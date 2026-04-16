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    Ganando en Perú con el libreto del campeón: el mejor Coquimbo de la temporada eleva los números de la era Caputto

    El gran triunfo pirata sobre Universitario, en Perú, contó con variantes que resultaron plenamente durante la etapa de Esteban González, como la fortaleza defensiva y la eficacia en ataque. Tras 15 partidos en 2026, el actual DT aurinegro exhibe un 60% de rendimiento.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Ganando en Perú con el libreto del campeón: el mejor Coquimbo de la temporada eleva los números de la era Caputto. Foto: @coquimbounido

    El suspiro limeño de Coquimbo Unido fue con sabor a satisfacción y orgullo. Ganar de visita en la Copa Libertadores siempre es una buena noticia para los clubes chilenos, más en el caso de un equipo que retorna al máximo torneo del continente tras una larga ausencia de 34 años. El campeón chileno fue más que el tricampeón peruano, en el mismísimo Monumental de Lima. Los piratas se quedaron con el botín completo ante Universitario de Deportes y se ilusiona en el grupo B.

    Sacando el libreto del equipo campeón de 2025, dirigido por Esteban González, el monarca vigente de la Liga de Primera dio su mejor versión en lo que va de la temporada, tanto por la dificultad del desafío como por el accionar de los jugadores y el acertado planteo de Hernán Caputto. Lo exhibido en la capital peruana evocó los mejores momentos de la histórica campaña que coronó de manera inédita a la institución aurinegra. Si bien no están Bruno Cabrera, Matías Palavecino y Cecilio Waterman, en Perú se erigieron como puntos altos Benjamín Gazzolo, Benjamín Chandía y Nicolás Johansen.

    Caputto apostó por repetir la oncena que inició ante Nacional, la semana pasada. Ante el Bolso no contó con Guido Vadalá, uno de los refuerzos de mejor cartel que fichó Coquimbo para este año tan particular. En Perú sí lo tenía disponible, pero sostuvo a Chandía en labores de enlace. El formado en Boca Juniors entró en el segundo tiempo. También ha sostenido a Johansen como el centrodelantero titular, en desmedro de Lucas Pratto. El Oso, de recordada estadía en la UC entre 2010 y 2011, ha sido discutido porque sus actuaciones no han convencido. También entró en el complemento.

    El Coquimbo 2025 con el de 2026

    Si bien el Coquimbo modelo 2026 cuenta con matices respecto al de 2025, por ejemplo en buscar una mayor tenencia de pelota, mostrar un rostro más parecido al del año pasado le trajo réditos en un desafío importante como jugar de visita en Copa Libertadores. Dos virtudes de la etapa al mando del Chino González eran la fortaleza defensiva y la eficacia en el área contraria. Esto se replicó en Lima.

    En el primer tiempo, los piratas contaron con el 41% de posesión y remataron una vez a portería: el gol de Cristián Zavala. En la segunda mitad, la tenencia bajó a un 25%. Registró un disparo al arco: el gol del argentino Johansen. Volvió a ser ese Coquimbo que no requiere tener tanto el balón para hacer daño y que acierta ante cada avance, sean esporádicos o no.

    Foto: @coquimbounido

    También volvió a ser ese elenco que forma una pared casi impenetrable en su trinchera. A Diego Sánchez prácticamente no le generaron peligro en su área. Universitario tendió, más por desesperación y falta de ideas, a lanzar centros. Gran partido de la dupla de centrales (Gazzolo y Fernández). “En nuestra área la revientan, sin riesgos”, ordenó el DT durante la pausa de hidratación del segundo tiempo. El mensaje era tan claro como simple. Y efectivo.

    Las comparaciones suelen ser odiosas, pero se hace inevitable hacer el ejercicio con el equipo de 2025, más aún considerando que es el mejor campeón de la historia de los torneos largos en Chile. El año pasado, el Coquimbo de Esteban González (hoy en el Querétaro de México) jugó un total de 40 partidos, entre la Liga y la Copa Chile, con un registro de 27 triunfos, nueve empates y cuatro derrotas. De esas caídas, solo una fue en el Torneo Nacional. Acabó con un notable 75% de rendimiento (83,3% solo en el campeonato de Primera División).

    Pese a ciertos vaivenes, el proceso de Caputto muestra buenos números. Son 15 partidos, entre cuatro competencias diferentes (Supercopa, Liga de Primera, Copa de la Liga y Libertadores). Tiene ocho victorias, tres empates y cuatro derrotas, con 21 goles a favor y 15 en contra. Esto da un 60% de rendimiento. El porcentaje más bajo, por torneo, corresponde al de Primera División: 50% (con un juego pendiente, ante Colo Colo).

    Arrancó el año ganando la Supercopa, en aquella tanda de penales con la UC, con el Mono Sánchez atajando sin guantes. No obstante, el punto más alto en lo que va del año para Coquimbo Unido sucedió en la noche del martes, en Lima.

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