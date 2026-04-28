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    Creamfields Chile 2026: parte la venta de entradas para el mayor festival de música electrónica del país

    Uno de los más grandes eventos del país ya ha definido coordenadas para su comercialización de boletos. Puedes leer aquí la información.

    Por 
    Equipo de Culto
    Creamfields Chile 2026: parte la venta de entradas para el mayor festival de música electrónica del país Ramiro Gonzalez Orell

    Creamfields se ha posicionado como uno de los mayores espectáculos del país, consagrado a la fiesta, la electrónica, los DJs y los músicos de última generación.

    La versión 2026 ya tiene coordenadas concretas: se realizará el 14 y 15 de noviembre en el Club Hípico de Santiago.

    La preventa exclusiva para clientes Banco de Chile y personas inscritas en en www.creamfields.cl (hasta el 3 de mayo para registrarte) se realizará desde el miércoles 6 de mayo al mediodía hasta el viernes 8 a las 11:30 hrs. Pago con tarjetas del Banco de Chile, obtiene un 20% de descuento.

    La venta general comenzará el mismo viernes 8 de mayo a las 12:00 hrs mediante Puntoticket.

    SILVIA ALFAGEME

    Creamfields Chile ha implementado también un Plan de Reserva, que permite asegurar la entrada con un abono inicial de $40.000, dividiendo el saldo del costo total en 3 pagos sin intereses y con cualquier medio de pago.

    “El festival se ha caracterizado por traer a Chile una propuesta musical representativa de la actualidad mundial y las tendencias locales. Este año, el line-up destaca por su diversidad, ofreciendo un recorrido diseñado para todos: desde los sonidos más masivos y comerciales hasta la profundidad del underground. Con esta curatoría, Creamfields Chile reafirma su posición como el festival de música electrónica líder en la región”, dice un comunicado.

    Este año, además del Ticket General, se suman tres nuevas categorías: The Village, Sky Lounge y Diamond Lounge, diseñadas para quienes buscan beneficios y niveles de exclusividad distintos, sin perder la esencia que te permite recorrer, descubrir y conectar con la música. Cada opción se puede ver en www.puntoticket.com/creamfields-2026

    Además, para esta edición 2026, el festival tendrá una ampliación de área mediante la incorporación de una nueva zona de 5.000m2, que considera un anfiteatro y megaestructura con capacidad para 3.000 personas sentadas y 5.000 de pie. En este nuevo espacio estará ubicado uno de los escenarios principales, lo que aporta mayor comodidad a la experiencia.

    Conoce todos los detalles de la experiencia, categorías de tickets y próximas fechas en www.puntoticket.com/creamfields-2026

    Más sobre:CreamfieldsClub Hípico de SantiagoElectrónicaMúsica electrónicaMúsica culto

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