La hora de Esteban González: el entrenador campeón del fútbol chileno se pone a prueba en México

El 2025 fue el año de Esteban González. Manteniendo un perfil bajo, el otrora lateral derecho se fue convirtiendo, paulatinamente, en el artífice de una campaña que entró en los libros del fútbol chileno. Sin el factor mediático de los clubes grandes de Santiago, a tranco firme, Coquimbo Unido alcanzó la primera estrella de su vida institucional en la máxima categoría de la mano del Chino, quien ganó en atención y alabanzas. Por ejemplo, fue reconocido como el mejor entrenador del deporte chileno en el año recién pasado, por el Círculo de Periodistas Deportivos.

La corona con los piratas terminó siendo una insospechada plataforma para saltar al extranjero. Hoy, con 43 años, el oriundo de Concepción está ad portas de comenzar, oficialmente, un nuevo capítulo en su corto pero incipiente tránsito como estratega. En la pudiente Liga MX. En la noche del viernes arrancó el Torneo de Clausura 2026 de México, mientras que este domingo será el debut del Querétaro. A las 15.00 horas de Chile, la escuadra de González visita a uno de los grandes, Pumas de la UNAM, que tiene en el arquero Keylor Navas a su gran nombre propio.

De ser campeón con Coquimbo, con la opción latente de dirigir en la Copa Libertadores; a recalar en un club lejano a las portadas y la atención mediática que tienen los colosos aztecas como el América, Cruz Azul o Chivas de Guadalajara. Claro, con la excepción de la época cuando Ronaldinho Gaúcho vistió la camiseta de los Gallos Blancos, entre 2014 y 2015. Todo un hito.

Querétaro, que nunca ha sido campeón de la primera división mexicana, cuenta con una plantilla valorizada en 25 millones de euros (casi 30 millones de dólares), según los datos de Transfermarkt. Es la tercera más baja del campeonato. Está lejos de las Águilas del América, que alcanzan los 108 millones de euros (US$ 125 millones).

Hay que mencionar que el equipo que fichó a Esteban González es uno de los cinco (de 18 que conforman la liga) que cuenta con capitales extranjeros en su propiedad. El 100% del club le pertenece al grupo estadounidense Innovatio Capital, liderada por el empresario Marc Spiegel, que se hizo cargo de la institución en 2025. Antes, Querétaro estaba dentro del conglomerado del Grupo Caliente, que desembarcó en Chile hace unos meses adquiriendo O’Higgins de Rancagua.

Pretemporada que ilusiona

Es el gran desafío en la promisoria carrera en la dirección técnica para el exfutbolista de Deportes Concepción, Cobreloa, Unión Española y Antofagasta, entre otros. Gallos Blancos es el tercer equipo del ‘Chino’ González. Curiosamente, también es el tercer adiestrador chileno en la historia del cuadro mexicano, después de Edgardo Fuentes (en 2005) y Carlos Reinoso, una institución en el fútbol azteca (2009-2010).

El Querétaro de Esteban González debuta este domingo ante Pumas.

¿Cómo se dio su arribo? El director deportivo Álvaro de la Torre le explicó a El Deportivo el método que acabó con la contratación del ex DT de Coquimbo. “Nosotros utilizamos una plataforma que evalúa el rendimiento de jugadores y entrenadores. Nos ayuda a evaluar la toma de decisión, la elección de los jugadores y su productividad en relación a la calidad del plantel. Teníamos un listado de 10 entrenadores, de distintos perfiles y compitiendo en distintas ligas”, contó.

“Tenemos claro que es un técnico emergente. Es parte de lo que nos llamó la atención. Queremos gente que tenga hambre de seguir creciendo, que pueda enfrentar nuevos desafíos y que tenga la energía suficiente para liderar un proyecto”, añadió De la Torre, quien cumpliera la misma labor en Atlas de Guadalajara.

La pretemporada arrojó resultados positivos para el equipo. Ganó los tres partidos que disputó. Derrotó a Atlético Morelia por 2-0, a Correcaminos por 3-2 y al Juárez por 3-1. Los dos primeros militan en Segunda, mientras que el último lo hace en Primera. El balance arrojó ocho goles a favor y tres en contra. “Esteban González termina invicto su preparación. Consiguió su tercer triunfo de la pretemporada y deja muy buenas impresiones de cara al debut en la Liga MX”, escribió el Diario de Querétaro, destacando lo realizado.

Dentro de los fichajes que hizo Gallos Blancos para la segunda mitad de la campaña 25-26 hay un conocido del medio local. Se trata del zaguero argentino Lucas Abascia, quien jugó en Ñublense durante 2023.

El desafío para González, quien tiene a Miguel Pinto como su asistente (tal como en Coquimbo), es mejorar el 12º puesto que alcanzó el equipo en el pasado Torneo de Apertura, quedando descartado de la postemporada (perdió nueve de 17 partidos). El chileno es uno de los 15 entrenadores extranjeros que tiene la Liga MX para este nuevo certamen. O sea, los foráneos equivalen al 83,3% de las bancas.

La escasa legión en México

La presencia de Esteban González es lo más llamativo dentro de una legión nacional que va a la baja en México. Si hace un tiempo era común ver a un nutrido grupo de futbolistas chilenos en el torneo azteca, llegando incluso a la veintena, ahora sucede todo lo contrario.

A la fecha, son cinco los jugadores criollos: Rodrigo Echeverría y Sebastián Vegas, en León; Nicolás Díaz y Ángelo Araos, en Puebla; más Víctor Dávila en el América, aunque puede salir. Igor Lichnovsky no fue inscrito por las Águilas en la Liga MX (no se permite contar con más de nueve ‘No Formados en México’). En la lista se puede añadir a Benjamín Galdames, de Atlético San Luis, aunque no ocupa plaza de extranjero porque nació en México y ha representado a esa selección en las juveniles.