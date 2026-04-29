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    Micreros de Valparaíso deponen paralización tras cita con el gobierno: se acordó el pago de subvenciones y bonos pendientes

    Las autoridades del área señalaron que están disponibles los recursos para saldar las deudas, que "se arrastran desde el año pasado".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.

    La tarde de este martes, se confirmó el fin del paro de micreros que afectó a la Región de Valparaíso y que se extendió por 24 horas, luego de que el gremio sostuviera reuniones con autoridades de gobierno, en las que se comprometieron el pago de bonos y subvenciones pendientes.

    De acuerdo con lo expuesto con anterioridad desde la Confederación de Transporte Terrestre de la región de Valparaíso, las deudas fluctúan entre los $10 y $18 mil millones de pesos, por lo que desde las 17 horas del lunes se paralizaron servicios que cubren rutas entre Villa Alemana y Quilpué, y que conectan con Viña del Mar y Valparaíso.

    El gremio de transporte que paralizó informó que este miércoles “se firmará un acuerdo de trabajo con la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, donde se informará el documento que se enviará a Contraloría para autorizar los pagos pendientes”.

    Con todo, se espera que el decreto que autoriza los pagos ingrese al órgano fiscalizador este jueves para así agilizar la entrega del dinero.

    El documento contendrá los montos por concepto de operación y tarifa desde enero a marzo de este año, además de los relativos al congelamiento de tarifas entre septiembre de 2025 al 31 de marzo de este año.

    Durante la jornada, el seremi de Transportes de Valparaíso, Matías Valenzuela, afirmó que “estamos trabajando para regularizar pagos pendientes a los operadores que se arrastran desde el año pasado, dialogando permanentemente con los gremios".

    “Los recursos están disponibles y estamos viendo la vía administrativa para saldar esta herencia que se arrastra del gobierno anterior”, agregó la autoridad.

    Más sobre:ValparaísoMicrerosPagosSubvencionesGremio

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