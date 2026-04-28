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    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y advierte una “mayor inflación de corto plazo”

    En uno de sus mensajes centrales, el BC señala que se ha elevado “la probabilidad de resultados más negativos para la inflación y la actividad global”.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    Consejo del Banco Central y Ministro de Hacienda en la Reunión de Política Monetaria de abril de 2026

    Una mirada cauda sobre los efectos de la evolución de la economía mundial en Chile, pero advirtiendo que los efectos de la guerra en Medio Oriente han sido más adversos que el considerado en el escenario central del Informe de Política Monetaria de marzo, el Consejo del Banco Central, decidió, de manera unánime, mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,5%.

    En uno de sus mensajes centrales, el BC señala que se ha elevado “la probabilidad de resultados más negativos para la inflación y la actividad global”.

    En ese sentido, en lo interno, “las proyecciones de inflación de corto plazo han aumentado. El Consejo estará particularmente atento a los factores que puedan incidir en una mayor transmisión y/o persistencia de la inflación”.

    Para el BC, “el escenario macroeconómico sigue sujeto a un grado de incertidumbre mayor al habitual. Por ello, el Consejo estima que será necesaria la constante evaluación de los escenarios alternativos en que la respuesta de la economía mundial y local pueda configurar presiones inflacionarias distintas de las esperadas y requiera de cambios en la política monetaria”.

    De este modo, plantean que “la evolución futura de la TPM irá evaluándose Reunión a Reunión en función del desarrollo de los acontecimientos. El Consejo reafirma que tomará las decisiones necesarias para cumplir con su objetivo de que la inflación proyectada se ubique en 3% en un horizonte de dos años”.

    Consejo del Banco Central y Ministro de Hacienda en la Reunión de Política Monetaria de abril de 2026

    En la descripción para del escenario interno, el BC menciona que, en febrero, el Imacec no minero se contrajo 0,3% anual (-0,3% mensual en su serie desestacionalizada). Esta cifra se ubicó por debajo de lo coherente con la proyección del Ipom de marzo. En cuanto al gasto, “indicadores de alta frecuencia del primer trimestre sugieren que el desempeño del consumo privado habría estado acorde con lo esperado, mientras que la formación bruta de capital fijo se habría desacelerado algo más que lo anticipado, en particular en su componente de maquinaria y equipo”.

    En todo caso, subrayan que “el último catastro de la Corporación de Bienes de Capital reportó un significativo aumento en el monto de proyectos de inversión para el período 2026-2029. En el mercado laboral, la tasa de desocupación no mostró cambios y la creación de empleo se mantuvo acotada”.

    En cuanto a la inflación, en marzo, el ente rector menciona que “la variación anual del IPC total fue de 2,8%. Este valor fue algo superior a lo previsto en el último Ipom, producto del mayor aumento de los precios volátiles distintos de la energía”.

    De hecho, resalta que “el incremento anual de la inflación subyacente —3,4% en marzo— se situó en línea con lo esperado. Las expectativas de inflación a dos años plazo de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) se ubica en 3% y la de la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) en 3,2%“.

    Consejo del Banco Central y Ministro de Hacienda en la Reunión de Política Monetaria de abril de 2026

    Panorama externo

    Ahora bien, en cuanto a la evolución de la economía internacional, el ente rector resalta que continúa marcada por la incertidumbre en torno a la guerra en Medio Oriente. En ese sentido, menciona que “si bien los contratos futuros del precio del petróleo siguen previendo un descenso, la prolongación del conflicto ha aumentado los riesgos de que los precios permanezcan elevados”.

    De momento, puntualizan que “los mayores efectos se concentran en la inflación efectiva y sus proyecciones, producto del alza del precio del petróleo y de otras materias primas, lo que ha reforzado la cautela por parte de los bancos centrales”.

    Por el lado de la actividad, indican que “el panorama no ofrece mayores cambios, aunque con diferencias entre regiones”.

    Y sobre los mercados financieros globales, el BC dice que en comparación con la reunión anterior, “han mostrado un desempeño favorable”. En parte, esto refleja una percepción de que la economía mundial se mantendrá resiliente. “En la mayoría de las economías, incluido Chile, las bolsas muestran una recuperación y las monedas se han apreciado frente al dólar”.

    Sobre las materias primas, dice que “el precio del petróleo se ha ubicado en niveles por sobre los previstos en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de marzo y el precio del cobre aumentó, situándose en torno a los US$6 la libra.

    Más sobre:Banco CentralTasa de Política MonetariaInflación

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