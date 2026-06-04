PC reivindica manifestación convocada por la Confech por medidas del gobierno: “Una opinión que cuestiona lo que está ocurriendo”

En el marco de la conmemoración de los 114 años de su fundación, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y la presidenta de las Juventudes Comunistas, Catalina Lufín reflexionaron del estado de la colectividad.

En el conversatorio “¿En qué están los comunistas?, Carmona comenzó destacando la manifestación convocada ayer por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech).

Sobre ella, señaló que “se abre un espacio nuevo con la jornada tan significativa que se instaló ayer en el movimiento estudiantil, afortunadamente con la sociedad activa del movimiento del magisterio”.

“Nos toca entonces a todos desde nuestro referente de masas a manifestar nuestra solidaridad, porque significa que se está expresando una opinión a través de esas movilizaciones, que en lo principal y siempre tienen un profundo contenido democrático”, añadió.

En ese sentido, criticó que diversos grupos “buscan decir que son alteraciones del orden, buscan restringirlo solo a un pequeño sector”.

“ Y se engañan, porque ellos bien saben, lo dicen las propias encuestas que hacen, que es una corriente de opinión que empieza a manifestarse y cuestionan lo que está ocurriendo ”, señaló el exdiputado.

Presidencia de la Fech

Otro elemento que destacó la presidenta de las Juventudes Comunistas, Catalina Lufín, fue el resultado de la última elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), que concluyó con la estudiante de ingeniería hidráulica y militante del partido, Laura Mlynarz, como su presidenta.

“Hoy por hoy, con toda esta crisis de confianza, de legitimidad de las instituciones, tuvimos hace muy poco una muestra concreta en donde también miles de estudiantes decidieron depositar su confianza en un proyecto encabezado por una militante comunista”, destacó Lufín.

“No deja de ser sumamente valorable entre la diversidad de proyectos que habitan en el ecosistema de la Universidad de Chile. Eligieron a una mujer comunista, la compañera Laura Mlynarz y la representación programática que venía con ellos para que los representara y les encabezaran una votación histórica con más del 50% de participación, o sea en niveles que no veíamos desde 2011″, agregó al respecto.

Cuba

Tanto Carmona como Lufín también entregaron su respaldo al gobierno cubano durante la instancia.

Sobre este, Carmona resaltó que la revolución cubana finalmente “era la demostración que América Latina tenía sus propias condiciones (...) Cuba era una experiencia muy singular que se sostenía esencialmente en la fuerza que tenía el movimiento de liberación”.

Por su parte, para Lufín la revolución cubana “no la dejamos como una cuestión que pertenece al siglo XX, el siglo de las revoluciones, sino que la convertimos en una causa por la cual aún hay que trabajar y un proceso que aún debemos defender el día de hoy”.

“No es una cuestión que ya ocurrió, no es un hecho histórico, es un hecho en curso”, añadió la presidenta de las Juventudes Comunistas.