancha hacia adelante. Y así quedó refrendado a los 60′, cuando Castillo aguantó el balón para que Sarrafiore picara por la izquierda y habilitara a González, quien le dio un pase a la red para poner el 2-0.

    Luego, los ánimos se caldearon tras un patadón de Leandro Suhr sobre Sarrafiore. El árbitro ecuatoriano Augustó Aragón lo expulsó después de la trifulca que se generó después de la violenta jugada.

    De ahí en más, el partido se le dio muy cómodo a O’Higgins, que luego quedó con dos más tras la expulsión de Jairo O’Neil, y cerró una victoria que lo pone en el segundo lugar del Grupo C, con seis unidades, a una del líder Sao Paulo.

    En tanto, en el Grupo G, Audax Italiano empató 1-1 en su visita a Barracas Central, con un tanto de Favián Loyola, en los 90+5′.

    Más sobre:FútbolCopa SudamericanaMartín SarrafioreFrancisco GonzálezO'HigginsBoston RiverLucas Bovaglio

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