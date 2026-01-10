Luto en el fútbol nacional: fallece César Villegas Urrutia, presidente de San Luis de Quillota

Una noticia enluta al fútbol chileno. Este sábado, San Luis de Quillota informó del fallecimiento de César Villegas Urrutia, histórico dirigente y presidente de la institución, a los 69 años. El mandamás de los “canarios” estaba alejado de sus funciones en la testera desde noviembre del año pasado, por problemas de salud.

“Luego de una conversación con toda mi familia, llegamos a la decisión que debía dejar el cargo, producto de mi estado de salud”, contó el propio Villegas al diario local El Observador.

San Luis lo define como un “destacado quillotano y sanluisino de corazón”. “Don César acompañó al club durante toda su diva, demostrando siempre un compromiso incondicional con los valores y la historia de San Luis de Quillota. En la última etapa de su vida asumió la presidencia de la institución, cargo que desempeñó con dedicación y entrega durante el último año, guiando al club con vocación de servicio y amor por sus colores”, detalla el cuadro de la Región de Valparaíso, en un comunicado.

“Como institución, expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y cercanos, acompañándolos en este momento de profundo dolor. Su legado humano y su permanente vínculo con San Luis de Quillota permanecerán en la memoria de nuestra historia”, añadió la institución.

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 🕊️ pic.twitter.com/a7xpFw6s9w — San Luis de Quillota (@sanluis_qta) January 10, 2026

Además de ser un dirigente de fútbol, se trataba de un empresario de la zona. Fue el fundador del Grupo Villegas, holding familiar que agrupa a una serie de negocios, en diversos rubros. “El espíritu empresarial del fundador junto a su empuje, perseverancia, determinación y las ganas de lograr un gran proyecto familiar, lo hizo invertir en distintas industrias, todas dedicadas de alguna forma al bienestar y al servicio de las personas”, indica la definición del Grupo Villegas, que se puede leer en la web del conglomerado.

Contempla Transportes CVU, el restaurante Los Encantos del Inca, el Hospital Clínico Veterinario Quillota, Patriarca Inmobiliaria, LA FE Constructora y Multiespacio Sport Club Q.

La familia tiene vínculos con dos clubes, porque también son los propietarios de Deportes Limache. El presidente del cuadro tomatero es César Villegas Mena, hijo de César Villegas Urrutia. Reconocido hincha canario, el patriarca recibió como un regalo de sus hijos la propiedad de San Luis.

El fallecido empresario y directivo tenía una relación estrecha con Humberto Suazo. Era quien estaba a cargo en la primera etapa de Chupete, cuando estaba forjando su carrera deportiva. Villegas Urrutia estuvo presente en la despedida de Suazo del fútbol profesional, cuando jugó por última vez con la camiseta amarilla contra Copiapó, por el torneo de la B. El propio dirigente presentó al sanantonino cuando éste asumió como entrenador del primer equipo, de cara al Ascenso 2026.

Con posterioridad, Deportes Limache también reaccionó y manifestó su pesar por la noticia. “A nombre del plantel, Cuerpo Técnico, Staff, Directivos y Funcionarios entregamos nuestras más sinceras condolencias en este difícil momento”, mencionó la entidad limachina.