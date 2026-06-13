Un menor de edad fallecido y 49 damnificados deja incendio en campamento de Antofagasta

Un menor de edad fallecido y 49 personas damnificadas dejó un incendio registrado durante la noche del viernes en el Campamento Mujeres Unidas, ubicado en el sector de Santa Rosa de Huara con Juvenal Morla, en Antofagasta.

La emergencia comenzó cerca de las 19:20 horas y movilizó a un amplio contingente del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta. Según el balance preliminar, el fuego destruyó completamente nueve viviendas de material ligero, mientras que otras cuatro resultaron con daños parciales producto del fuego y del agua utilizada durante las labores de control.

Carabineros informó que personal de la Prefectura de Antofagasta se desplegó en el sector para prestar resguardo y seguridad durante la emergencia. Además, en el lugar trabajó Labocar, junto a personal territorial y de Control de Orden Público.

Las causas del incendio aún son materia de investigación. Los equipos de bomberos ya realizan los peritajes correspondientes para determinar el origen del fuego y las circunstancias en que se produjo la emergencia.