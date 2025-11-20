Chupete se coloca el buzo: Humberto Suazo es confirmado como el nuevo técnico de San Luis

El pasado 24 de octubre, Humberto Suazo jugó su último partido como profesional. Fue una jornada llena de emociones para el oriundo de San Antonio, al colgar los botines, cerrando un ciclo virtuoso con la camiseta que lo hizo arrancar en su carrera y con una serie de homenajes en su honor.

Con 44 años, el otrora seleccionado nacional, mundialista en Sudáfrica 2010, se sinceró en aquella ocasión. “Las lesiones no me estaban dejando jugar a lo que el equipo me pedía. Iba a estar un año y terminé jugando cinco (sobre su regreso al fútbol en 2020). Me voy tranquilo, cumpliendo todos los sueños. Agradecerle a todos los clubes por los que pasé”, manifestó Suazo.

Pero la historia entre Chupete y los canarios continúa. Ahora desde otra dimensión. Este jueves se oficializó que el exdelantero será el nuevo entrenador de San Luis. Mediante un video en sus redes oficiales, el cuadro amarillo comunicó la noticia.

“¡Bienvenido nuevamente a casa, Humberto querido! Juntos para escribir una nueva historia junto al Canario”, posteó el cuadro de la Región de Valparaíso, que ya proyecta la temporada 2026, tras quedar fuera de la liguilla del Ascenso.

𝐒𝐞 𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚…



Humberto Suazo Pontivo se convierte en el nuevo director técnico de San Luis de Quillota 💛🖤



¡Bienvenido nuevamente a casa, Humberto querido! Juntos para escribir una nueva historia junto al Canario



Luego, las redes de San Luis añadieron una imagen de Chupete posando con el buzo del equipo: “El presidente de San Luis de Quillota, César Villegas Urrutia, junto al nuevo DT, firman el acuerdo en el que marca el inicio de la carrera como estratega a Humberto Suazo en nuestro club”.

En efecto, se trata de la primera experiencia como entrenador del exgoleador del Monterrey. Si bien estaba relativamente acordado que el exfutbolista integraría el cuerpo técnico de los Canarios, la novedad es que sea el propio Chupete Suazo quien asuma como la cabeza técnica de la institución para la Primera B del año que viene. En 2025, San Luis tuvo tres entrenadores: Damián Muñoz, Juan José Luvera y Fernando Guajardo.

Los amarillos finalizaron en la novena posición del Ascenso con 39 puntos en 30 partidos, a dos unidades de Wanderers, el último clasificado para la liguilla. Ahora, con Suazo al mando, la “Operación Retorno” se intensificará en Quillota.