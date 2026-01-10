Matías Palavecino: “Zampedri me dijo que me estaba esperando; me habló bien del club y eso ayudó bastante”

Matías Palavecino posa para El Deportivo en la cancha del Claro Arena.

¿Palavecino o ‘Palavechino’? “Pala-vecino”, aclara de entrada Matías Palavecino (27 años), el gran fichaje de Universidad Católica, mientras se acomoda en un piso en el medio de la cancha del Claro Arena. El volante creativo fue clave en el primer título de Coquimbo Unido y su pasado lo une al goleador histórico Fernando Zampedri, con quien se reencontrará en el cuadro cruzado.

¿Con qué número jugará?

Con la 10.

Una camiseta con mucha historia en la UC...

La verdad que sí. Pasaron muchos jugadores con ese número que dejaron su historia, Sé el número que voy a usar, así que espero poder estar a la altura.

¿Cómo se dieron las conversaciones para llegar a la UC? Colo Colo intentó meterse en la pelea a última hora...

El interés empezó hace bastante. Sí, se habló mucho en este último tiempo de otros clubes, la verdad que yo estaba alejado un poco de lo que decían los medios. Quedé libre y se abrió un abanico de oportunidades y traté de tomar las decisiones con calma. Todas las cosas que puse en la balanza me traían a este lugar. Estoy muy contento con la decisión porque la tomé con el corazón.

¿Cuánto pesó el pasado “canalla” de Buljubasich y Zampedri?

En la Gala Crack, Zampedri me dijo que me estaba esperando, me habló muy bien del club y eso ayudó bastante.

Su debut internacional justamente fue frente a Católica en la Copa Libertadores...

Sí, fue acá, nos tocó perder justo en ese momento, pero bueno, hoy arranca otra nueva historia jugando para este club y espero estar a la altura.

Viendo la infraestructura y otros aspectos, ¿es la UC el equipo más grande donde ha estado?

Sí, yo creo que sí. Como vos decís, por la infraestructura, el proyecto que tiene y los títulos, espero hacer un buen año y ganarme el cariño del hincha.

También fue muy sorpresiva su visita al estadio cuando aún no firmaba. ¿Cómo pasó eso?

El interés venía de hace un tiempo, habíamos hablado con los dirigentes. Siempre me dijeron que querían contar conmigo, que me querían mostrar las instalaciones, el estadio nuevo, que me iba a gustar, y justo vengo acá a la gala y tuve dos días de tiempo libre. Como tenía buena relación con el Tati, me invitaron y vine. También estaba interesado yo en conocer y quedé sorprendido por todas las cosas que tiene.

¿Qué le pidió Daniel Garnero? ¿En qué puesto lo quiere?

No lo hablamos mucho, obviamente que en el transcurso de los entrenamientos me va a decir más o menos. Sí, cuando me llamó, me dijo que andaba buscando jugadores ofensivos, que vayan para adelante y que encontraba esa cualidad en mí, así que muy contento de que Daniel se haya interesado en mí.

¿En qué posición se siente más cómodo?

Yo me siento más cómodo jugando de enganche, moviéndome para cualquier lado, tratando de buscar la espalda de los rivales, pero, como te digo, no hablé mucho con Daniel de qué posición me va a poner. Seguramente al transcurrir los entrenamientos vamos a saber.

¿Siente que el 10 es un puesto que está extinguiéndose?

Sí, puede ser. Hay distintos 10: algunos más pensantes, algunos más directos... Y, bueno, qué más lindo que venir a un club y que el técnico juegue con esa clase de 10; saber que él también jugó en esa posición, así que va a ser un poquito más fácil el hablar con él.

A él le costó cuando jugó en la UC. Tal vez, su experiencia le pueda ayudar a usted a la hora de orientarlo.

Sí, obvio. Todos los consejos para bien serán escuchados, y como él jugó en esa posición también me va a dar muchos consejos. Va a intentar que la reciba perfilado, solo... va a estar lindo.

Usted declaró que su ídolo era Juan Román Riquelme. ¿Qué es lo que más le gustaba de su juego?

Cómo cuidaba la pelota, la técnica que tenía, el remate de afuera... Traté de imitarlo siempre.

¿Qué significó Coquimbo Unido para usted?

La verdad que fue una locura el año pasado que tuvimos, histórico como se dijo. Desde el primer día me recibió muy bien el coquimbano, con un aprecio enorme. Y qué más lindo que cerrarlo con la frutillita del postre que fue saliendo campeón y quedar en la historia del club.

¿Tenía tomada de antemano la decisión de no seguir en Coquimbo?

No sé si la decisión tomada, si uno como jugador siempre intenta crecer futbolísticamente y económicamente. Estaba muy contento, tanto mi familia afuera como yo adentro de la cancha, entonces costaba bastante tomar una buena decisión. Traté de estar alejado un poco de eso y cuando llegó su debido momento, al hablar con Coquimbo y ver otras oportunidades que tuve, sabía que tenía que alejarme del club.

¿Y este paso lo considera como el más importante de su carrera?

Yo creo que sí, creo que es el más importante porque vengo de un año con continuidad, con confianza, saliendo campeón. Vengo a uno de los clubes más grandes de Chile, donde la responsabilidad también es la misma: salir campeón. Qué más lindo que tener esos desafíos.

Usted tuvo un paso complejo por Belgrano...

Me fui a Belgrano, donde me tocaba alternar, ir al banco, a veces no sumar, pero crecí mucho como persona. Futbolísticamente, afuera de la cancha, también me hizo crecer. No me arrepiento de haber ido ahí y creo que volví con otra cabeza a Coquimbo.

Matías Palavecino, haciendo el tradicional gesto de la franja mientras posa para El Deportivo en el Claro Arena. MARIO TELLEZ

¿No le preocupa que le pueda ocurrir algo parecido, pensando en este salto que da?

No, hoy vengo con otra expectativa, vengo a replicar el año que tuve con Coquimbo. Así que no se me pasa por la cabeza pasar por esa mala experiencia.

Usted viene de Rosario Central, un equipo con muchas tradiciones...

Sí, la verdad que sí, muy eufórica la gente. Estuve como 10, 11 años en el club, me crie ahí y tengo un aprecio enorme, mi familia es fanática así que nada. Siempre agradecido a ese club que me formó como jugador y como persona.

Ahí usted coincidió con Lo Celso y otros grandes nombres.

Sí, también con Cervi, Zampedri, Parot, Chelito Delgado. Muchos jugadores de nombre que, al estar al lado de ellos, me hicieron crecer en todos los aspectos.

¿Qué le recomendaría a Vicente Pizarro, que firmó en Rosario Central?

Que va a ir a una ciudad muy eufórica, donde el hincha te exige mucho, también te exige ganar todos los partidos, pero con la clase de jugador que es él, seguramente le va a ir bien.

La UC vuelve a la Copa Libertadores después de mucho tiempo. ¿Han hablado de ese objetivo?

A nivel internacional, creo que es una copa muy difícil. Bueno, no descubro mucho diciendo eso. Trataremos de ver el sorteo primero e ir partido a partido. Como digo, es una copa muy difícil, donde se juega mucho, y ojalá que podamos estarle la altura, hacernos fuertes de local. Seguramente eso lo iremos charlando cuando se vaya acercando la fecha.

¿Qué sueños le quedan por cumplir en su carrera?

No soy de ponerme sueños a largo plazo, sino de ponerme objetivos a corto plazo. Me gustaría salir campeón este año, lograr el bicampeonato, ya que salí campeón el año pasado. Sería algo muy lindo.